Coordenadas del crecimiento económico y el desarrollo

El debate entre los economistas de todo cuño ideológico por distinguir los procesos de crecimiento de la economía y la necesidad del desarrollo, es un tópico común añejo pero cargado de ideología.

En la economía convencional cuyo eje central es lo económico, en aras de alcanzar una formalidad con pretensiones de cientificidad se aísla el edificio teórico y de formulación de políticas, de las complejas relaciones con otros procesos que involucran las libertades fundamentales y los derechos políticos, civiles, culturales y sociales.

De tal forma que la distribución del ingreso monetario es su paradigma. El índice de Gini es su expresión matemática y estadística. Las fronteras del gasto social son aquellas prerrogativas que permiten las finanzas públicas, una vez descontados, el gasto de inversión, gasto corriente y servicio de la deuda.

En una economía en donde más de la mitad se ocupa en el sector informal, su aportación a la producción es una fracción pequeña pero importante desde la perspectiva ocupacional y nula desde su participación en la captación fiscal. Esta se nutre de las empresas formales y los contribuyentes cautivos. Lo que arroja unas finanzas públicas débiles.

En estas condiciones el gasto social tiene que ser estratégico para que contribuya a la par a la formación de oportunidades y reducción significativa en la privación de los derechos humanos. Aunque en la realidad se presentan casos en donde se ha dado preferencia a la atención de los derechos sociales y a la inversa como en nuestro país en donde ha sido paulatino y errático.

En los años de la década de los ochenta tomó presencia internacional la teoría que Amartya Sen y un grupo destacado de científicos sociales desarrollaron y que más tarde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asumiera como “Desarrollo Humano”. En 1986 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, cuyo artículo 1º establece: El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Desde entonces los Estados han aceptado y aplicado en todo el orbe, una visión integral del Desarrollo para la formulación de la política social; los enfoques sobre las medidas y programas abandonaron la perspectiva economicista de satisfacer necesidades económicas, de la cual es un remedo la política social del actual Gobierno Federal.

Atendiendo al vínculo fundamental entre el desarrollo humano y los derechos humanos, en particular la intervención de ambos en la garantía de las libertades fundamentales que las personas tienen razones para valorar, las ideas del desarrollo humano y las de los derechos humanos son compatibles y complementarias. Si el desarrollo humano se centra en el fortalecimiento de las capacidades y libertades de los miembros de una comunidad, los derechos humanos representan las reivindicaciones que las personas tienen respecto de la conducta de agentes individuales o gubernamentales.

Aplicar una perspectiva de desarrollo humano para la formulación de política social, es una opción para aplicar el mayor esfuerzo financiero en aquellos derechos que son instrumentales para generar capacidades y mejorar la calidad de vida, asumiendo otras libertades y derechos. Aplicar un enfoque de derechos no es opcional para el Estado, pues garantizar la satisfacción de todos los derechos es el objeto de los tratados internacionales en los que México es parte.

El esfuerzo financiero que tiene que hacer el Estado es ingente si quiere ser congruente con sus obligaciones. Para ello requiere sólidas finanzas públicas, y para contar con ellas, se precisa de una captación fiscal que lo haga posible; misma que está determinada, por tasas dadas de impuestos, y por el ritmo de crecimiento del consumo y la inversión.

De modo que no hay espacio para desatender las obligaciones del Estado en la satisfacción de los derechos humanos (que no es otra cosa que el desarrollo) y el crecimiento de la masa fiscal. No hay opciones políticas para preferir el desarrollo en lugar de crecimiento económico como lo afirma el presidente de la República. El crecimiento económico es una condición necesaria junto con las instituciones, para atender sus obligaciones en materia de garantía de derechos humanos.

Una economía estancada significa igual o menor captación fiscal, y por ende menor capacidad de gasto, suponiendo que el gasto corriente, inversión, servicio de la deuda y estructura fiscal se mantengan fijos. Y en consecuencia, paralización o detrimento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.