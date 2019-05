Con gratitud

Dedicado a mis nietos; Gerardo y Arturo, que serán el día de hoy con su felicidad y alegría de alguna manera mis ojos en el Nou Camp en Barcelona, en donde celebran junto con sus madres, la cultura, la inteligencia y la vida.

Enhorabuena.

A QUIEN SINO A ELLAS

Dedicado a los seres que comparten con Dios el umbral mismo de la creación. LAS MADRES

Para ellas quienes dan vida como un rayo de sol que esplende en sus sonrisas.

Gracias por que su sola existencia, que es la llave maestra que abre la nuestra





UN CUENTO PARA INICIAR

La manera de decir las cosas más profundas me parece que suele ser la más sencilla, analicemos este trabajo de Elena Gallo.

“Había una vez un mundo, muy lejano, donde todas las mamás querían ser perfectas. Por la mañana se levantaban muy temprano para llevar al colegio a sus hijos perfectamente aseados, peinados y con la ropa perfectamente limpia y planchada. Después iban a trabajar, para ganar dinero y que a sus hijos no les faltara nada que pudieran necesitar. Luego se llevaban horas en la cocina, guisando platos complicadísimos y deliciosos, como pato a la naranja, ensalada templada de endivias a las 3 vinagretas, mousse de queso fresco a los frutos rojos, y cosas así. Además, hacían unas tartas maravillosas para los cumpleaños, que organizaban sin faltar un detalle: piñatas, castillos hinchables, globos, payasos…También, como eran muy listas, ayudaban a sus niños en las tareas del cole, hacían manualidades maravillosas...Y mantenían las casas increíblemente limpias, ordenadas y preciosamente decoradas.

Pero toda esta perfección exigía mucho esfuerzo, y las mamás estaban muy cansadas. De hecho, los niños de ese mundo empezaron a darse cuenta de que sus mamás habían dejado de sonreír. Es más, habían incluso olvidado cómo hacerlo.

Un día, todas las mamás de este mundo amanecieron de color gris. ¡Se habían decolorado! Se quedaron en la cama y no se podían mover. Los papás no comprendían que pasaba: “¡es imposible que hayan perdido los colores!”, decían. Pero cada día que pasaba se volvían más y más grises. Los papás llamaron a los mejores médicos del mundo, pero aunque usaron todas las medicinas y remedios que conocían, ninguno consiguió que las mamás recuperaran el color. Entonces llamaron a otros muchos expertos y técnicos del mundo, pero ninguno supo encontrar una solución.

Cuando los niños vieron que sus papás estaban desesperados y que no sabían ya que intentar, decidieron intervenir. Hicieron una reunión para hablar todos juntos y ver qué podían hacer.

Un niño dijo: “en uno de mis cuentos, se habla de un sabio mago que se llama “TodoLoSé”. Seguro que él sabe cómo ayudarnos. Pero es muy difícil llegar hasta él, porque vive en una cueva, en una montaña muy alta y muy lejana. Y hasta allí sólo podemos llegar los niños si hacemos una cadena muy larga, muy larga, dándonos todos las manos...Y cuando el ultimo niño del mundo se una a la cadena, la montaña surgirá ante nuestros ojos, la cueva se abrirá, y el mago aparecerá”.

Sin dudarlo ni un momento, todos los niños empezaron a darse las manos, y hacer una cadena larguísima, que atravesó ciudades, bosques, praderas y valles. Y cuando el último niño se hubo unido a la cadena, una montaña surgió de la tierra, y una cueva se abrió en la piedra de la montaña, y de ella, andando muy despacito y con un bastón, apareció el Anciano y Sabio mago “TodoLoSé”.

El mago dijo: “Es muy agradable recibir la visita de los niños... Pero estoy seguro de que habéis venido a verme porque algo os preocupa”. Los niños contaron entonces la extraña historia de lo que sucedía a las mamás de ese mundo. Y tras reflexionar unos instantes, el mago dijo: “Tenéis que volver a vuestras casas, sentaros en la cama de vuestras mamás, y convencedlas de que jueguen con vosotros”.

Los niños agradecieron al mago su consejo, y volvieron inmediatamente cada uno a su casa. El mago no había dicho a qué debían jugar, así que cada niño cogió lo que más le gustaba: las muñecas para jugar a las casitas, los castillos para jugar a princesas y dragones, los animales para jugar a la selva, las piezas de construcción… Al principio, las mamás se mostraron reacias a jugar, pero ante la insistencia de sus hijos para que jugaran con ellos, empezaron a participar, y sucedió un milagro: las mamás empezaron a sonreír. Y con su sonrisa, sus rostros se iluminaron, y como por arte de magia, el color empezó a brotar de ellas, y el tono gris ceniza que las había teñido hasta ese momento, desapareció para siempre.

Los niños se pusieron muy contentos, y tomaron una decisión: todos escribirían aquella historia en un cuento, para que en la librería de todas y cada una de las casas, las mamás tuvieran ese cuento y pudieran releerlo con sus hijos todas las veces que fuera necesario y recordaran que hacer para que nunca más se volvieran de color gris.

Y desde aquel día, algunos niños fueron despeinados al colegio, algunos papás se fueron al trabajo con la camisa arrugada, y más de una vez todos se comieron la comida un poco quemada, pero nunca más las madres dejaron de sonreír en el mundo de las “imperfectas” mamás.”





30 FRASES

Difícil es para contener todo el ser de una Madre y la tarea cuando esta también el Padre, empero es obligado la reflexión sobre lo que ellas han hecho por nosotros, estas frases nos describen su ser y quehacer.

(1) No existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser una buena madre. Jill Churchill

(2) El corazón de una madre es el capital que nunca quiebra, y con el cual se puede contar siempre y en todo tiempo con toda seguridad. Paolo Mantegazza

(3) Una madre es la fuerza del amor y la gracia que supera y rinde todas las fuerzas del mal. Josep Torras

(4) Un hombre quiere a su primer amor más que a cualquier otro, a su mujer mejor que nadie, y a su madre la quiere durante más tiempo que a cualquiera. Anónimo

(5) De todos los derechos de la mujer, el más grande es el de ser madre. Lin Yutang

(6) El padre y el hijo son dos. La madre y el hijo son uno. Lao Tse

(7) Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano. Khalil Gibran

(8) Muchas maravillas hay en el mundo; pero la obra maestra es el corazón materno. Ernest Bersot

(9) Los sonidos más bellos que los seres pueden escuchar salen de las madres, del cielo y del hogar. Walter George Brown

(10) Jamás en la vida encontraréis ternura mejor y más desinteresada que la de vuestra madre. Honoré de Balzac

(11) Madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo. Leon Tolstoi

(12) El corazón de una madre es un abismo en el fondo del cual siempre encuentras un perdón. Honoré de Balzac

(13) Las madres perdonan siempre, han venido al mundo para eso. Alexandre Dumas

(14) Gobernar una familia es casi tan difícil como gobernar todo un reino. Michel de Montaigne

(15) La mano que mece la cuna, es la mano que gobierna al mundo. Christopher W. S. Ross

(16) El niño reconoce a su madre por la sonrisa. Virgilio

(17) La maternidad es patrimonio de las mujeres. Alexandre Dumas

(18) La maternidad es la razón de ser de la mujer, su función, su alegría, su salvaguardia. Alphonse Daudet

(19) Los ángeles cantando en tono celestial si hablan del amor con toda su ternura recuerdan a la madre, el ser angelical. Edgar Allan Poe

(20) Madre es el nombre de Dios en los labios y en los corazones de los niños. William Makepeace Thackeray

(21) Hasta que he llegado a ser madre, no he comprendido lo que es Dios. Jacques Doriot

(22) La piedad enseñada por madres es como una esencia olorosa, que se queda encerrada en el corazón del hijo. Josep Torras

(23) No tengo que hacer nada para que me quieran (el amor de la madre es incondicional). Todo lo que necesito es ser su hijo. El amor de la madre significa dicha, paz, no hace falta conseguirlo, ni merecerlo. Erich Fromm

(24) El alma de la mujer ¡qué vale! si dentro de ella no hay un alma de madre. Jacinto Benavente

(25) Mi madre fue la mujer más bella que conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. George Washington

(26) Los hombres son como sus madres los hacen. Ralph Waldo Emerson

(27) El porvenir de un hijo es obra de su madre. Napoleón Bonaparte

(28) Madre…voy a seguirte…ve tú delante que dándome el ejemplo, lo haré al instante. Rafael Pombo

(29) ¿Qué es un hogar sin madre? Alice Hawthorne

(30) Cada uno lleva en sí una imagen de la mujer, sacada de la propia madre; por eso se halla determinado a respetar a las mujeres en general, o a despreciarlas o a ser totalmente indiferentes respecto a ellas. Friedrich Nietzsche





UN POEMA

Escrito sabiendo que había dejado a mi madre enferma en la Ciudad de México, había regresado al trabajo aquí en Chihuahua sabiendo que era muy probable que esa quizá era la última vez que la habría visto con vida.

A MI MADRE

Hoy no eres ágil, tu cuerpo es lento.

Hoy no eres diestra, tu mano es torpe.

Hoy tu piel no es tersa, tu cara ya los años surcan. Hoy toda Tú toda, a la meta mortal estás llegando, pero es intrascendente el hoy por el hoy mismo; la verdadera trascendencia de ti está en tu vida.

Fuiste y serás energía, caudal, torrente de saber, amor y valentía.

Tres hermosas virtudes que alumbran no sólo tu existir sino el de cada uno de tus hijos a quienes compartiste en abundancia.

Hoy la llamada vital de tu existencia, dicen, se apaga.

Sé que precediendo el amanecer por venir.

El alba de tu vida inmortal es para mí promesa dada porque Tú y Yo no somos causales ni producto del azar.

Tú y Yo somos eternos, y Él que nos creó

por alguna causa especial nos dio la vida.

Juntos, madre e hijo, guía y luz, Tú;

Aprendiz perenne de tu sabiduría, Yo.

Hoy parece ser ocaso y no lo quiero ver así.

Sé que al caer la noche surcan el espacio infinito las estrellas y sin lugar a dudas, en algunas de ellas hay quien reclama el placer de conocerte.





Hoy nos separamos.





Toca al buen Dios fijar la cita de la próxima jornada sea cuando sea, la esperaré y estaré presto a ella confiado en que en ese lugar estarás siempre Tú vigilante, amorosa, decidida, valiente y virtuosa. Se habla que allá, dondequiera que sea, no habrá infortunio.

De no haberlo, no le temo, pues cuento con tu compañía.

Porque sé que entonces tu mano no vacilará, ni tu cuerpo, hoy dolorido y vencido por la enfermedad, lo será más y encontraré en esa cita y ese lugar a la mujer que cobijó mis sueños, que alimentó mi cuerpo y nutrió mi espíritu.

La que me hizo sentir capaz de intentar no la conquista del mundo.

Sino la de mí mismo.

De ser hoy el tiempo de partida.

Quiero decirte: GRACIAS,

te agradezco porque me diste el ser,

tu amor, tu nobleza

que fue en todo tiempo garantía que permitió

mi crianza y desarrollo.

Hoy mis hermanos y yo:

venimos a ti como tu propia estirpe

y con la nuestra, que en mucho es tuya,

te mostramos los frutos de tu vida diciéndote:

“MADRE, HAS CUMPLIDO”





.NUESTRO AMOR EN VIDA O MUERTE PARA ELLAS NUESTRAS MADRES, ES SIEMPRE EL MISMO HEMOS DE TENERLES PRESENTES INVARIABLEMENTE, PUES COMO SABEMOS; “LA GRATITUD ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN” ASÍ QUE NO PODRÍA DEDICAR A NINGÚN OTRO TEMA EL ARTÍCULO HOY, LO SIENTO,

ESTE ES MOMENTO DE GRATITUD A QUIENES TANTO NOS DAN Y DIERON, ES EN UNA FECHA ADEMAS DE VALIOSO OBLIGADO.





FELIZ DÍA DE LAS MADRES AYER, HOY Y SIEMPRE.





UN COROLARIO NECESARIO

EL OFICIO 114/2019

Fechado 6 de mayo pasado..

Ante la trascendencia de no perder ninguno de los días no señalados como festivos en el calendario laboral que restan hasta final de ciclo 2018- 2019, desde los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua giraron instrucciones a los supervisores de Secundarias Generales para no suspender clases ni durante el Día de la Madre (10 de mayo), el Día del Maestro (miércoles 15 de mayo) y Día del Estudiante (miércoles 23 de mayo). Pese a ello, son algunas las escuelas que celebran festivales y dan el día a las maestras que son madres.

UN DÍA DE LAS MADRES VALE TODAS LAS INASISTENCIAS A CLASES, PORQUE SENCILLA Y LLANAMENTE ESE DÍA SE CELEBRA LA VIDA, EN CONSECUENCIA SERÍA BUENA UNA REFLEXIÓN A ESTAS MEDIDAS QUE SIN PREETENDERLO SUPONGO, PUEDEN ROBARNOS LA ESENCIA DEL SER… HUMANOS.