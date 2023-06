Construir el lema de campaña

En esta quinta parte del manual, es importante dejar claro que el tema de hoy no es un problema sólo de Chihuahua, es de México y del mundo entero: la política sufre una profunda antipatía por parte de la ciudadanía y eso se refleja en las campañas políticas en todos los niveles: municipal, estatal y nacional.

Campañas pasan sin pena ni gloria porque todas parecen las mismas o las personas candidatas y sus equipos adoptan una tendencia muy ecológica y común en los procesos electorales: el reciclaje. Y por eso, vemos que pasa el tiempo y los lemas del pasado son usados en el presente, haciendo común el uso de algunas palabras y aburriendo al electorado.

Eso lleva a un razonamiento lógico: ¿todas las candidatas y candidatos son iguales? Y la sociedad los cataloga así. Ahora que se está a menos de un año de la elección del 2024, es justo que las alcaldesas y alcaldes, así como legisladores locales y federales, sin olvidar las sindicaturas, vayan trabajando en la construcción de su lema de campaña.

¿Por qué desde ahorita? Pues, obviamente, porque el tiempo apremia. Y segundo, para no caer en la misma monotonía política que ha distinguido a la oferta política desde hace más de dos décadas.

Muchos candidatos y candidatas piensan que un lema de campaña es “una frase chida y que rime” o “una frase que comunique nuestro programa político” y muchas, pero muchas “definiciones” que candidatas y candidatos dicen tener.

¿Cuál es la correcta?

Un lema de campaña se puede definir así: una frase corta que sintetiza una visión.

Puede incluir la causa que la candidata o candidato representa, alguna fortaleza, llamado a la acción, identidad y arraigo local, entre muchas otras cosas. Para llegar a un lema de campaña hay que escuchar a la ciudadanía, es decir, hay que investigar.

El lema de campaña no puede ser una ocurrencia de algún colaborador o capricho de algún consultor: tiene que ser resultado de un proceso profesional de investigación, que permita conocer el sentir de la gente.

El famosísimo escritor y periodista español Alex Grijelmo tiene una obra imprescindible: “La seducción de las palabras”, la cual es de mucha utilidad en este proceso de construcción del lema de campaña y, además, tiene una frase fascinante que aplica perfectamente para la ocasión: “Con el uso que cada uno da al lenguaje quedan retratados el político, el deportista, el actor, el vendedor de lavadoras. Adivinamos si tras las palabras se halla una persona cultivada, un gañán, una víctima de la sociedad, un aburrido, un ególatra, un brillante conversador, una persona inteligente o alguien que no ha sido acostumbrado a razonar, un candidato interesante para el empleo que ofrecemos —incluso el presidente de Gobierno— o alguien en quien jamás se habrá de confiar...”.

De ahí la importancia del lema de campaña, que muchas candidatas y candidatos perciben como algo sin importancia y que de un chispazo creativo saldrá en unos segundos y asunto concluido. Es un proceso al que se le debe dedicar tiempo y recursos porque, a muchas personas involucradas en la política se les olvida algo fundamental, que Grijelmo escribe en el libro antes mencionado: “el lenguaje no es un producto, sino un proceso psíquico; y estudiar este proceso es estudiar la psiquis humana”.

En el caso de quienes buscan la reelección es momento de decidir (con base en los resultados de la investigación) si continúan con una variación de su lema de gobierno o evolucionan a algo nuevo. Insisto repetir el lema de campaña utilizado en la campaña del 2021 no es opción.

Un lema de campaña debe aspirar a ser memorable.

Casos como el alcalde de la capital Marco Bonilla, el deliciense Jesús Valenciano o el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, así como el resto de las personas que buscan la reelección, tienen que investigar y en sus resultados encontrar los insumos necesarios, para determinar cuáles serán los valores, principios y objetivos del lema de campaña. La coherencia serán los cimientos de éste.

El lema de campaña debe de alejarse del tan insano reciclaje. Es decir, tiene que ser un elemento identificador del resto de las candidatas o candidatos.

El lema de campaña no puede ser un tratado político incomprensible de ser fácil de recordar y eso no se va a lograr utilizando palabras tan recicladas como cambio, gente, cerca de ti, ahora, siempre, juntos, tu, contigo, fuerza, pasión, etc.

¿Cuál palabra recuerdas en lemas de campaña del pasado que esté muy reciclado?

Este manual continuará.

ESPRESSO COMPOL

Y no podemos olvidar que, “el más inteligente de los monos es incapaz de hablar, pero el más estúpido de los humanos podrá hacerlo, aunque sea analfabeto”, contundente frase de Alex Grijelmo para tener en mente.