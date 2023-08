Comprometidos con un futuro sostenible para Chihuahua Capital

Como ustedes saben, la vida útil del actual relleno sanitario, ubicado a la salida a Aldama, está por concluir luego de más de 30 años de servicio, por lo que incluso desde la campaña todos los aspirantes, de todas las fuerzas políticas, planteamos la necesidad urgente de crear uno nuevo. Sin embargo, hoy ese proyecto está detenido por procesos judiciales incitados por intereses personalísimos de unos cuantos, lo cual ha complicado los tiempos para su construcción.

Como lo decimos los abogados, están chicaneando el proceso para retrasar la resolución, y quizá piensen que de ese modo desistiremos. Al parecer lo que no han entendido o no han querido ver esas personas es que no están afectando a Marco Bonilla, ni a la Administración en turno en el Gobierno Municipal, lo que están haciendo daña directamente a las miles de familias chihuahuenses, porque nos están empujando hacia una situación de riesgo inminente: una crisis sanitaria derivada de la falta de un sitio adecuado para la disposición final de los desechos sólidos que diariamente producimos.

Sin embargo, nosotros estamos firmemente comprometidos con las y los chihuahuenses para evitar que eso suceda, y con trabajo y resultados vamos a impedir que nos veamos en esa crisis sanitaria como ya ha sucedido en otros municipios del país, donde lamentablemente no cuentan con lugares adecuados para la disposición final de la basura y ésta termina en lugares públicos, en tiraderos a cielo abierto, sin el tratamiento correcto. Y como claramente no vamos a permitir que eso suceda aquí, actualmente se están realizando mediciones topográficas de ingeniería civil para saber cómo se podría aprovechar al máximo el espacio de la celda 2, entre otras acciones.

Como ya lo he comentado antes, los trabajos realizados para la selección del sitio, llevó a los investigadores casi dos años de arduo trabajo, visitas a numerosos terrenos, estudios exhaustivos y pruebas para encontrar el espacio que cumpliera con las normas y nos permitiera desarrollar un proyecto adecuado para un relleno sanitario que brinde servicio durante más de 70 años.

Estoy convencido, por los análisis y estudios técnicos realizados por expertos que con el nuevo relleno sanitario no habrá ninguna afectación al medio ambiente, ni a las familias de Chihuahua. Insisto en que debe imperar la importancia de construir un futuro sustentable para Chihuahua, donde prevalezcan la salud y el bienestar de todos los habitantes.

Por eso, también quiero pedirles su apoyo y colaboración a todas y todos los chihuahuenses para sumar esfuerzos que nos permitan aumentar el tiempo de vida del actual relleno, para lo cual hemos planteado 4 sencillas estrategias de acción que, si logramos implementar en todos los hogares chihuahuenses, nos ayudarán a extender un poco más el tiempo de vida del actual relleno sanitario.

Seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de estas estrategias, pero aprovecho para compartírselas nuevamente:

Número 1. Compactar tu basura: pisa las latas, apachurra los envases, dobla las cajas, para que así ocupen menos espacio.

Número 2. Evitar tirar desechos orgánicos, o tirar los menos posibles: mejor usémoslos como composta en lugar de ponerlos en la basura.

Número 3. Reciclar materiales como papel, cartón, latas y vidrio que puedes llevar a los centros de reciclaje.

Número 4. Utilizar productos reutilizables; dejemos de usar tantos desechables, por ejemplo, en reuniones o en la carnita asada; en su lugar usar recipientes de múltiples usos como termos, bolsas de tela, platos y vasos que no tires a la primera. Yo sé que puede dar flojera lavarlos, pero es urgente dejar de generar basura.

Estoy convencido de que si logramos replicar estas sencillas pero importantísimas acciones, podremos tener un poco más de tiempo en lo que obtenemos la resolución por parte de las autoridades del Poder Judicial, que permita la realización de los trabajos para el nuevo relleno sanitario, o bien, logramos concretar un plan B para la disposición final de los residuos.

Por eso sigo insistiendo tanto en que compartamos este mensaje, en que nos unamos como una sola familia por amor a Chihuahua, que difundamos estas cuatro acciones en todos los medios, como WhatsApp, Facebook, Instagram, tiktok… hagamos que sea una suerte de reto viral para que llegue a la mayor cantidad de chihuahuenses posibles y poco a poco multiplicar esfuerzos que nos permitan lograr el objetivo; mantener a nuestra querida ciudad como una ciudad limpia y ordenada.

Estoy convencido de que la unión hace la fuerza, lo hemos comprobado: trabajando en equipo los resultados siempre son mejores, y hoy más que nunca vale la pena que todos seamos de un mismo “team”, el de Chihuahua Capital que es más que una ciudad, es nuestro hogar, y hoy nos llama a la acción.

Estoy plenamente convencido de que las acciones de consciencia ecológica que emprendemos hoy nos seguirán dando resultados extraordinarios en el futuro. Lo que en este momento se presenta como una medida urgente y necesaria para aliviar el problema de la gestión de desechos sólidos, se volverá parte de nuestras prácticas cotidianas, y se convertirá en el estilo de vida que definirá nuestro compromiso con la preservación del entorno y la sostenibilidad. Cada paso que damos hacia una gestión más responsable de los residuos es un paso hacia un mañana más brillante, próspero y ecológico para nuestro municipio.

Como Alcalde y personalmente les reitero: no me voy a rajar, me voy a enfrentar a quien me tenga que enfrentar y lucharé con uñas y dientes, no voy a renunciar al compromiso de darle a Chihuahua Capital un nuevo relleno sanitario, más moderno, ecológico y lejos de los centros de población; porque de eso depende el presente, el futuro y el desarrollo de la ciudad.

No vamos a permitir que los intereses egoístas de unos cuantos que ni siquiera dan la cara y no presentan pruebas de sus dichos, frenen el desarrollo y la competitividad por la que tanto hemos trabajado todas y todos los chihuahuenses, vamos a demostrar una vez más que la unión hace la fuerza, que somos una familia solidaria y que hombro con hombro, codo con codo, tomadas y tomados de la mano lograremos salir victoriosos, porque lo que no te rompe es seguro que te hace más fuerte.