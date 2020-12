Cómo se construye una Teoría Ética

He criticado tajantemente La Guía Ética de AMLO. He aquí mis motivos. Por mi profesión, amigos, nuevas amistades, compañeros cuando se enteran de que soy filósofo de manera recurrente preguntan “¿qué es la filosofía?” Por supuesto debo dar una respuesta breve y entendible. Y recurro a la ética. Porque las personas pueden vivir sin plantearse problemas epistemológicos, estéticos, metafísicos pero nos enfrentamos con encrucijadas éticas a diario.

Constituir una Teoría Ética no es tan sencillo como redactar veinte mandamientos. En las corrientes filosóficas el proceso es el siguiente: se inicia con una teoría del conocimiento o epistemología (qué y cómo es posible conocer: realidad física, social, intuitiva, intelectual o supra sensorial). Luego se establece una metafísica (el conocimiento como un todo unitario y las relaciones entre las entidades que la componen). Conlleva una ontología (la naturaleza de las entidades). Sigue una lógica (silogística, clásica, no clásica, hegeliana, marxista, etc.). Una gnoseología o filosofía de la ciencia (los métodos por los cuales se determina la verdad o la falsedad de los enunciados). Se agrega una teoría semántica o filosofía del lenguaje (decidir el significado de los términos). La axiología (el estudio de los valores en general) y una Antropología Filosófica (la naturaleza del ser humano).

Estas disciplinas filosóficas están íntimamente unidas y el sistema filosófico concluirá en dos grandes vertientes: la Política o el arte o ciencia del comportamiento de los seres humanos en sociedad y la Ética o el arte o ciencia del comportamiento de los seres humanos en lo individual. Por ello Platón concluye su sistema con su Política o el arte de gobernar con consentimiento social y la Ética la cual está dirigida al logro del bien supremo que es el bienestar general y armonioso. En el caso de Aristóteles su filosofía culmina con la República y sostiene la tesis del animal político o que los humanos son sociables por naturaleza y por tanto la organización social o política le es inherente.

Todos los sistemas filosóficos concluyen en la ética porque las demás ramas de la filosofía le sirven de sustento. Pero no son ordenamientos morales como “no matarás” sino contiene “fórmulas” porque la ética es quien nos puede llevar a la plenitud en nuestras vidas a través de la virtud. Los estoicos, sea el caso, el bien es el dominio de las pasiones que perturben la vida a través de la virtud y de la razón. Para Spinoza la eterna bienaventuranza se alcanza con la imperturbabilidad del espíritu. Kant, por su parte establece “obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo de convierta en ley Universal”. Sea “te aprovecharás de los débiles” permitiría que todos tengan oportunidad de hacerlo. En cambio “sé honrado” deberás esperar que los demás lo sean. Son ejemplos simples pero sacrifico el academicismo por la claridad.

En las corrientes filosóficas contemporáneas este modelo sigue teniendo validez. Ahora bien, las diferencias entre la Moral (conjunto de ordenamientos sociales sancionados por la sociedad sin necesariamente la intervención del estado) y la Ética (la valoración o formulación de reglas para el análisis de preceptos morales) deben ser evidentes. La ética es la disciplina filosófica más importante y como hemos visto es bastante compleja. En la actualidad se apoya en la Bioética. Nacida en 1970 esta disciplina es entendida como disciplina que tiene como propósito estudiar el problema de la supervivencia de la humanidad. Es un estudio interdisciplinario entre la filosofía a través de la ética clásica y las ciencias “de la vida”. Incluye a la biología, la ecología, la sociología, el derecho, la psicología, la política y no pare de contar. Y para rematar, ya se están escribiendo las primeras teorías éticas no clásicas que habla de la relación no sólo entre humanos, sino entre éstos y los otros seres.

Otro elemento importante es la responsabilidad. Si alguien está en posibilidades de responder por sus actos entonces nos lleva de inmediato al problema del libre albedrío. Se simplifica así: “una conducta es libre si y sólo si le precede una volición libre”. Una persona –un bebé, un enfermo mental, un esclavo- no es imputable porque sus actos no están antecedidos de libre voluntad.

Espero haya sido claro, la ética es demasiado importante como para dejarla en manos de políticos indoctos y caprichosos. Por tanto la Guía Ética escrita por los siete sabios de Grecia ni es Guía, ni es Ética, ni está escrita por siete ni por sabios ni por griegos. Es una burda lista de inservibles recomendaciones que reflejan suprema ignorancia.

