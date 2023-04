Con defensa cayéndose y con multota

- Son millones del Insabi en riesgo

- Presión USA sobre “Chapitos” hasta aquí

- Bien arropado Omar Armendáriz

Han mostrado interés cuando menos uno de cada cinco de los concesionarios del transporte público en acercarse al Fideicomiso Estatal para las Actividades Productivas (Fideapech) con el objeto de conseguir un crédito para financiar el cambio de las chatarras ambulantes que muchos traen en circulación.

Con independencia de que andan muy fuera de la ley por antigüedades mayores a los 10 años, y gobierno les está dando la oportunidad de regularizarse, inclusive con una mejora de tarifa, como ya ocurrió hace unos días, es urgente en algunos casos que realicen los trámites para mejorar las unidades.

Tenemos la imagen en nuestra versión digital de uno de los camiones que anda por ahí circulando, prácticamente con la defensa caída. Para vergüenzas no paramos con ese tipo de vehículos.

Esperamos que le hayan puesto cuando menos un alambre, para no ir arrastrando la defensa, junto con la placa de circulación A-74552-B.

Al verificar ese número de matrícula encontramos que carga con una multa del 22 de marzo pasado, por un concepto medio raro, “infracciones no contempladas en el tabulador”.

Alguna explicación habrá con respecto a dicha infracción que no es nada barata, porque es de 10 mil 374 pesos. No sabemos si la multa tiene que ver con esa defensa o no o si es otra cosa.

Lo cierto es que le vendrá bien a los concesionarios aprovechar el préstamo, pero sobre todo a los pasajeros que podrán recibir el servicio en unidades en mejores condiciones. La cuestión es que los otros 400, o poco menos, que tengan que hacer el cambio por antigüedad/chatarra de unidades y que no se han acercado, tienen en riesgo la concesión.

Ahí está la advertencia clara del secretario de gobierno, Santiago de la Peña.

***

El albazo legislativo mediante el cual diputados desaparecen el Instituto de Salud para el Bienestar, que vino a sustituir nada mas de nombre al Seguro Popular –porque en términos generales siguió operando igual como una financiera para la salud-, es un auténtico polvorín operativo y presupuestal, sobre el cual existe muchísima incertidumbre.

Nada más el año pasado ese tema tiene un valor de 180 millones de pesos para el Instituto Chihuahuense de la Salud y de mil 215 millones para Servicios de Salud, en insumos (equipo, medicamento, inmuebles) y pago de personal, en muchísimos programas de salud a población abierta, que son atendidos históricamente por la Secretaria de Salud a nivel nacional.

Esos dineros fluyeron todavía el año pasado y están programados presupuestalmente en el 2023, pero hacia delante no se sabe bien a bien qué es lo que va a ocurrir, si van a ser enviados al IMSS-Bienestar, un nuevo monstruo administrativo autorizado solo en el papel para atender población abierta, desplazando a Ichisal y SSCH, o bien serán conservados transitoriamente, para evitar un descontrol completo.

No hablamos de uno o dos hospitalitos, hablamos de cuando menos 200 unidades médicas en la entidad, desde centros de salud hasta hospitales de primer y segundo nivel, con miles de trabajadores, que desde la creación del Insabi, la Secretaría de Salud absorbió con algunas entidades federativas con quienes firmó convenio, no siendo el caso de Chihuahua, cuyo gobierno siguió como responsable administrativo y operativo.

Indudablemente que están paradas las antenas por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Salud a nivel nacional y local, por las consecuencias de un cambio de esta naturaleza, adoptado sin cumplir el trámite legislativo, sin ningún estudio serio de fondo, prácticamente una decisión adoptada sobre las rodillas.

***

Bastante cobijado rindió protesta para un segundo periodo al frente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, el empresario restaurantero, Omar Armendáriz Jurado.

Solo faltó Adriana Terrazas del Congreso para completar a los titulares de los tres poderes, en cuya representación estuvo “El Percherón” diputado Carlos Olson. Debe haber sido una muy fuerte razón porque Adriana también estuvo ausente en la intensa sesión legislativa efectuada en la mañana y que terminó reventada por “sus correligionarios” morenos.

Ahí en primerísimo lugar estuvo la gobernadora, Maru Campos, junto a la titular del Poder Judicial, la magistrada Miriam Hernández, y el alcalde Marco Bonilla.

Hubo invitados de los tres órdenes de gobierno, sector empresarial, de la Quinta Zona Militar. Lució lleno el salón principal del edificio de la Canaco.

Nunca sobran tipo de expresiones de apoyo, aún y cuando el nuevo período en Canaco contó con apoyo unánime, fruto del buen trabajo desplegado en los doce meses del encargo.

La mano izquierda de Omar Armendáriz se vio con la asistencia y evento de lujo organizado con motivo de la toma de protesta a cargo de la gobernadora.

***

La presión ejercida por el gobierno norteamericano para capturar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Salazar, hijos del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, podría tener repercusiones en la operación de los grupos criminales que operan en el país y en nuestro estado.

Las autoridades norteamericanos duplicaron la recompensa ofrecida para localizar a los vástagos del fundador del Cártel de Sinaloa, quedando la cifra en 10 millones de dólares.

“Los Chapitos”, como son conocidos los hijos de Joaquín Guzmán, han tenido que enfrentar rompimientos con viejos aliados, como es el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien se le atribuye haber entregado a Ovidio Guzmán, el otro hijo de “El Chapo” a principios del año.

Por cierto, el grupo que comanda “El Mayo”, también conocido como “El señor del sombrero”, ahora enemistado con el Cártel de Sinaloa, al parecer ya tiene presencia en el estado y en su capital, donde son distribuidas bolsitas de droga con un logotipo de un sombrero.

Si el cerco contra Los Chapitos sigue creciendo, no cabe duda que otras organizaciones criminales buscarán sacar raja para apoderarse del control de zonas que tradicionalmente dominaban los de Sinaloa; tampoco es impensable que haya conflictos internos para reagruparse.

Las autoridades federales y locales deberán mantenerse alertas.

En Chihuahua, los Chapos tienen una disputa ya histórica con el Cártel de Juárez; ahora también se enfrentan a otras células como La Empresa y, al parecer, con el grupo de Sonora que lidera “El Mayo”.

***

Este año estrenarán de nuevo patrullas los policías municipales, serán 23 unidades igualitas a las que se adquirieron el año anterior, tras la ampliación del arrendamiento que votaron este miércoles en Cabildo. Las patrullas también tendrán cuatro cámaras exteriores e interiores con reconocimiento facial y conexión directa a PECUU.

De esta manera se habrán de incorporar 100 unidades más al parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante la administración de Marco Bonilla, lo cual no resultó del agrado de la fracción edilicia de Morena, pues votaron en contra de este arrendamiento, sin explicar su razonamiento, pero hasta la patrullas de la Guardia Nacional se adquieren bajo este sistema que le facilita a las administraciones tener siempre vehículos en perfectas condiciones para patrullar.