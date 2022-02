No. Este no es un artículo dedicado a Luis Donaldo Colosio. Si usted, amable lectora, lector, que como un servidor puede seguir admirando la carrera política de este gran hombre, lamento decepcionarlo. No escribiré sobre él.

Dentro de un mes se cumplirán 28 años de su asesinato. En un breve recorrido por sus últimas expresiones, me encontré con una que me ha llamado la atención: “… el origen de muchos de nuestros males, se encuentra en una excesiva concentración del poder”.

Fuerte, estrujante pero, sobre todo, real… y actual. Dejó muchas más expresiones que valen la pena recordar quizá en marzo próximo, cuando se generan -aunque van disminuyendo en poder de convocatoria-, los eventos para recordarlo.

El 23 de marzo de 1994, los mexicanos incluimos en nuestro diccionario la palabra magnicidio; no fue para menos. Unos días antes, el 6 de marzo de ese año, Colosio habría de pronunciar uno de los más intensos discursos que calmaron hondo en el pueblo, pero más en el gobierno.

“Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los abusos, a los excesos”.

Fue parte de ese discurso que muchos calificaron de incendiario, otros, los más, coherente y lógico, porque se refería, sin nombre ni apellidos, a los dueños del poder. Sobra decir quiénes.

La concentración del poder es un peligro para la democracia misma, en todos sentidos y en cualquier país, pero parece inevitable para quienes se empecinan en controlar desde una simple instrucción, hasta una reforma, no se diga de una decisión que afecta a una nación entera.

Y para evitar la concentración en unas pocas manos, países como Colombia han propuesto, desde las esferas legislativas y de organizaciones civiles, limitar los poderes y la actuación del gobierno en turno; el problema es que, tras una elección constitucional, la mayoría de los parlamentos son afines y, por consecuencia, sometidos al interés superior del jefe en turno.

Hemos escuchado una y otra vez que la separación de poderes es la mejor fórmula para evitar la concentración del mismo y se han propuesto de mil maneras, reformas constitucionales que regulen el ejercicio del derecho. Pero no sé por qué a la mayor parte de los políticos poderosos, les da por tratar de controlar no sólo su ámbito jurisdiccional, sino hasta la misma libertad de expresión.

Si bien en el ejercicio democrático se supone una real separación de poderes -sello indiscutible de cualquier democracia-, hay una perversa tendencia a que quien tenga la titularidad del poder ejecutivo, trate de controlar al mismo tiempo las decisiones del legislativo y hasta del judicial.

No es de hoy. Ha sido siempre, permanentemente, desde hace décadas. Ese manoseo deliberado y establecido como un mito pagano hacia las instituciones, hoy se observa como en la década del 380, cuando con el apoyo del emperador Constantino, el cristianismo se convirtió en la única religión oficial del imperio romano. Quien decidiera inclinarse por otra ideología, tendría que sufrir la ira del emperador.

Nadie podía expresar, ni por equivocación, una opción distinta a la que el imperio decidía porque estaba indicado que la única forma de adoración sería través del cristianismo.

Posiblemente una consecuencia histórica se construyó con el mesianismo moderno, que fincó sus principales estrategias a mediados del siglo XX, con el antecedente de una cosmovisión que se relaciona con la llegada de un mesías o un salvador que transformaría al mundo a través de un nuevo orden de un universo utópico.

Hubo, hay y seguramente habrá quienes, desde el poder y la concentración del control político, sientan ese mesianismo en las venas y crean que han llegado para cambiar al mundo y salvar a la humanidad… o al menos a su nación. Y los ejemplos se cuentan por cientos.

¿Hitler? ¿Idi Amin Dada? ¿Pinochet? ¿Hussein? ¿Stalin? ¿Stroessner? ¿Zedong? ¿Andino? ¿Díaz? ¿ Mussolini? Enfermos de poder, llevaron a los peores y más denigrantes esquemas de sujeción popular, hasta condenar a sus naciones a inauditas vejaciones y una gobernanza insultante.

“… el origen de muchos de nuestros males, se encuentra en una excesiva concentración del poder”. Así lo dijo Luis Donaldo Colosio unos días antes de que lo mataran y hoy, a casi 28 años de su muerte, seguimos sin entender por qué muchas veces el poder lastima, hiere, ofende y prostituye voluntades. Pero no se trata de 28 años de saberlo, sino de una larga esquela de décadas de matar a la democracia con el dedo, con una palabra, con una instrucción.

Lastima que, a estas alturas, la libertad de expresión siga siendo un elemento incómodo para el poder, cuando el poder debe garantizar la libre expresión de las ideas. Porque no estamos ni en los tiempos de Constantino, ni en la era de las dictaduras. Eso quiero creer. Al tiempo.