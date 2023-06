Con likes o retweets no se ganan elecciones

En esta sexta parte del manual para buscar la reelección, el tema a tratar es el valor de la marca de partido en el contexto electoral actual y con miras a la elección del 2024, en la que muchos de los actuales alcaldes y alcaldesas, legisladores locales y federales y la importancia excesiva que se les da a las redes sociales.

En una charla con Gisela Rubach, estratega de más de 300 campañas en América Latina y México: desde presidenciales hasta alcaldías, me comentaba en pleno proceso electoral 2021, una de las premisas que no debemos olvidar: las elecciones no se ganan con “likes” en las redes sociales.

Para quienes desconocen, Gisela Rubaches una de las pioneras de la mercadotecnia política en México y fue reconocida en el 2020 por el Foro Económico de las Mujeres con el premio “Mujeres de la década en estrategia e innovación” que recibió en la India.

En aquel entonces, Rubach vaticinaba que después de las elecciones del 2021, todas las campañas sufrirían cambios drásticos, pues el Covid-19, parecía no tener fin.

“Las campañas van a cambiar porque van a tener que ser con todas las medidas sanitarias. Sí, le vamos a dar más fuerza a las redes sociales, al Zoom, a la utilización del internet, al mailing, al Whatsapp, a los medios tradicionales como radio y televisión, pero la campaña de tierra seguirá siendo importante. Las candidatas y candidatos tienen que estar conscientes de que después de la campaña del 2021, las cosas cambiarán más allá de traer cubrebocas y careta”, comentó Rubach.

Recuerdo que comentaba sobre los cambios en los utilitarios también iban a cambiar. Y así fue, los cubrebocas, gel antibacterial, kits de sanitización, toallitas desinfectantes para limpiar, se volvieron parte de la campaña en medio de la pandemia.

Vaticinó que la campaña de tierra no iba a parar, y a pesar de la esclavitud de las redes sociales a la que se someten muchos aspirantes a candidatos, no paró.

Y, rumbo al 2024, una afirmación que continúa vigente: “no por gastar mucho dinero en redes vas a ganar. La estrategia es tierra, aire y redes; combinar estas tres cosas. Tienes que ver dónde vas a utilizar redes sociales”.

Como en el 2021, el furor que muchos futuros candidatos o funcionarios que buscan la reelección, traen en todo México por apostarle todo a las redes sociales está muy alejado de la realidad, “todavía no se ganan elecciones en México con likes o retweets. Yo no creo que se acaben las campañas en tierra por más que cacarequeen el uso de las redes sociales”, agregó.

De 2021 a la fecha, Tiktok, Facebook y Twitter han sufrido cambios importantes, recordando el principal para la pasada campaña de 2021: todo aquel que paute publicidad política en redes sociales como Facebook tendrá que dar su nombre, autentificar su identidad con un documento oficial, dirección, teléfono y una tarjeta de crédito o débito y esa información va al INE.

“Ya no está tan fácil hacer estas campañas negativas ni de fakenews que se hacían en las redes porque afecta muchísimo el negocio. Ahora van a transparentar cualquier publicación pautada, sea foto o video y va a llevar nombre del responsable. Y todo esto le va a pegar al tope de campaña”, me decía Gisela Rubach.

Hoy en día, las campañas negativas han emigrado de Facebook para encontrar otros espacios, otros nichos, pero están tan vigentes como nunca.

Este manual continuará.

ESPRESSO COMPOL

Hay que recordar que para quienes votan por primera vez, el voto es un medio de participación y expresión, el cual, para ellos, en la práctica es poco efectivo, pues no les reporta beneficios personales inmediatos. Algo para tomar en cuenta.