En la colaboración anterior, decíamos que la educación integral del ser humano es un tema perene, abordamos en esa ocasión el entendimiento o intelecto, facultad vinculada a la esencia humana. En la vida intelectiva del hombre se distinguen, ordinariamente hablando, varias facultades, que, en realidad, nos dice Di Napoli que no son sino distintos aspectos de la misma facultad, es decir que el entendimiento realiza distintas funciones denominadas de varias formas por las varias operaciones que realiza.

Así, el mismo autor lo expresa de la manera siguiente: 1) La inteligencia es facultad, que obtiene conceptos y juicios; 2) La razón es la facultad, que infiere una cosa de otra; 3) La conciencia es la facultad, por la cual advierte el sujeto cognoscente sus actos; 4) La memoria es la facultad que reconoce las cosas ya conocidas como conocidas; 5) El intelecto especulativo es la facultad que contempla las cosas como son; 6) El intelecto práctico es la facultad que ordena los medios para obtener un fin.1

El entendimiento al realizar función de la conciencia, esto es, cuando emite un juicio sobre la bondad o maldad de un acto humano, se llama conciencia moral.

En la idea popular, la conciencia moral es a menudo concebida como una “voz interior” que nos dice que es lo que hay que hacer o evitar, dirían otros el pepe grillo de pinocho, lo anterior es sólo una metáfora; en realidad la conciencia es el juicio último-práctico sobre la rectitud moral de la acción que se ha de ejecutar, o se ejecutó2.También se llama conciencia a la razón práctica de cada individuo, que juzga de la malicia o bondad del acto humano en concreto3, teniendo en cuenta el fin y las circunstancias del acto humano.

La razón se subdivide en especulativa y práctica, la razón práctica toma el nombre de conciencia cuando juzga de la bondad o malicia de un acto humano considerado no en abstracto, es decir en su puro objeto, por ejemplo, pensar el homicidio cuyo objeto es privar de la vida a una persona, sino que lo consideramos en concreto, teniendo en cuenta el fin de la persona que obra, la intención que persigue con la realización del acto humano, si tenía o no la intención de privar de la vida a otra persona, y las circunstancias en tanto condiciones accidentales que modifican la moralidad que poseía el acto humano, hablamos del I) quién, la calidad de la persona que obra, II) qué, nos referimos a la cantidad y calidad del objeto, III) dónde se describe el lugar en que se realiza; IV) con qué medios, V) porqué consiste en el motivo del acto, VI) cómo, es decir, el modo de hacerlo y VII) cuándo, el momento, el día, la hora o duración del acto humano.

Citemos un ejemplo de las circunstancias: I) una persona de 65 años jubilada, II) apoya con despensa y dinero de su jubilación a una persona enferma, III) que le lleva a su casa, IV) para ello se priva de su pensión y despensa, V) porque desea recupere su salud, VI lo hace con delicadeza para no ofender, VII por eso le lleva la ayuda cuando está dormida la persona, y para este ejemplo diremos que lleva haciéndolo dos meses. El juicio que hace la conciencia respecto a un acto humano concreto, en tanto si es malo o bueno después de considerar el objeto, el fin y las circunstancias, se llama juicio práctico.

Es importante tener presente la distinción entre la conciencia moral y la conciencia psicológica; en ocasiones comentamos sobre actos consientes o inconscientes y queremos significar con ello actos de los que nos damos cuenta o no, este darnos cuenta acerca de lo que hacemos o no es lo que llamamos conciencia psicológica; en otras palabras ésta última se refiere al hecho de darnos cuenta de la existencia de nuestros actos, darnos cuenta de lo que hacemos, prescindiendo de su moralidad, por ejemplo, de nuestros estados anímicos, estoy triste, cansado, enfermo, etc., o bien cuando fui interrogado no dije la verdad acerca de un hecho.

Como podemos ver, estamos obligados a evitar el mal en cuanto nos sea posible, conforme nos lo diga la razón; en la siguiente colaboración para mejor obrar y juzgar con certeza el acto humano que vayamos a ejecutar, ahondaremos en los funciones, principios o reglas de la conciencia moral.

