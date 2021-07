Consecuencias pandémicas

Los efectos de la pandemia son casi imposibles de medir. Pero hay un tema que evadimos porque es muy grave: el deterioro educativo. Ahora que el presidente declaró que a partir del próximo ciclo escolar habrá clases presenciales así llueva, truene o relampaguee nos saltan las dudas ¿será la mejor decisión? Porque en el transcurso de la pandemia ningún primer ministro, presidente, dictador, político, médico, brujo, científico sabía exactamente qué hacer. Si ordenar aislamiento o no, la verdad es que como esta epidemia mundial es nueva, no sabemos quién tiene la razón.

En un año y medio es difícil medir las consecuencias psicológicas, sociales, académicas, familiares, afectivas de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos y adultos mayores simplemente porque esta contingencia no termina y no sabemos si lo hará ni cuándo. Por un lado hay un atraso escolar mayúsculo. Si sus familiares o conocidos dicen que les fue bien en la escuela porque obtuvieron un ocho de promedio, es demasiado bajo. Si fue un seis o siete estaban prácticamente reprobados. Una estudiante de preparatoria me platicó que a ella le había ido bastante bien respecto a las evaluaciones, “pero no aprendí nada” afirmó categórica.

Los estudiantes virtuales a veces dicen no saber cómo prender la cámara ¡increíble! Y entonces el profesor imparte su cátedra sin saber siquiera si quiénes aparecen frente a ellos es una foto o peor cuando el cuadrito está oscuro. Cómo evaluar a los educandos ¿a través de exámenes? Complicado en algunas materias ¿a través de trabajos? ¿Cómo saber si no son plagios? ¿La discusión en línea es igual que la que se presenta en físico? ¿Cómo van a aprender personas de todas las edades –especialmente quienes están en escuelas- a socializar de nuevo? ¿De qué manera va a tratarse las adicciones a los juegos virtuales o electrónicos cuando durante un año y medio fue su único medio de entretenimiento?

Otras víctimas de la pandemia fueron las madres, padres, abuelos, tíos, hermanos que fungieron como profesores sin tener los conocimientos, ni la experiencia, ni las habilidades, ni las ganas, ni las aptitudes, ni nada. Ahora son personas más cultas a fuerza.

¿Seguir con las clases virtuales o regresar a las presenciales? Va a ser complicado. Hay instituciones educativas que están haciendo híbridos. Otro tema importante es resaltar que no todos los maestros están vacunados por un concepto denominado analfabetismo académico. La ignorancia no se elimina necesariamente con títulos académicos. Debería ser obligatorio para ellos en especial. Sí, debería serlo para todos pero más para ellos.

El presidente no quiere vacunar a los niños porque las farmacéuticas harán su negocio. Al primer magistrado de la nación no le gusta que alguien gane dinero, ni siquiera por la vía honesta ¿sabe cuántos miles de millones de dólares se invirtieron la obtener vacunas en un plazo realmente corto? Trabajaron miles de expertos en equipos interdisciplinarios de medicina, epidemiología, microbiología, virología, infectología, salud pública. Reunir a tanto experto costó bastante dinero y ahora vale la pena unos gastar y otros ganar dinero en inmunizar a los menores de 18 años.

Volver o no a las clases presenciales no será una decisión sencilla si nos referimos a los infantes. Tampoco sabemos si una u otra o una combinación de ambas es la correcta. Sobre todo porque las familias y amigos se reúnen como si no estuviese ocurriendo nada. Propongo primero una vacunación universal que incluya, por supuesto, a los menores de edad.

A mi álter ego le molesta que el presidente ofrezca a la delincuencia organizada abrazos y no balazos y a los productores agrícolas de la región de Delicias disparos, detenciones e injusticias. Los malhechores gozan de impunidad y en cambio la gente honesta va a las cárceles. ¡Todo nuestro apoyo a Andrés Valles y a los trabajadores del campo! La verdad es que la justicia federal mexicana ya ni la chifla.