Con los grandes no

“También suelen hacerse los amables contigo. Pero esa fue siempre la astucia de los cobardes. ¡Sí, los cobardes son astutos!” Nietzsche, filósofo alemán.

Desde su creación, Estados Unidos se ha autoerigido en el policía del mundo, no ha tenido empacho en intervenir inmisericordemente en países débiles, con los fuertes, se hace el occiso.

Ucrania sufre ahora la invasión de uno de los países más poderosos del mundo, sin embargo el brabucón americano, custodio de la moralidad, adalid del “mundo libre”, líder de las democracias por él reconocidas, ahora tiene sus cañones en silencio. No es para menos, hasta ahora estaba siempre listo para intervenir en conflictos armados que prácticamente no le deparaban riesgo alguno, y en donde podía sacar provecho. Ahora Estados Unidos es sólo un pusilánime espectador que con impavidez observa cómo Rusia destroza a Ucrania, insensibilidad que contagia a la OTAN, su florero. Con cualquier país pequeño ya estuvieran todos atacando por todos los frentes al país invasor, pero Rusia es Rusia, o tal vez los intereses de USA en Ucrania no valgan la pena como para tenderle la “mano amiga” que siempre ha tendido “desinteresadamente” a otros países.

La historia de las intervenciones norteamericanas se remonta a 1775 cuando en plena guerra de independencia el ejército continental invade la provincia británica de Quebec para convencer a los canadienses que se unieran al bando de las Trece Colonias. Así que, aún no se formaba una nación y ya los colonos americanos estaban invadiendo a sus vecinos del norte.

Han sido 240 años de constante injerencia tanto en países americanos como de otros continentes.

Largo sería mencionar esa vergonzosa historia intervencionista, sólo mencionaré las intromisiones a partir de George Bush padre, quien en 1989 ordenó la invasión de Panamá para derrocar a Manuel Antonio Noriega. Bill Clinton lo hizo en Haití en 1994 so pretexto de devolver la presidencia a Jean-Bertrand Aristide. En 2004 lo haría George Bush Jr. para deponerlo.

En 1990 George Bush padre intervino Irak cuando éste pretendió anexarse a Kuwait. Aquí los Estados Unidos trataron de legitimar la invasión “solicitando“ la anuencia de la ONU, y aún más, el brabucón del norte involucró a 34 naciones de diversos continentes (¡el colmo! El Salvador, Nicaragua y Honduras, entre ellos) que le sirvieron de comparsa. ¡35 países destrozando a una pequeña nación!

En 1993 Bill Clinton autoriza la incursión de su ejército en Somalia para capturar a los comandantes de la milicia de Mohamed Farrah Aidid, líder del Congreso Unido Somalí. En 1995 lo hace contra Bosnia y Herzegobina, arrastrando en su campaña policíaca a 15 países de la OTAN, y en 1998 ordena el bombardeo de una fábrica de medicamentos en Jartum, Sudán, por la sospecha de que ahí se elaboraban armas químicas. No se encontraron indicios que corroborara la hipótesis (El Mundo, Miércoles, 23 de septiembre de 1998).

Y así: Yugoslavia, Afganistán, Filipinas, Irak, Somalia, Libia, Yemen, Pakistán y Siria.

Los pretextos que ha tenido Estados Unidos para invadir diversos países en estos 240 años de su autoencargo como “Policía del mundo” no difieren de la situación que está pasando Ucrania con Rusia. Si Rusia fuera un país pequeño téngalo por seguro que Estados Unidos y la OTAN ya se hubieran metido hasta el último rincón de Moscú y Kiev, y la bandera de las barras y las estrellas estaría en estos momentos ondeando en el Kremlin y en Mariyinski.

Ha sido una criminal pasividad la de Estados Unidos. Claro, me dirán los pocos lectores de esta columna que se desataría una guerra de proporciones catastróficas, y yo les pregunto: ¿acaso Estados Unidos se ha puesto a pensar en las consecuencias de su belicismo en sus múltiples invasiones, ocupaciones e injerencias? ¡Claro que no!

Con Rusia es diferente, porque además Estados Unidos sabe que detrás de Rusia está la primera potencia económica y militar del orbe. Sí, China, que históricamente ha estado más ligada a Rusia que a la Unión Americana. Así que el bravucón de la escuela, ese que aporrea cuanto pequeñín se encuentra, ahora le tiemblan las corvas frente a uno de su tamaño. La OTAN, como su lacayo, recula y se hace como la mujer del muerto (pen…sativa para no dar café).

Las sanciones económicas contra Rusia no le hacen mella a Vladimirovich, él sabe que tiene a los países de la OTAN agarrados de los hu…araches con el gas y el petróleo, sobre todo Alemania quien es cliente cautivo con un 50% del gas que consume.

Ignoro a fondo cuál sea el problema entre Rusia y Ucrania, pero “a ojos vistas” se trata de una invasión que pudo evitarse si la diplomacia hubiera funcionado. Ahora está Rusia entrando a Ucrania por varios frentes y parece que nada ni nadie la va a detener. En tanto la OTAN y el resto del mundo seguirán de “convidados de piedra” a las negociaciones, mientras miles de civiles ucranianos pierden la vida en una guerra absurda.

Estados Unidos está maniatado por la capacidad bélica del Kremlin, el eventual apoyo de China a Rusia y el compromiso que tiene con la OTAN. Si ésta levanta un dedo para apoyar a Ucrania, se queda sin luz por mucho tiempo. Ojalá Vladimir Putin reconsidere sus pretensiones y dé marcha atrás a sus tropas.

Que así sea.