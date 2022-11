Una marea rosa impresionante lleno la Avenida Universidad, de Chihuahua Capital, el pasado domingo 13 de noviembre. Hombres y mujeres libres, conscientes y de manera voluntaria, acudimos al llamado ciudadano, para marchar por la democracia.

En el trayecto, al unísono entonábamos consignas:

⁃ Chihuahua convoca, el INE no se toca (la más repetida)

⁃ La fuerza ciudadana, al INE respalda

⁃ Chihuahuenses en vela, al INE se respeta

⁃ Chihuahuenses en lucha, al INE se le escucha

⁃ A caprichos no cedemos y al INE protegemos

⁃ Hacemos patria, por nuestra democracia

⁃ Chihuahua unido, jamás será vencido

⁃ A México queremos y al INE protegemos

⁃ Entre algunas otras

Ha costado mucho tener libertades; lograr autonomía; votar libres y en secreto por nuestros gobernantes; abrir opciones políticas para tener de donde elegir; conformar y consolidar instituciones ciudadanas; contar con una credencial que contiene sellos de seguridad, que nos identifica y nos permite ejercer el derecho al voto en las jornadas correspondientes; poder expresarnos y manifestarnos sin represalia. Es y sigue siendo una lucha histórica.

La marcha mostró el rechazo a un gobierno autoritario; a una reforma electoral mal planteada, que significaría un enorme retroceso en nuestro sistema político actual. Ahí nos dimos cita miles de chihuahuenses, familias enteras y algunos hasta con su mascota. Afortunadamente aquí, el saldo fue blanco. No hubo confrontación, no hubo problemas, ningún vidrio roto, ni edificio lastimado. Todos seguimos la ruta marcada, de la glorieta de Pancho Villa a la explanada del Ángel. Gritando fuerte y claro. Sin ofender a nadie. Aún cuando era posible que enviaran gente pagada por morena, para generar caos y confusión. Si acaso lo hicieron así, simplemente no lograron su cometido. Pues la convocatoria fue tal, que se logró el objetivo: una marcha pacífica a favor de México.

Al llegar al Ángel, estaba dispuesto un pequeño escenario, ahí subieron al micrófono algunos oradores representativos de diversos colectivos. Si no me equivoco, hubo 6 participaciones (4 mujeres y 2 hombres). La mayoría de la gente se dispersó y ya no escucharon los mensajes. En términos generales se habló de las instituciones; de su conformación ciudadana y de las reformas de las últimas tres décadas, para tener al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debidamente constituidos con todas sus atribuciones, así como del órgano local: el Instituto Estatal Electoral.

Entre el contingente se vieron figuras políticas, presidentes de partidos del bloque opositor, algunos funcionarios públicos estatales, la presidenta del IEE, el exgobernador Don Fernando Baeza, el ex alcalde Juan Blanco, la Diputada Federal Monse Arcos, empresarios, exdiputados, entre otros personajes de la vida pública y/o social. Pero lo más importante es, la cohesión ciudadana lograda.

Un ejercicio similar al que describo, -de esta ciudad-, se efectuó de manera simultánea en más de 60 ciudades. La marcha que sobresale es la de la Ciudad de México. Todos tuvimos oportunidad de ver en medios de comunicación y redes sociales las imágenes y videos que al respecto circularon. Muy significativo resulta, aquellas en las que se aprecia el Ángel de la Independencia bordeado por cientos de miles de personas.

Resultó ridícula la expresión que aseguró que eran unos 10 o 12 mil en la CDMX. Parecía broma. Un chiste de mal gusto. El asunto no es numérico, aunque si es importante mencionar, que se habla de millones, sumando los contingentes de todas las ciudades.

Más allá de un tema de partidos, esto fue un verdadero acto ciudadano.

El llamado de nueva cuenta es a los diputados federales, pues en sus manos está la votación y que esta reforma, no pase. No proceda.

Posterior a ello, el enojo y frustración del residente de Palacio, son más que evidentes. Al grado tal que ahora está llamando a su propia marcha. Convoca para el domingo 27. Es previsible que obligará a los beneficiarios de sus programas a que acudan o perderán ese ingreso; o que los “siervos de la nación” lleven sus “acarreados”; que se ofrezcan dádivas a cambio de asistir; que circulen billetes a discreción; es tan burdo este presidente en estos casos; ya hemos visto que lo hace de forma descarada, como por ejemplo: en su consulta fallida para enjuiciar expresidentes o en su “mentada” revocación de mandato. Dinero tirado a la basura.

Si ya los ciudadanos y los partidos de oposición nos organizamos para una marcha; ahora estemos atentos para las denuncias correspondientes que deriven de “la marcha de Andrés”.

Ya es momento de que las consigas del domingo pasado, se conviertan en una realidad. Que las consignas se reflejen en la votación de los diputados. Momento de defender las instituciones. Ya es momento de la unión social. Momento de acabar con el autoritarismo.

Ya es momento…