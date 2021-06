Conformismo y mediocridad

Es evidente que la Cuarta Transformación, como le ha denominado vanidosamente el presidente de la República a su proyecto de nación - pretendiendo compararse con tres momentos históricos- no tiene visibilidad en logros efectivos ni en hechos dignos de ser comentados como parte de un positivo ejercicio de gobierno.

En efecto, le llaman transformación sólo a la parte de redistribución de Recursos fiscales y a la división que se genera desde el púlpito mañanero con la separación y denuesto a una parte de la población, que en esta ocasión no se limitó a los conservadores pues incluyó a la clase media, que es particularmente casi la mitad de los pobladores de este país y que son los que producen mayoritariamente los bienes e insumos que dan satisfacción y garantizan la continuidad del estado mexicano.

No es el gobierno el que da solución a los problemas, es esta parte o segmento de fuerza laboral que genera el crecimiento y el desarrollo, y ha sido en buena medida a pesar de un gobierno que ha optado por crear un estado de conformidad y mediocridad que no permita crecimiento personal y superación a la población, tal y como lo estableció como propósito y así lo dijo la presidenta de Morena Yeidkol Polevnsky hace unos años: “…sacas a la gente de pobreza y llega a la clase media y se les olvida de donde vienen”.

Posición más deleznable y conformista no puede haber y hoy nos hace preguntarnos qué les dirá el Presidente a todos aquellos que cotidianamente se esfuerzan por ser mejores trabajadores, comerciantes, empresarios, jornaleros, estudiantes, etc. Ese discurso de mediocridad ¿Cómo lo va a acomodar cuando despida a la delegación mexicana que irá a Tokio a competir y que en su arenga patriotera les desee éxito y esperanza de triunfos? Son preguntas que no son fáciles de responder por lo contradictorio y obsoleto del argumento presidencial.

Desde siempre ha sido perverso condenar a la gente a permanecer pobre para siempre, igual que la permanente dependencia del gobierno fue criticada por el estadista norteamericano Abraham Lincoln cuando señaló que… “No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos, no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro y no se puede levantar al asalariado, destruyendo a quien le contrata. No se puede formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas. No se puede ayudar a las personas de forma permanente, haciendo por ellos, lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos”.

Aspiración de cualquier ser humano es ser feliz y como la vida misma es cambio, éste debe tender hacia lo mejor, hacia mejores condiciones; ser mejor, saber más, alcanzar logros mayores; tener más capacidades de ayudar a los demás no es de ninguna manera ser egoísta. Por el contrario debe ser motor de cambio de nuestro entorno, de nuestras familias y comunidades, ciudades y desde luego de esta gran nación que debe alejar las doctrinas decadentes como las que pregona día a día nuestro Presidente de la República.