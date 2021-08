Consulta popular: cara e innecesaria

El pasado domingo se llevó a cabo la tan cuestionada consulta popular del presidente López Obrador. De antemano sabíamos que la respuesta del SÍ iba a ser abrumadora entre los pocos votantes que acudieron a las urnas (no más del 8%), ello obedeció más que todo al hartazgo de la población sobre los excesos que tuvieron las administraciones pasadas en el manejo del erario y los recursos humanos para enfrentar, sin éxito, los graves problemas que aún se siguen padeciendo.

De entrada, la pregunta era extensa, además, incomprensible para la mayor parte de la población. Cierto es que el INE y el propio Gobierno Federal trataron de esclarecerla, sin embargo hubo factores que incidieron en la cabal comprensión de su contenido.

Según el INEGI, el nivel de escolaridad en México en 2020 era de tercer año de secundaria, siendo el más alto la Ciudad de México con segundo año de bachillerato y Chiapas el más bajo con segundo de secundaria. Chihuahua, por cierto, se ubica en un primero de bachillerato.

En nuestro país, como dato adicional, había 4 millones 456 mil 431 personas que no sabían leer ni escribir, según el Censo de Población y Vivienda 2020.

Ante este desolador panorama educativo, es indudable que la población, en promedio, no estaba capacitada para comprender la terminología de la pregunta: acciones pertinentes, marco constitucional y legal, proceso de esclarecimiento, decisiones políticas, actores políticos, garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas.

Es una verborrea estructurada sin ponderar la sencillez de una pregunta. Me supongo que fue elaborada por “intelectuales” que rodean al presidente para quedar bien con él o para lucimiento personal.

En el aspecto económico el ejercicio resulta un despropósito. Según el Instituto Nacional Electoral, se gastaron aproximadamente 528 millones de pesos, dinero suficiente para construir aproximadamente 1,553 salones de clase, a un promedio, según el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, de 340,000 pesos cada uno o un hospital de segundo nivel con un año de mantenimiento, e infinidad de obras y servicios que urgen más a la población que una ñoña consulta popular como la que se propuso.

Desde un punto de vista jurídico me parece que resultó superfluo cuestionar a la ciudadanía si es o no conveniente llevar a cabo acciones pertinentes para esclarecer decisiones tomadas por “actores políticos” en los años pasados; esta parte de la pregunta tiene que ver también con el actual sexenio, de ahí que la presente administración, como vulgarmente se dice, “escupió hacia arriba”.

Resulta incomprensible que teniendo el presidente de la república a una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre sus secretarios de Estado, se hagan este tipo de encuestas. Ella sabe muy bien que las acciones administrativas y/o penales en contra de quien o quienes resulten responsables no requieren de consulta pública, de ser así, todas las acciones penales en contra de quienes no son “actores políticos”, estarían sujetas a una consulta pública, dado que, si para hacer cumplir la ley se requiriera una deliberación pública, también a los infractores que no son de “cuello blanco” les sería aplicable esta disposición. Pero si así fuera, la aplicación de la ley sería una quimera (de por sí).

La respuesta SÍ de la consulta, lleva implícita la afirmación de que se emprenderán acciones en el marco constitucional y legal, sin embargo, no hace falta que nos lo pregunten, la Constitución y la ley, que prevé el inicio de procedimientos penales y administrativos, no contempla se cuestione al respecto.

Cierto es que la Constitución contempla la consulta popular para determinados asuntos, pero para iniciar procesos penales y/o administrativos a cargo del Ejecutivo, sólo basta indagar, integrar expedientes y/o carpetas de investigación, y consignar, nada más. El Poder Judicial o las instancias administrativas correspondientes harán lo propio.

Desde hace tres años se debió hacer esto, porque, si haciéndolo desde el inicio de la administración, como lo hizo Javier Corral con su operación “justicia para Chihuahua”, no dio resultados, mucho menos si esta administración federal, a tres años de iniciada, está aún preguntando al pueblo si enjuicia a los “actores políticos”. López Obrador está todavía peor en ese aspecto, de haber alcanzado el 40% de votación con la tendencia del SÍ, el tiempo no le hubiera permitido siquiera integrar los expedientes correspondientes contra los miles de “actores políticos” que ejercieron y siguen ejerciendo la función pública, mucho menos ver cristalizados sus anhelos.

La pregunta debió haber sido, sin conceder que así fuera, simple y sencillamente: ¿Quieres que se le aplique la ley a exfuncionarios y funcionarios públicos? Es decir, una pregunta concreta, clara y sencilla. Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo.