Con AMLO, la situación del periodismo sólo ha empeorado

En marzo de 2018 cuando el triunfo de AMLO era inevitable, entrevisté a Pedro Valtierra quien es uno de los fotógrafos más importantes de la actualidad mexicana, sobre la situación de las y los periodistas en México, la cual calificó como la peor época de la historia para ejercer el periodismo. Era todavía presidente Enrique Peña Nieto.

La obra de Valtierra trasciende fronteras y más de cuatro décadas de trayectoria, en las que ha sido testigo de acontecimientos importantísimos para la historia reciente de nuestro país, que gracias a su talento han quedado plasmados en fotografías publicadas por diarios como El Sol de México, UnoMásUno y La Jornada.

Desde hace 32 años Pedro dirige la agencia fotográfica Cuartoscuro, referente obligado en el periodismo nacional: un medio puede tener la información y seguramente Pedro Valtierra y el equipo de Cuartoscuro tienen la imagen de esa noticia. Siempre en el momento justo, en el ángulo adecuado. Eso no se logra más que con preparación y experiencia.

Pedro Valtierra no ha cometido el error de otros grandes: él sí ha hecho escuela a lo largo de generaciones y estados del país. En cada rincón del país hay un fotógrafo que ha sido colega o alumno del fundador de Cuartoscuro.

A los 17 años comenzó a tomar fotografías y desde muy joven tuvo la oportunidad de reportear en conflictos armados y otros acontecimientos de relevancia, trabajando para algunos medios de comunicación. Fue de los fundadores del Diario La Jornada y ha documentado gran parte de la historia contemporánea de México y América Latina. Chihuahua siempre ha estado cerca de su trayectoria.

Valtierra comenzó a los 17 años a hacer fotografía y trabajó en medios como El Sol de México, Unomasuno, La Jornada y Cuartoscuro, que es su negocio.

“Son muchos años en este oficio, he visto muchas cosas, desde joven he visto guerras; se siente uno satisfecho (no es por vanidad), pero me siento contento, satisfecho, porque se ha trabajado mucho. Además tengo mucho material de Chihuahua, que bien podría ser otra exposición. Tengo muchos amigos en Chihuahua, yo venía muchas ocasiones a tomar fotos de los temas políticos; mi hija nació aquí, tengo gente muy cercana”.

La transición de la fotografía análoga a la digital, uno de los cambios que le ha tocado experimentar.

“Si. No se puede dejar de lado el desarrollo de la tecnología, que tiene sus cosas buenas y malas; hay que saber usar la tecnología. La fotografía ha cambiado mucho, ya casi no se imprimen fotografías, a menos que sea para una exposición”, me comentó.

Le pregunté: ¿Cualquiera puede ser fotógrafo?

“No. Cualquiera puede tomar fotos, pero no cualquiera puede ser fotógrafo. Esa es una de las discusiones de hoy, ya que hay muchas cámaras y se hacen muchas fotos pero no buenas. Para ser fotógrafo hay que prepararse, estudiar; para hacer buenos encuadres y ángulos, hay que estudiar”.

En aquel lejano 2018, Valtierra me decía: “Son tiempos difíciles para México. Hay mucha violencia contra sociedad y los periodistas, ya llevamos más de 120 periodistas asesinados en 18 años, la mayoría de los casos están impunes, igual que el de Miroslava Breach. La muerte de cualquier ser humano, independiente de su profesión, es lamentable y ya nos ha tocado de cerca esos asesinatos, es muy doloroso. Todos los casos deben de aclararse, no sólo el de Miroslava: los 130. Todos siguen impunes, hay uno o dos que se resuelven y ya. México vive uno de sus peores momentos de violencia contra la prensa, es muy difícil ejercer el oficio. En Tamaulipas es altísima la violencia, no hay periodismo en Tamaulipas por lo mismo. En todo México la situación para la prensa es muy complicada, difícil. En Zacatecas de donde yo soy, es impresionante: Fresnillo (el municipio donde nací) es el segundo más violento del país. Sinceramente deseo que la situación mejore; es un esfuerzo que debe hacer desde el presidente hasta el último ciudadano. Todos tenemos parte de este asunto, es una violencia que se nos salió de las manos.

Y casi para terminar el sexenio de López Obrador, las cosas para el periodismo mexicano no han cambiado: han empeorado y pocas voces se atreven a decirlo.

ESPRESSO COMPOL

Defender la libertad de expresión y al periodismo es fundamental en la lucha por mantener viva la democracia.