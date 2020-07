Conducta irresponsable o carencia de información relevante

Deambular por las calles Cuarta y la Libertad del primer cuadro de la ciudad de Chihuahua, es una evidencia de la inconciencia consigo mismos e irresponsabilidad hacia los que sí tienen al menos la precaución de usar el llamado tapaboca (en realidad mascarilla).

Las dimensiones de la inconciencia son varias: el desconocimiento de los efectos, multiplicación y propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia del síndrome respiratorio agudo, Covid-19; las características del virus; las medidas de autoprotección y de respeto protector al prójimo (distancia, mascarilla y sanitización de manos, suelas y ropa); las características de los instrumentos de prevención como los geles desinfectantes, mascarillas y caretas.

Otra dimensión son las percepciones que los individuos tienen sobre el fenómeno, y éstas se procesan por concepciones ideológicas, actitudes ingenuas e irreflexivas, del cuestionamiento de toda información que provenga de las autoridades o de los centros de investigación; además alimentan pensamientos mágicos o paranoides: toda recomendación proveniente de estas fuentes es parte de una conjura. A esto se suma una actitud pasiva o desdén ante el conocimiento científico, o de incredulidad. La incredulidad muchas veces se basa en concepciones religiosas o mágicas y los individuos tienden a generalizar este paradigma metódico.

Son aquellos que ante resultados verificados por la ciencia le preguntan a uno: ¿Cree en la teoría de la evolución? o planteado de forma absurda, ¿cree usted que el hombre desciende del mono? O bien, supone usted que ¿el ADN determina la reproducción humana y las características de la descendencia? O peor aún, ¿cree usted que el 99% del genoma lo compartimos con los chimpancés (La secuencia de ADN que puede compararse directamente entre los dos genomas es casi idéntica en un 99%)? o más aún, ¿cree en la afirmación de Carl Sagan de que “las plantas son nuestros primos” desde la perspectiva genética?

Los resultados de la ciencia se verifican rigurosamente. Sobre ellos la fe o la creencia subjetiva es irrelevante. Esto no significa que no se incurra en errores en los procesos de validación, fallas en los instrumentos conceptuales y materiales o incluso mala fe (la fuente nutricia de los fraudes). Si bien la ciencia guarda como premisa que toda verdad establecida puede ser perentoria, dado que el proceso de conocimiento no es absoluto o fijo. Los conocimientos científicos se mejoran o bien se adecuan mejor a la realidad estudiada. La realidad es un proceso dinámico al igual que el conocimiento científico, aunque las transformaciones de ella se den en miles de millones de años.

Ahora bien, las personas y los colectivos a los que se adhieren se caracterizan por una gran diversidad: formación escolar, ascendencia cultural, tradiciones familiares, afiliación a iglesias o credos libres, ideología política, códigos morales, edades, sexos, estado de salud, ocupación o empleo, relación familiar, participación en instituciones u organizaciones sociales, participación en redes sociales digitales, por citar algunas. En el trasiego de la vida, las personas establecen relaciones que juegan como pegamento cuando tienen compatibilidades pivotadas en las características mencionadas y en la actualidad algunas de ellas se conocen y se reconocen en las redes sociales digitales.

En virtud de la diversidad se da un proceso que lejos de unir a grandes segmentos de la población por compartir ideales básicos, se da un proceso de micro agrupamiento, (agrupamiento tribal argumentan algunos investigadores) social, en que prevalece la diferencia ahora en multiplicidad de agrupamientos basados en algunos de los elementos citados y otros. Por el proceso de agrupamiento una persona puede estar en varios micro grupos a la vez. Esta necesidad de agrupamiento es un rasgo de comportamiento natural, lo traemos en los genes, sin embargo juega en contra de agrupamientos mayores alrededor de algunas ideas y propósitos compartidos en lo esencial.

En los hechos los micro agrupamientos construyen sistema de aislamiento de modo que introducir en ellos información con base científica es prácticamente imposible.

Si el micro grupo desdeña las directivas para aplicar medidas preventivas ante la pandemia ya sea que las considere una exageración o estime que el coronavirus es un agente parecido al causante de la influenza; o su repercusión en la salud es menor, etcétera.

Las personas que tienen acceso a la información objetiva y relevante se escandalizan por eventos como los que presenciamos en las aglomeraciones en el Centro, sin tomar las medidas mínimas de prevención ante la pandemia.

Para acceder a información rigurosa sobre el comportamiento ante la pandemia es recomendable la lectura del valioso estudio, Using social and behavioral science to support COVID-19 pandemic response, en: https://www.nature.com/articles/s41562-020-0884-z (Existe una versión resumida en español).

Lo precedente sugiere algunas líneas de acción:

1) las organizaciones religiosas, los clubes sociales y de servicio, los partidos y organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, las empresas con plantillas de personal significativas y sus clientelas, las juntas de beneficencia privada, tienen acceso a los integrantes de las mismas, beneficiarios o sujetos de derecho, miembros agrupados, militantes, etcétera, que en conjunto representan un segmento importante de la población. Estos entes pueden asumir un rol importante al hacer esfuerzos de comunicación, a través de los medios de comunicación a su disposición, de información objetiva y relevante sobre los diversos aspectos de la pandemia.

2) Los gobiernos, estatal y municipales, así como sus entidades tienen plantillas numerosas, pero más importante aún por su incidencia mediante la prestación de servicios públicos y recaudación de impuestos cuentan con canales de comunicación con los prestatarios. A manera de ejemplo cabe recordar, las organizaciones de padres de familia o de las plantillas de alumnos en ciclo secundario, medio superior y superior; centros de educación superior autónomos, entre otros. Teniendo la obligación de informar los gobiernos de todo orden, se han circunscrito a la información superficial con una restringida visión de política sanitaria. Deben usarse todos los canales y formas de comunicación para incidir en la población bajo su control. No hay que verlo como una tarea administrativa sino como un deber moral.

Omitir este esfuerzo nos condenaría a aceptar los saldos luctuosos y mantener la economía a medio ritmo con retrocesos.