¿Contrapesos o pesos en contra?

Dedicado a los que a pesar de la desinformación, que de manera tan embustera, como ostensible se despliega de parte de quienes persisten en quitar el mérito, a un hombre que lucha contra los poderes fácticos que en México se resisten a dejar privilegios.

LA RESISTENCIA CON INTELIGENCIA

Me congratula el darme cuenta que la inteligencia, es la característica de quienes luchan por no ceder ante lo que se vende como lo "conveniente" así sea en un argumento rápido de que todo está mal con este nuevo gobierno, ya sea desde el Senado, donde los mercaderes de la democracia, se oponen a dictados que sin reparo invariablemente aprobaron en el pasado, no me detengo en cuáles, porque son bien sabidos de todos.

Pero sí quiero enfatizar que la democracia está tocada de muerte, por actores que son piezas claves para que éxito y destacare aquí fragmentos del magistral trabajo titulado DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA A LA POLITIQUERÍA DE LOS CONTRAPESOS del Maestro Francisco Javier Pizarro, quien da cuenta de elementos que suscribo ampliamente destacaré de ellos su opinión en torno al INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama que dista del generado como IFE por Woldenberg en el paso del cual dice "Para desgracia de la sociedad y el Estado, los cilindros del motor de esta trascendente reforma política electoral, ejes fundamentales de la transición política a la democracia, fueron paulatinamente desbielados, por el corrupto régimen neoliberal.

A partir de entonces empezó a oxidarse el cambio de la transición política a la democracia ya que el INE poco a poco dejó de ser el taller de la "mecánica del cambio político" y se convirtió en un "Yonke" que vendió a manos llenas y altos costos los carros desmantelados. (partidos en decadencia) del proceso electoral neoliberal.

Tan fue así, que en las elecciones presidenciales bipartidistas del PAN y el PRI del 2000 al 2018, Peña Nieto sustituyó en el 2014 al IFE por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que Lorenzo Córdova fue designado como consejero presidente, quién sin recato alguno, avaló el regreso del desvencijado PRI a la presidencia, pese a las irregularidades y cohechos en que incurrió Enrique Peña Nieto.

Eso, dirían los "clásicos" es historia. Falso. No hay presente sin pasado. En congruencia a ello, les comparto un antecedente inequívoco de la política electoral de "contrapesos" que el INE subrepticiamente, difundió en el Periódico Reforma, en julio de 2020 un comunicado en "Contra la deriva autoritaria y por la democracia" promocionado por un grupo de 30 intelectuales orgánicos, periodistas e integrantes del INE, mediante el cual se convoca a conformar "junto con los partidos de oposición" una amplia "alianza ciudadana que obtenga la mayoría", para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática" (textual).

Describen un rosario de quejas en contra del reciente Presidente de la República, Manuel López Obrador, a quien acusan: "ha concentrado en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los poderes del Estado y de los estados de la Federación; ha destruido la administración pública y las instituciones constitucionales; ha mantenido una actitud despreciativa no solo hacia las instituciones autónomas, sino también a esferas científicas y culturales, así como, muy notoriamente, hacia el movimiento de las mujeres que luchan por su igualdad" (textual). "

Hasta aquí la cita que incluyó la advertencia de que; "Desde entonces le empezaron a poner leña al fuego a las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021" en cuya antesala ahora transitamos rodeados de los mismo críticos e "intelectuales orgánicos" para los cuales todo lo que AMLO hace está mal porque no les acomoda a sus intereses, ya que el mismo López Obrador en la respuesta a sus detractores señala ; "La historia nos enseña que cuando se pone en práctica un proceso de transformación, siempre se produce una reacción conservadora. De modo que es absolutamente legítimo que exista una oposición al Gobierno que represento y las acciones que estamos consumando".

"Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su falta de honestidad política e intelectual". Bastaría con preguntarles: ¿cómo contribuyeron a los "avances democráticos para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia? si casi todos de ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país?"

Es un hecho probado hoy el fraude electoral del 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas o si no porqué la fugacidad de Diego Fernández de Cevallos que nació y murió mediáticamente hablando en días en su intentona de ser una voz venida desde aquel más allá antidemocrático que quemaba palpeletas de votación sin escrutarlas realmente, y fue encargado en este 2021 para venir por el voto juvenil a través de las redes.

No pudieron ni PAN ni PRI ni el cascaron del PRD volver en el marco institucional de la contienda electoral solos y están aliados al INE que con su actuar en contra de Félix Salgado en Guerrero y Morón en Michoacán por pesos 19 y 12 mil respectivamente cundo el mismo Pizarro señala claramente en su artículo que existiendo ya el actual INE y Córdova y Murayama como ejes de esa desvencijada carreta "El PRI recuperó el poder presidencial en 2012 con el apoyo subrepticio del PAN y la compra de votos con miles de millones de pesos financiados por la cúpula empresarial y empresas extranjeras a cambio de la enajenación a la iniciativa privada nacional y extranjera, de nuestros recursos naturales minerales y petrolíferos a los que la 4t ha puesto freno" Este es el Meollo de la lucha por la Nación quién le diría a Lorenzo Córdova, que LA DISPUTA POR LA NACION título del libro de Rolando Cordera amigo de su papá y Carlos Tello Macías encierra el centro de todo.

Si concluyamos en que: LA DISPUTA POR LA NACIÓN

ESO ES LO QUE SE JUEGA EN LA ELECCION DEL 6 DE JUNIO DEL 2021 y debemos hacer caso al Maestro Pizarro que nos da pauta y advierte, que; "El INE ha trastocado las diversas teorías originales de la "Mecánica del cambio político". El entramado legal actual del sistema electoral no refleja la política real; por el contrario, de nuevo la está desvirtuando y polarizando.

El órgano electoral está utilizando el proceso electoral sin recato alguno para impedir que Morena sostenga la mayoría del poder legislativo y con ello recuperar las políticas neoliberales de antaño, de las cuales ya hemos abordado.

La coalición integrada por la derecha y financiada por la oligarquía, debería cambiar su emblema electoral de "Va por México", por el de "Van por México", ya que lo de ellos, no es "salvar al país" como hipócritamente dicen. Lo que a ellos les interesa es recuperar el poder político, económico y financiero que usufructuaban impunemente a manos llenas durante los sexenios del PRIAN.

La mayoría de los medios de comunicación, por su parte, día tras día, desinforman y manipulan a la sociedad, y además endosan al presidente de la República todos los males que le heredaron".

Comparto esta visión y por eso suscribo lo aquí señalado.

Reitero que hemos de tener claro ante tantas voces que se lazan, porque esta es una época de artificios, donde los políticos como falsos flautistas querrán llevar a todos a su redil, es hora de reflexionar valorar la historia, tener memoria y saber que una transformación cuesta y debemos luchar por hacerla posible, valen siempre los contrapesos en política, pero desdeñemos los pe$os que luchan en contra.