Controlar al pulpo camionero sin la bota al cuello

Es un desvencijado camión que cubre la ruta Mármol II, muy lejos de cumplir con la antigüedad marcada por la ley (o mejor dicho, demasiado antiguo), y echando humo negro, insoportable para automovilistas y peatones que coinciden en alguna de las calles de la ciudad con tan inservible armatoste.

Pero pudiera ser alguno, cualquiera, de la ruta Cerro de la Cruz o Rosario, o de los que van para Aldama o Francisco Portillo. Todos ellos, cientos de unidades con pésimo servicio, impunes a lo largo de décadas.

No se detienen en las paradas que corresponden, volvieron al sobrecupo por insuficientes unidades, donde trasladan a cientos de miles de pasajeros a nivel estatal, apretujados; con su mandado, las madres de familia cargando a sus hijos menores, personas de la tercera edad sin asiento, embarazadas agarradas de lo que pueden, todos a merced del humor del chofer y sus ansias de “Checo” Pérez, dándole vuelo al acelerador, pese al gravísimo riesgo de accidente.

Bajo el sol, el fresco de la noche o de la mañana, cientos de personas esperando que pasen las rutas de transporte para dirigirse a su casa o al trabajo. Los minutos se convierten en horas; en ocasiones incluso hay que caminar, no queda de otra, porque el camión simplemente se cortó temprano, por capricho del chofer.

Nos hemos acostumbrado a ver personas de todas las edades caminando sobre las avenidas principales, ante el abuso de los concesionarios de transporte y sus empleados, en el pingüe negocio de los camiones urbanos.

Cuando pensábamos que no podíamos estar peor, la holgazanería y falta de oficio mínimo para administrar se asentaron en el Palacio de Gobierno, durante el quinquenio corralista.

Trató el exwebornador de meter a los transportistas al orden con una ley que eliminó canonjías, apretándolos como para reventarlos; puro hígado, que terminó peor para los usuarios del transporte a nivel estatal.

Si alguien pagó los platos rotos de la ausencia de políticas públicas y el desaseo oficial estatal durante esa negra época, fueron los que menos tienen, menos pueden o menos saben, las personas de a pie. Si Chihuahua está mal, no se diga Juárez, Delicias, Cuauhtémoc o Parral.

Se pauperizó el transporte. Con Duarte y Corral, en once años, se les permitió a los concesionarios un aumento de dos pesos, que sirvieron absolutamente de nada. Fue dinero de los chihuahuenses tirado a la basura –literal-.

Esos dos pesos, ni absorbieron costos de gasolina, diésel o mantenimiento de las unidades, mejores camiones o condiciones laborales para los choferes. Nada. Esos dos pesos se fueron al barril sin fondo, donde todo mundo salió perjudicado.

Fue un aumento para taparle el ojo al macho, porque todo mundo, empezando por la autoridad estatal, sabía que era una simulación vil que no llevaría a nada. Fue auténtica corrupción moral, ética y jurídica, un fraude a todos los chihuahuenses que dependen única y estrictamente del transporte público.

A grado tal llegaron las cosas que los transportistas iniciaron una especie de huelga de brazos caídos y simulación, cobijados por la corrupción natural con los inspectores y responsables directos que se hicieron de la vista gorda.

El problema fue pateado como se patea el bote en la calle, de la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Si no le hacían caso al segundo funcionario más fuerte o de mayor poder dentro de la administración estatal, menos le iban a hacer caso a un servidor público sin dientes, apretujado en una inútil dependencia.

Quería Corral sacar el problema de Palacio y lo logró, para perjuicio de un servicio público concesionado que debería ser motor de la movilidad de los ciudadanos que todos los días intentan realizar sus actividades laborales, estudiantiles o de esparcimiento.

Así llegamos a una de las peores crisis del transporte, donde quien paga los platos rotos son los mismos usuarios, unos 700 mil a nivel estatal, cifra conservadora, que nos habla del tamaño del problemón, que hasta el momento sigue irresuelto.

***

Incapaz de hacer otra cosa, como pensar, el exwuebornador se limitó a agarrar del cuello y pretender ahorcar al colmilludo pulpo camionero. Como hormiga sobre elefante. Los persiguió legislando que no podrían heredar las concesiones, aumentando los requisitos para obtenerlas o conservarlas, acrecentando multas a niveles desproporcionados, pero todo quedó en una simulación.

Los concesionarios se montaron en esa estrategia persecutoria para simplemente nadar de muertito. No había unidades nuevas si no existía aumento; no podía haber más unidades en la calle, si no había aumento. Más del 90 por ciento de los camiones no ha realizado siquiera revalidación. No se sabe cuántos son extranjeros o bajo que condición circulan. La cantaleta se convirtió en discurso de piedra y de ahí no salieron.

Ahora trata el gobierno de romper el nudo gordiano, echando para atrás la ley. De nada sirve continuar en el mismo camino, como si legislar fuera la solución a todo por decreto. Primero se acaba el sexenio, en una guerra de vencidas, donde los concesionarios, a lo más, seguirán con la estrategia adoptada contra Corral.

Hay zanahoria para el pulpo camionero con la recuperación de añejas prebendas, como poder heredar las concesiones, que fue una de las principales causas del rompimiento con Corral. Vienen multas más adecuadas a las faltas que se cometan, proporcionales.

Se trata de romper el círculo vicioso creado a lo largo de una década, para entrar a una fase de mejora del transporte, empezando por el modelo de las unidades y la normalidad en los horarios, capacitación a choferes, entre otras cuestiones.

El acuerdo prácticamente esta planchado por el mismo César Jáuregui, quien compareció a principios de semana ante los integrantes de las Comisiones Unidas, ante quienes presentó el proyecto de reforma.

Cero cuestionamientos hubo a la iniciativa, que está agendada para ser votada este martes en el periodo extraordinario convocado para sacar éste y otros temas.

***

Viene además la iniciativa de reforma a la Ley del Transporte a resolver un problemón heredado por la administración corralista, y que está a la espera de una resolución de dos acciones de inconstitucionalidad, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una presentada por once legisladores locales y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Quedarían sin materia dichos recursos jurídicos, que reclaman precisamente la violación del derecho humano al trabajo y a heredar las concesiones, como parte del patrimonio de quienes se dedican a este negocio por generaciones.

Ahora se trata de mejorar el transporte en conjunto con el gremio y no por encima de él, como trató ingenuamente de hacerlo la anterior administración estatal.

De ahí la importancia del compromiso personalísimo realizado por César Jáuregui, que, en su calidad de Secretario General, recibe de nuevo la responsabilidad jurídica, ya no sólo política, de enfrentar el problema del transporte.

Hasta la morenista Adriana Terrazas tuvo palabras de elogio para Jáuregui, por tomar en cuenta a los transportistas.

Pero viene ahora lo toral. Modernizar el transporte, con unidades dignas, la capacitación a los choferes, el ajuste a las tarifas con todo lo que políticamente significa, horarios que se cumplan.

Le quitan la bota al cuello al pulpo camionero para caminar junto con él, en el espinoso asunto del transporte, un desorden más dejado por Corral.