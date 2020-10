Dedicado al Dr. Mario Molina Premio Nobel de Química 1995 quien no solo usó su talento para hacer más grande a México, sino tuvo un don de gentes que le hizo creer que los niños y jóvenes merecían ser educados en la Ciencia y la Cultura del Agua, descanse en paz.

FURIA

Lorenzo Meyer señaló en días pasados la “derecha mexicana" de ser presas de una furia irreflexiva a través de su cuenta de Twitter. Según él, las personas a las que señala no han sido capaces de dar propuestas orientadas al progreso, sino todo lo contrario:

“No vale la pena discutir al escritor que propone quemar vivos en el zócalo a los de MORENA, pero sí hay que tener en cuenta la furia irracional de la derecha mexicana. Frente a ‘los grandes problemas nacionales’ esa derecha no tiene propuestas constructivas pero sí destructivas”.

FRENAAA

Esta no es la primera crítica expresada por Lorenzo Meyer a los grupos de oposición mexicanos. En otra ocasión publicó un tweet donde hizo un parangón entre el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) y los cristeros. Estos últimos fueron un grupo bélico que entre los años 1926 y 1929 se levantaron en armas para combatir a los esfuerzos del gobierno mexicano de consolidar un Estado laico. A este conflicto se le conoce en la historia de México como Guerra Cristera o Cristiada.

Fue a estos eventos históricos que Lorenzo Meyer hizo referencia para criticar a FRENAAA, quien mantiene hasta la fecha un plantón en el zócalo capitalino para exigir la renuncia de Andrés Manual López Obrador, Jefe del Ejecutivo. “Un aire cristero sopla en la protesta del plantón de FRENAA en el zócalo. Los cristeros originales (1920s) creían defender a su religión e iglesia pero hoy ¿de dónde sacan que una u otra están bajo ataque? ¿Se defienden de los comunistas? ¿Cuáles?” fueron las palabras de Meyer hacia las personas que acampan frente a Palacio Nacional, pero también de cara a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

FARSAA

Como tal se puede llamar al plantón mantenido que tuvo el pasado día 6 de octubre de esta semana un momento casi cómico cuando al grito de “para eso me gustaban” volaban una parte las casas de FRENAA que están vacías en esta la representación o performance que ocupa ahora el zócalo capitalino.

Aceptando el derecho a la manifestación y libre expresión de las ideas es lamentable que se use y abuse de contingentes llevados al modo antiguo de una leva, pagando no sólo su transporte y gastos de permanencia, sino exigiéndoles plegarse al guion de expresar que no se irán del zócalo hasta que AMLO renuncie a la presidencia, dura posibilidad que logren su objetivo, mayormente cuando ya parece que viene un FRENAA DOS o la versión que deseen generar los empresarios desplazados de sus modelos de corrupción generados en facturación falsa, guachicola y manejo de los excedentes petroleros de Pemex.

FIDEICOMISOS

La orden para desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos responsables de manejar discrecionalmente recursos destinados a propósitos, proyectos y responsabilidades esenciales para el manejo del Estado Mexicano fueron retirados de la función que tenían para devolverlos a la regulación del Gobierno Federal y han generado un coraje furibundo de los que se decían beneficiarios y aunque se deja claro que algunos de buena fe lo eran, otros en cambio eran verdaderos abusadores rapaces de los recurso nacionales para tareas más que privadas que incrementaban su peculio y no daban beneficio social más que a ellos. Ejemplo, que se revise cuanta de la infraestructura física de escuelas y/o de organismo educativos tipo ITAM o Tecnológico de Monterrey, fueron sufragados con fondos de fideicomisos destinados a investigación, así con este solo ejemplo puede saberse, que una cosa es asignar y otra es aplicar, esa discrecionalidad es la que se pretende regular. NO AL ABUSO.

FRAUDE

Esta añeja palabra en la cultura electoral mexicana vuelve a aparecer, ahora en la contienda por elegir al nuevo presidente del partido más joven y exitoso hasta este momento en el México reciente, Morena, los contendientes son como lo fueron en el pasado, Carlos Salinas que robo a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 la presidencia de la República Mexicana igual que lo hizo Felipe Calderón a Andrés Manuel López obrador en 2006 y dos años más tarde los llamados “Chuchos” cuando despojaron Alejandro Encinas de la presidencia del PRD que paso ahí de ser un partido a ser un cascaron irrescatable e impresentable hoy día, pues bien Morena está en la antesala de una fuerte ruptura que pudiera ser una debacle de no manejarse adecuadamente, es decir con la verdad con la entereza de la realidad electoral y no con el artificio de la manipulación que ya vimos en la alecciones presidenciales aquí mencionadas y con la rapacidad del despojo que se avizora se desea hacer a Porfirio Muñoz Ledo despojándolo de la presidencia de Morena cuando ya su compañera de fórmula para la Secretaria General del mismo partido Citlalli Hernández fue electa, no se requiere ser un mago o gran elector, para saber que el hombre que mejor podría acompañar a Andrés Manuel López Obrador en la dura tarea de presidir el país en este momento es Porfirio Muñoz Ledo y que no tiene sentido a menos que haya intereses que prevalezcan quitándole la potestad al sobreaño electoral que es la población de permitir que el mejor para la tarea la desarrolle y es sin duda es Porfirio Muñoz Ledo. NO AL FRAUDE

FUTURO

Por años he insistido en la necesidad que tenemos de cuidar a nuestros niños, ellos son la semilla que traerá los FRUTOS dulces o amargos del FUTURO lo que ha publicado el Diario de Chihuahua (Sobre el abuso de niños perpetrado por adultos, hombres y mujeres) en su edición del día de ayer 10/10/20 son así como una suma lógica la conjunción de que si no hay cuidado de la infancia no hay futuro es hora de que los 3 órdenes de gobierno, el Federal, Estatal y Municipal, las universidades, las iglesias, los padres y toda la Sociedad nos demos cuenta que el abuso infantil y el abandono de las criaturas hoy, será un boomerang imposible de manejar en el futuro, ¡basta ya de abuso infantil sí queremos que haya FUTURO PARA TODOS!