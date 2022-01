Combatir la corrupcion

“Eres esclavo de aquello

que bautizas con tu nombre.”

Jodorowsky

Muchas han sido las acciones emprendidas por el gobierno actual. Se dice en lenguaje de estrategia militar que son muchos los frentes abiertos. Lo que se percibe es un estruendoso barullo mediático y de redes que se resisten a evaluar lo real y sobrevaluar la opinión enconada, biliosa.

Encontrar el personal de despacho adecuado no ha sido fácil. Los casos más recurrentes han sido en tres secretarías. En Hacienda van tres, la causa conocida, la pérdida de confianza. En Bienestar van tres, una dependencia abocada al emblema primero los pobres, enroques no del todo esclarecidos pues sus titulares no perdieron la confianza del Ejecutivo. En Medio Ambiente, desde gobiernos anteriores las cuentas están en claroscuros, en el actual van tres encargados en línea. En esa secretaría han requerido del apoyo de otras dependencias, ya a través del programa sembrando vida o por la Guardia Nacional como policía ambiental, mejor que la triste Profepa.

Los menos de tres años que le restan al gobierno están cuesta arriba -no ha alcanzado la meseta deseada. Al final del ejercicio sexenal tres líneas de propósitos por alcanzar serán decisivas pata la continuación de la 4T. Tres líneas de fuego, más importantes desde luego, que los pleitos al interior de Morena, las estrategias de la oposición o el ruido mediático.

Reducir la pobreza y mantener la acumulación de capital sostenida es una ecuación por resolver. Es competencia, me parece, de Hacienda. Acompañada de la operación efectiva de Bienestar, Educación y Salud.

Combatir la corrupción tiene la dificultad de resolverse como un trabajo colaborativo entre el Ejecutivo, las Fiscalías y el Poder Judicial. AMLO ha puesto la vara muy alta ¿La cumplen sus colaboradores? Ha sido escrupuloso en no incorporar a sus familiares a la burocracia ¿Todos le siguen el paso? Se entiende que la política es el arte de lo posible ¿Tanto como para garantizar la sobrevivencia política de los exgobernadores con un empleo diplomático?

La tercera línea de fuego, sí de fuego, es la de la inseguridad. En ella el gobierno se enfrenta a criminales que literalmente usan el fuego. El riesgo es una alianza de criminales, narco-políticos y narco-empresarios que hagan asaz complicado el resto del sexenio. La confianza, un trabajo en equipo como en ninguna otra materia del quehacer gubernamental. La fe está depositada.

Y qué bien que podemos disertar de una cuesta arriba. La soberbia sería insoportable.

El escritor fantasma

Profesor por Oposicion de la Facultad de Derecho de la UACH.

