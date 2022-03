Construyendo su destino

Uno de los momentos más importantes en la vida de miles de personas es cuando terminan la educación media superior y deben decidir qué hacer con su vida. Si optan por no estudiar y trabajar en la fábrica, negocio o como empleado bien. Pero si resuelven cursar una carrera empiezan los problemas ¿qué estudiar? Y aquí interviene no solo él sino papás, tíos, amigos, compañeros, etc. Si ya decidió a cuál licenciatura ingresar perfecto, pero no es decisión sencilla.

Los estudiantes

Debe entender que es difícil porque de ahí dependerá su vida entera. En eso trabajará y de eso vivirá. Por eso es importante que considere tener las aptitudes necesarias, los conocimientos básicos y sobremanera que le guste.

Ninguna carrera garantiza el éxito económico o escalar socialmente. No porque estudie medicina, derecho, ingeniería, contaduría o economía ganará dinero para vivir desahogadamente. Lo hará si es disciplinado, si es experto en su profesión… si es eficiente en pocas palabras. Las licenciaturas no abren por sí solas las puertas pero no las cierran.

Hay muchísimos factores para que un alumno universitario fracase académicamente: no tiene la suficiente capacidad intelectual aunque no sepamos a qué se debe, si es por su propia naturaleza, por herencia genética o sepa. La segunda es la flojera e indisciplina. He conocido alumnos que simple y sencillamente no quieren estudiar y ahí ni Dios padre puede obligarlos. Si no tienen el perfil no le mueva, así quien odie las matemáticas no puede ni debe estudiar ingenierías. Quien deteste la lectura pues no tendrá cabida en ninguna institución de educación superior.

Los padres

Muchísimos paterfamilias se empecinan en que sus hijos estudien en la universidad. Y lo peor, les eligen las carreras. Creen que un título les llevará a una significativa superación financiera. No necesariamente. Sus vástagos pueden dedicarse a otras actividades lícitas y ganar lo suficiente para vivir tranquilamente. El invertir en una educación superior no garantiza nada en lo absoluto y sí puede ser decepcionante para ellos. Broma “Caramba, hijo, ¡no sabes cuánto me está costando pagarte la Universidad” dice el padre “Y eso que soy el que menos estudia en mi salón” responde el heredero. No gaste dinero que su hijo no está aprovechando. No presuponga que en cuanto egrese le esperan trabajos por aquí y por allá. Reconozca las limitaciones de su retoño. Hay chamacos que no les gusta la escuela.

La Institución

Uno de los instantes más angustiantes del aspirante a la universidad es cuando presenta el examen de admisión. En las universidades públicas se establecen topes según la capacidad de las facultades. Vamos a decir, cien lugares. Y si solo presentan cien solicitantes a los cien se les acepta. Es un error. No resultar aceptado en una Institución de Educación Superior no debe ser considerado un fracaso porque si no cuentan con los conocimientos, el perfil, las capacidades, en el examen de selección la institución tiene la responsabilidad de detectarlo y no hacerlo perder ni tiempo ni dinero porque más temprano que tarde terminará por desertar. Y esto afecta tanto a ellos como a la institución. Sabemos que la SEP otorga presupuesto de acuerdo con el número de estudiantes y no por la calidad de los programas educativos. He conocido muchachitas que estudian MMC (mientras me caso) y es respetable de acuerdo a sus objetivos y metas de vida.

Antes de decidirse por carreras tradicionales busquen opciones y con promisorio futuro: ecología, ciencia de los alimentos, tecnologías de la información, informática, energías renovables, mecatrónica, nanotecnología, inteligencia artificial, ciencia de datos, mecánica de automóviles eléctricos, etc. ¡Y a estudiar!

