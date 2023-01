¿Cómo es el elefante?

El cuento refiere que el primer invidente se acercó al paquidermo y se apoyó en el enorme costado y empezó a gritar: "¡Santo Dios! ¡El elefante es muy parecido a una pared!". El segundo, con sus manos palmó el colmillo y exclamó: "¡Oh! ¿Qué es esto tan redondo, liso y afilado? Para mí está muy claro, ¡esta maravilla de elefante es muy parecido a una lanza!". El tercero se acercó al animal, y tomando entre sus manos la retorcida trompa, valientemente exclamó: "Ya veo", dijo él, "¡el elefante es muy parecido a una serpiente!". El cuarto ciego extendió ansiosamente la mano y lo palpó alrededor de la rodilla: "Evidentemente, a lo que más se parece esta bestia, está muy claro", dijo él, "es lo suficientemente claro que el elefante ¡es muy parecido a un árbol!". El quinto, quien por casualidad tocó la oreja, dijo: "Incluso el hombre más ciego es capaz de decir a lo que más se parece esto; niegue la realidad el que pueda, esta maravilla de elefante ¡es muy parecido a un abanico!". Y el último ciego tan pronto comenzó a tantear al animal, agarró la oscilante cola que frente a él se encontraba, "ya veo," dijo él, "¡el elefante es muy parecido a una cuerda!". Asi estos hombres de Indostán discutieron largo y tendido, cada uno aferrado a su propia opinión, por demás firme e inflexible, aunque cada uno en parte tenía razón, ¡y al mismo tiempo todos estaban equivocados!, según este cuento-poema de John Godfrey Saxe (1816-1887) que ilustra un poco sobre la percepción. El mismo autor lo concluye con la moraleja de que a menudo asi son las polémicas donde los contendientes discuten con plena ignorancia por la venda de la ceguera y se agreden y parlotean acerca de cómo es un elefante, donde cada uno de ellos, sólo ha tenido una experiencia o mínima parte del objeto a conocer, pero ninguno de ellos ha visto realmente un elefante. Este cuento nos da un idea sobre el relativismo que ha sido considerado como la dictadura del pensamiento y de los sentidos. Queremos y nos aferramos a que la verdad sea, con nuestras limitaciones de la pequeña parte que observamos lo que se imponga como la verdad suprema. La crisis de la verdad cada vez se enraíza más por el ambiente pagano de nuevos ídolos y mitos modernos. Esa crisis, por lo general, la ignoramos por inconsciencia o comodidad y cada vez desconfiamos más del logos, o sea, la razón, negando nuestra propia naturaleza. Actuamos como los ciegos del cuento que queremos describir y conocer un elefante, sólo con los datos de las partes y no con el todo. Esa postura nos despierta duda y escepticismo de lo que nos dicen los demás y nos negamos a aceptar la realidad. A partir de ahí, negamos el todo y reducimos nuestra visión a una pequeña rendija. Cada uno tiene su cristal para verlo del color que le guste y acomode, pero en un ambiente de desconfianza e incertidumbre. Y en ese momento deja de tener valor la verdad para que cada uno la suplante por un “hecho alterno” o una alternativa de verdad. Ese proceso se ha fortalecido con las redes sociales con las que inauguramos una época de dispersión, distracción y banalidad. Del rigorismo racional hemos brincado a la superficialidad sensorial o placentera. Del yo pienso dimos el salto al me gusta, del yo creo al me conviene. Y lógicamente caemos en una decadencia espiritual que sería una de las fondos del relativismo. El relativismo para conocer las cosas se basa en la afirmación de que no hay una verdad absoluta o si la hay no la podemos conocer, como los ciegos con el elefante. Y para el relativismo todas las llamadas verdades son relativas de modo que la verdad o validez de una proposición no existe como tal. Si hay decadencia o crisis espiritual y crisis de la razón, entonces estamos en un serio problema que pone en riesgo la esencia y naturaleza del ser humano. Desconfiamos de la razón porque desechamos la posibilidad de conocer la verdad; desechamos la fe porque nos sentimos incapaces de ejercitar la espiritualidad a través de una actitud metafísica, que nos recuerde que hay algo, bastante más, más allá de lo físico o material, por eso, se llama metafísica. Esa dictadura del relativismo que vivimos fue estudiada, analizada y denunciada por un filósofo que durante décadas desarrolló estudios y reflexiones sobre el sentido de la vida y la trascendencia de esta. Sus estudios y reflexiones los plasmó en documentos, entrevistas, libros y posicionamientos para alertar de esa gangrena del alma. Como muchos sabios y filósofos predicó en el desierto, lo descalificaron y criticaron por sus posturas congruentes y valientes; lo atacaron y satanizaron por sostener que entre la fe y la razón debe haber un maridaje perfecto. Su preocupación por llegar a la verdad a través de la filosofía y el cristianismo lo llevó a gritar a los cuatro vientos que el relativismo es el problema más grande de nuestra época y que el auténtico problema que vivimos es el de la verdad. En sus propias palabras el Papa emérito Benedicto XVI dijo: “llegué a la conclusión de que, precisamente en nuestra época, necesitamos de nuevo buscar la verdad, así como el valor para admitirla”. A pesar de su advertencia de la dictadura del relativismo que ha distorsionado a la verdad, que la ha reducido a una simple expresión de nuestros sentidos o nuestro gusto, seguimos en este mundo actuando como los ciegos que nos engañamos tratando de describir a un elefante. El testamento espiritual y legado íntimo de Benedicto XVI lo estableció desde sus primeros años como catedrático con su tema preferido de hablar de el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, cuando afirmó que la fe necesita por lo tanto de la razón asi como también la razón necesita de la fe. De ahí la importancia del diálogo razón-fe y buscar la verdad sin paliativos. El Papa que renunció en pleno ejercicio de su designación falleció a los 95 años. No es muy común que en el siglo XXI un filósofo o un sabio tuviera la responsabilidad de Benedicto XVI ni tampoco la humildad de retirarse de un cargo poderoso. En una de varias entrevistas con su biógrafo Peter Seewald, antes y después de ser pontífice, cuando le preguntó sobre la muerte, le preguntó: ¿Qué le dirá al Todopoderoso cuando esté delante de él? “-Le pediré que sea indulgente con mi insignificancia”. Ya estará dando cuentas de su cruzada contra el relativismo, apelando a su fe y a su razón.