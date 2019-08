Comida sana al alcance de pocos

Esos alimentos a los que ahora muy pomposamente se les denomina “orgánicos”, son aquellos que hace décadas consumíamos en nuestros hogares y que se pudiera decir estaban al alcance de todos. No se tenía la disyuntiva entre lo sano y lo no tan sano (o definitivamente perjudicial).

De igual manera, el sedentarismo -otro flagelo de la actualidad- no se encontraba tan presente en la población, lo que aunado a la comida tan manipulada por el hombre, ahora está contribuyendo a engrosar los índices de personas que padecen obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras de gran riesgo.

Pero esa combinación de problemas no es privativa de las personas que menos tienen, igual se encuentra en los hábitos de quienes sí tienen la posibilidad económica de adquirir esos alimentos ahora llamados orgánicos, así como de ejercitarse en algún gimnasio y/o con instrumentos deportivos en su domicilio o al exterior de este.

Por otra parte, la rutina diaria de cada persona ahora es más demandante y no facilita que papá o mamá puedan destinar tiempo para preparar alimentos saludables para los integrantes de la familia, además de que por lo costoso no se encuentran al alcance de cualquiera. Bien dicen que es más barato adquirir una hamburguesa que una ensalada, pero de ser factible la segunda, habrá que ver qué tan “orgánica” o sana es.

Cuando acudimos a un supermercado y nos encontramos con una sección o secciones específicas de esos productos llamados orgánicos, y vemos que su precio es mucho más alto que aquellos a los que se les llama inorgánicos, pues hasta ahí queda la voluntad de quienes pretendan llevar una mejor calidad de vida.

Resulta irónico que se nos recomiende por las autoridades de salud que consumamos alimentos sanos, cuando no se dan las condiciones para ello. O no se ofrecen los incentivos para que el campo mexicano produzca suficientes verduras, frutas, carne… libres de fertilizantes, pesticidas, hormonas, etc., o por otro lado no se limita tanto producto alimenticio “chatarra” que hay en el mercado, ya sea nacional o proveniente del extranjero.

Por décadas se ha dejado al garete la obligación del gobierno de fomentar y facilitar una sana alimentación entre los mexicanos, y se ha permitido una comercialización indiscriminada de esos productos procesados que sobre todo llenan los bolsillos de los empresarios transnacionales, incluso a costa del medio ambiente, pues para ello no sólo recurren a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, sino que también envenenan la tierra con múltiples químicos utilizados para hacer más eficiente la producción de esos dañinos alimentos.

Pues bien, el que los mexicanos cuenten con una mejor alimentación, necesariamente redundará en beneficio del sistema de salud de nuestro país y en otros rubros importantes como el educativo, de seguridad pública, etc., y por supuesto en el monetario.

Hay intereses económicos sumamente poderosos que han venido obstaculizando el reflorecimiento del campo mexicano -y en consecuencia del bienestar de los mexicanos-, pero ya es hora de que una nación tan rica en recursos naturales como la nuestra, con gente tan noble y trabajadora en las zonas rurales, vuelva a producir alimentos en las diferentes regiones del país que nos permitan ser autosuficientes en cantidad y en calidad.