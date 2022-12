Conflicto de intereses, un cuento de nunca acabar

“La justicia estriba en la imparcialidad, y sólo pueden ser imparciales los extraños”

George Bernard Shaw

En días pasados la prensa dio cuenta de la petición del licenciado Francisco González Arredondo y sus abogados sobre la atracción de competencia, pues considera que debe ser juzgado por un tribunal federal y no por el fuero común que actualmente conoce de su asunto.

Resulta interesante, compleja e inédita la petición, y es que no se ha sentado precedente alguno por parte del Poder Judicial de la Federación en la interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación al conflicto de intereses.

Lo que sé, porque lo ha dicho la prensa, es que la Fiscalía General de la República está pidiendo las carpetas de investigación a su similar del Estado, quien a su vez, según los medios, se ha negado a hacerle entrega de dichos expedientes.

También se ha dicho que el imputado está solicitando que su caso sea atraído por la Justicia Federal. Si esto es así, me extraña que siendo él un conocedor bastante experimentado sobre estas cuestiones, no lo haga por la vía que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Según la prensa, el secretario general de gobierno manifestó que hay impedimentos legales para hacer entrega de las carpetas a la instancia federal. Esto también me parece incomprensible; siendo abogado debe saber esos impedimentos legales y darlos a conocer a la opinión pública. Esto a menos que, no siendo su materia, lo hayan agarrado con los dedos en la puerta y de pronto no supo que contestar. Pero de que dejó una mala impresión como funcionario público y como abogado, claro que la dejó.

No es fácil interpretar el mamotreto en el que convirtieron al Código Nacional de Procedimientos Penales cuatro fracciones políticas en el Congreso de la Unión. Al parecer nadie cedió para consensuarlo y salió ese monstruo que desde antes de su entrada en vigor ya era objeto de acciones de inconstitucionalidad, y a la fecha, múltiples reformas e interpretaciones por parte del Poder Judicial de la Federación.

La porción normativa de la competencia "por razón de seguridad" es uno de esos temas complejos qué, desde luego, a partir de la petición de la defensa de González Arredondo, va a dar mucho de qué hablar; se va a crear jurisprudencia para que se atraigan los casos y para que no se atraigan. Bien me dijo mi hermana cuando me inicié como juez penal: hay jurisprudencia para todo.

Pues bien, mientras eso llega diré que el código procesal, aunque no es muy claro, sí trae los elementos suficientes para que se dé o se niegue la competencia solicitada por la defensa de Paquito. Todo es cuestión, primero, de que se sigan los cánones procesales conducentes, y segundo, que se den argumentos lo bastante contundentes a favor de la pretensión y la contraparte invoque contraargumentos lo suficientemente concluyentes para desestimar aquellos.

Lo que en esencia se busca es que el fuero común deje de conocer de la causa penal que se sigue por el delito de tortura imputado al ex-MP. En ese fuero tienen que ver tanto la Fiscalía General como el Poder Judicial. Sin embargo, debe decirse que el proceso ya no está en la cancha del Ministerio Público sino del Tribunal de Garantía; en ese sentido, pedir que la Fiscalía local entregue los antecedentes a la General de la República, es un despropósito.

Por otra parte, el código procesal penal, aunque con sus claroscuros, establece las reglas a seguir para el relevo de estafeta: básicamente contempla las causas por las cuales un juzgador debe excusarse de seguir conociendo de un proceso.

Al analizar los impedimentos por los cuales los juzgadores del Tribunal de Garantía pudieran excusarse, ninguno encuadra en la pretensión del imputado. Él aduce, al parecer, “conflicto de intereses”, y esta circunstancia no se encuentra prevista como causa de impedimento para ningún Juez de Control o Enjuiciamiento. Pudiera darse como una razón, sin conceder que así fuera, para que el Ministerio Público se excusara. Pero repito, el proceso ya no está en su esfera competencial.

Ahora bien, si la petición se enfoca hacia el Poder Judicial entonces entraríamos en el tema de la inhibición o declinación de competencias. La inhibitoria correría a cargo del Tribunal de Control, que desde luego no se va a inhibir de seguir conociendo.

Queda entonces la declinatoria, que la debe solicitar el imputado o sus defensores ante el Poder Judicial de la Federación para que solicite al fuero común deje de conocer y le remita la causa penal con todo lo que ello implica. Sin embargo, no es así como “enchílame otra”. El Código Nacional de Procedimientos Penales no es muy claro -es más, es hasta omiso- cuando se trata de “conflicto de intereses”. Lo que más pudiera acercarse a esa figura sui generis sería la atracción de competencia “…por razones de seguridad… que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso.” Probar y argumentar esta causal de atracción de competencia es una tarea que recae directamente en el imputado y sus defensores, y como es una cuestión meramente interpretativa, no va a resultar nada fácil su resolución.

En todo esto lo importante es que se respete el debido proceso, pues así, y sólo así, podremos hablar de un auténtico estado de Derecho. Que así sea.