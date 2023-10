Conflictos y gobierno federal en Chihuahua

Nuestro convulso estado no se está quieto. Cuando no le llueve le llovizna, y lo que es peor por situaciones algunas que ni siquiera tienen que ver con nosotros, ni su gente ni sus gobernantes, quienes solo queremos que nos dejen trabajar coordinando esfuerzos, en paz, y hacer lo que sabemos, prosperar en el desierto como ha sido durante siglos.

En las semanas recientes no hemos estado sino hablando de conflicto una y otra vez, y viendo, afortunadamente con claridad yo creo, quién le atiza al horno y le da vuelta al molino, y quién solo quiere comerse el pan. Aunque ya vamos viendo la luz al final del túnel y confiados que la rueda de la historia ponga a cada uno en su lugar.

Por ejemplo, tenemos el problema de la sequía, ya declarada emergencia por las autoridades estatales. Aquí en principio ni a quién echarle la culpa, es un fenómeno de la naturaleza, aunque ya sabemos que sus complejos mecanismos están ahora mismo alterados por la mano humana que calienta nuestra morada mundial y provoca de esa manera eventos extremos, de sequía e inundaciones, según el azar determine a puntos extremos de la geografía. Quizá en las ciudades Juárez, Chihuahua, Delicias lo notemos menos porque tenemos el agua a pie de casa la gran mayoría, y somos exigentes para que no falte, pero extensas zonas rurales, la sierra, lo padecen en forma extrema al grado de que se lucra y trafica con ella casi como si fuese petróleo. Los abuelos decían antaño que “un vaso de agua no se le niega a nadie”, y debe seguir siendo así, pero no es fácil. Mientras hay que paliar sus efectos, ser solidarios, y exigir que la torpeza de funcionarios federales no venga a empeorar esta situación, como ya han hecho antes y ahora mismo amenazan.

Otro tema que ha consumido mucho espacio y nos ha acuitado, es el de las dificultades en cruces fronterizos, solo de nuestro estado, para que pasen mercancías de exportación, muchas de las propias empresas norteamericanas. Por cientos o quizá miles de millones se calculan las pérdidas por retrasos. Y eso no lo paga el gobierno. Con múltiples variables detonantes, se han ido cerrando cada una para volver a la normalidad, y estamos cerca de ello por incansables gestiones de la gobernadora Maru Campos con sus interlocutores en gobiernos de la nación vecina. Con muy poca ayuda de las instancias federales como relaciones exteriores, la secretaría de economía. O sea, el trabajo de chihuahuenses, los capitales locales y extranjeros, pagando los platos rotos de la inacción e incapacidad de gobiernos federales de dos países, de no creerse.

Otro asunto, relativamente, reciente, de trueno ese sí totalmente central y de los personalísimos chicharrones del presidente López Obrador, a quien se le ocurrió que para pagar sus gastos anticipados de campaña, regalar más pensiones y becas, y no siéndole suficiente endeudar al país a niveles históricos, ordenó aspirar todo el dinero de varios fideicomisos del poder judicial federal.

Y cito como un caso de Chihuahua donde hubo manifestaciones la semana pasada y persisten de diferentes formas, pero el problema está en todo el país. Los legisladores morenistas, obedientes hasta la abyección con el presidente, se llenaron la boca que eso era quitar dinero para “jubilaciones doradas” y dárselo al pueblo. Algo que cuando menos es incongruente. Yo creo que ministros, el rango más alto si las tienen, pero ahí está cuando menos Olga Sánchez Cordero que disfruta de esa jugosa pensión sin recato, duplicándola además con sueldo de secretaria de Gobernación primero y senadora hoy. Pero lo peor es que ni siquiera el asunto es así. Se trata de robar dinero con que se financian muchos gastos, médicos, asistenciales, pensiones, de jueces y empleados de menor rango, no los magistrados. Un robo en despoblado.

Y finamente el que más dio de que hablar el de los libros de textos gratuitos. Ya en otras entregas habíamos analizado el tema. Un debate que los defensores de ESTE, quiero subrayar, libro de texto gratuito, no quisieron dar es si era preferible distribuirlo o almacenarlo. El lado en el que me inscribo decía que por ser un mal libro, era preferible prescindir de el por la confusión y errores que podría sembrar en una generación de niños estudiantes, y que su falta debería suplirse por otros medios, por ejemplo libros de años anteriores.

Este es el tema central, es un mal libro, y eso no quisieron debatirlo, porque aún en privado muchos lo reconocen. Sin embargo, de nuevo López Obrador, lo tomó como herramienta para usarlo en labor zapa al gobierno de Chihuahua. No puede poner un solo peso para cuidar migrantes, no mueve un dedo para destrabar exportaciones, baja inversiones en el estado para llevarlas a Tabasco, pero eso sí, dedica su tiempo a criticar que se haya puesto una controversia constitucional. Y luego los maestros son presionados para suspender clases, en perjuicio directo de los niños.

Un gobierno federal que no ayuda y cómo estorba, y ataca. Lo bueno es que ya se está despejando el horizonte. Ya se van, y nos dejarán hacer lo que sabemos hacer bien, trabajar unidos, y dar resultados.