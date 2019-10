Como quiera salimos de los golpeteos al presidente; pero de la tumba no

¿Ustedes, estimados lectores, si hubieran estado en la misma situación en la que estaba el gobierno al detener al hijo de El Chapo, conociendo las amenazas de realizar masacres de seres ciudadanos indefensos, que nada tenían que ver con la detención, viendo el poder militar de los sicarios y viendo la esquizofrenia con la que actuaban los sicarios sin importarles ni sus vidas, amenazando, ¡y haciéndolo!, con disparar a diestra siniestra contra a la población desprotegida, sin importarles nada; lo hubieran soltado o no? ¿Arriesgarían las vidas de los ciudadanos indefensos o seguían adelante con la detención?

Cada uno tiene su opinión. Y todas son muy respetables.

Sólo queremos asegurar, que si no lo hubieran soltado, no sólo Culiacán, sino todo el país, estaríamos inmersos en el miedo y la violencia por todos lados. Y de todas formas, los oponentes a la decisión de soltarlo estarían usando las masacres como propaganda para seguir golpeando la legitimidad de su adversario, el Presidente. Igual hubieran explotado la irritación social, por la terrible pérdida de vidas y bienes, de la población indefensa. No descansan los fascistas en su lucha para hundir al país en la desestabilización y la violencia.

Y el rechazo a las fuerzas policiacas y militares por haber permitido y desembocar las matanzas pondría en peligro la estabilidad nacional. Si es que a esta coyuntura con tantísima violencia en todas partes, se le puede llamar “estabilidad nacional”.

Indudablemente, no tendríamos ni siquiera la mente fría, para reflexionar esto para nuestros hijos y ustedes.

Todos tomamos decisiones durante toda la vida. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Discernimos y decidimos hasta que llega la muerte o una interdicción. Eminentemente somos Zoons que asumimos decisiones basadas en la razón. Esa racionalidad con la que decidimos, es la que hace que a una persona se le pueda llamar sensata y a una sociedad racional, más democrática.

Y teniendo a la vista la alienante violencia, ¡sin límites ni morales ni humanos!, con la que los muchos grupos armados respondieron a la detención, y que visiblemente sí tienen el poder para llevar a cabo actos de terrorismo contra los civiles, y en todo al país, seguramente hubiéramos tomado, la mayoría de mexicanos, la misma decisión que tomó el Presidente; ¡soltarlo!

Cuando empezó a circular el rumor y después la información, que se comprobó como verídica, de que el gobierno había soltado al detenido, la incredulidad tuvo que ceder ante la fuerza superior de la sensatez y la razón de haberlo hecho.

Esa gente, cae tarde o temprano. Pero para recuperar la vida de los seres humanos, que corrían el inminente peligro de perder la vida por esos actos de terrorismo, era preferible ¡billones de veces!, decidir como efectivamente lo hicieron.

Todos hemos optado por el mal menor, que por el mal mayor.

Sobre todo que el mal mayor, es decir, que en el supuesto de que el gobierno hubiera optado por seguir con la detención, las masacres de ciudadanos inocentes las estaríamos viendo por mucho tiempo. Y hubieran sucedido no sólo en Culiacán, sino en todo el país y constantemente. La desestabilización política del Presidente sale sobrando, ante la pérdida de vidas que se veían venir.

Hubieran convertido a México en una Colombia en las peores épocas de Escobar. Todos estaríamos mucho peor y en mayor peligro de no haberlo soltado. Es mejor optar por el mal menor.

Como quiera salimos del conflicto desestabilizador al presidente AMLO; pero de la tumba no.

Ya aquietados los ánimos y los debates en las redes, empezó a gobernar la razón en este problema y cuando menos, la sensación de miedo colectivo y la incertidumbre que se tenía ayer, empezó a desaparecer, sin descuidar obviamente, que el contexto de violencia sigue en todo el país.

Antier estuvimos en peligro de entrar a una espiral de violencia terrorista, púes la criminalidad tenía a tiro de pistola a los civiles indefensos.