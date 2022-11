Corral: cobarde, mentiroso y delincuente

Los adjetivos calificativos del título de esta colaboración, solo pretenden hacer una detallada descripción sobre los rasgos de un hombre, al menos por lo que al género biológico corresponde, que ha transcurrido por la vida abusando de todos quienes han confiado en él alguna vez, traicionando a todos y todo, sin el menor esbozo de gratitud, lealtad y menos congruencia. En resumen, un ser humano de muy mala entraña.

Ya en alguna ocasión me ocupé del tema de los compadrazgos de Corral que, declarándose ferviente católico, debería apegarse a las reglas de dicha religión y obedecer o acatar sus lineamientos, principalmente los que tienen que ver con los compadrazgos, pero a los que nunca ha cumplido.

En mi artículo del 16 de octubre, titulado “Exgobernador ineficiente, perezoso y perverso” (https://tinyurl.com/2ls7mdhq), escribí: “Para los que profesamos la fe católica, el compadrazgo es un tema profundo y muy respetable, se trata nada más y nada menos de la figura mediante la cual se resguarda uno de los sacramentos de la religión católica, el bautismo. Es pues una figura que trasciende el plano terrenal y lleva una relación de amistad a algo más serio y sagrado”.

“A Corral nada le ha importado deshonrar la figura del compadrazgo. Ha roto cualquier promesa ante el altar, atacando con inusitada violencia y agresividad, primero a su otro compadre, el actual alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien lo llevó hasta la renuncia al PAN, luego de la elección al Senado en 2012, y en la que lo acusó de toda clase de actos ilegales”.

“Y ahora, recientemente, a su compadre Eduardo Almeida. Por eso es fácil sacar ahí una conclusión basada en los hechos: alguien que profesando la fe católica es capaz de dañar deliberadamente a un compadre, definitivamente no puede ser una buena persona. Algo dentro de él está muy podrido y huele muy mal”. Fin de la cita.

Ese es Javier Corral Jurado en un plano muy humano. Un tipo sin amigos, sin afectos sinceros, sin lealtades, sin equipos de trabajo, un paria que ha ido por la vida engañando, traicionando, defraudando, y haciendo creer a quienes se dejan engañar, que es precisamente todo lo contrario de lo que han dicho de él quienes lo conocen a fondo. Un personaje oscuro, malévolo y nada confiable.

Y sus debilidades humanas debieran quedar a salvo, resguardadas por el derecho a la privacidad que tenemos todos los seres humanos, sin embargo, en el caso particular de Corral Jurado, han sido precisamente sus características personales negativas las que han marcado buena parte de su imagen pública como político, legislador y gobernante.

¿Por qué afirmo que Corral es un mentiroso? Hay muchas evidencias públicas que demuestran esta condición del exgobernador, muchas, decenas de audios, videos, declaraciones periodísticas, que comprueban fehacientemente su enorme capacidad de mentir descaradamente, muchas de ellas evidenciadas contundentemente en El Diario, pero me voy a centrar en una sola que además de evidente, resulta la mejor prueba de que también es un delincuente.

Javier Corral Jurado, por décadas, nos ha mentido a todos los mexicanos, y a las autoridades electorales, al afirmar que su nacionalidad es mexicana y que, aún habiendo nacido en Estados Unidos, en la vecina ciudad de El Paso, Texas, por decisión propia había renunciado a tal nacionalidad, lo cual es una enorme mentira.

Hay cualquier cantidad de declaraciones periodísticas que acreditan esa mentira de Corral, cientos, pero hay una en particular, una entrevista que le hicieran en canal 5 de la TV juarense, el 9 de marzo de 2016 (https://youtu.be/ywjNnfYnxy0), reproducida por el portal de noticias La Opción, en la que el conductor de noticieros Max Frederick le cuestiona acerca de su nacionalidad.

Corral hace una extensa exposición sobre su nacimiento en El Paso, Texas, y la condición de doble nacionalidad que miles de fronterizos viven por esa circunstancia, para luego indicar que él decidió renunciar a la nacionalidad estadounidense. Así lo dijo específicamente, sin especificar fecha ni lugar de dicha renuncia, la cual por supuesto jamás ocurrió.

Lo cierto, y que queda perfectamente acreditado en esa entrevista es que Corral mintió a todas las autoridades electorales mexicanas, al presentar un acta de nacimiento que lo acreditaba como mexicano por nacimiento, y no por el derecho que tenía por ser hijo de mexicanos, lo cual hace una diferencia enorme.

De hecho, la constitución política de nuestro país y las leyes electorales respectivas le permitían contender a puestos legislativos, aún en su condición de la doble nacionalidad, no necesitaba mentir para ello, pero lo hizo. Y lo hizo presentando documentos falsos, ilegales.

Pero para ser gobernador del estado de Chihuahua, las cosas son bastante diferentes. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, señala puntualmente en el artículo 84: “Para poder ser electo Gobernador Constitucional del Estado, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, chihuahuense, en pleno goce de sus derechos, nativo del Estado o con residencia efectiva en el mismo no menor a cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección”.

Ahí está, con todas sus letras y sin el más mínimo margen de interpretación: “Para poder ser electo Gobernador Constitucional del Estado (Chihuahua), se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento…”.

Corral no nació en Chihuahua, por ende, no nació en México. Pero para superar ese requisito en las competencias electorales en México, presentó un acta de nacimiento, de las que miles de fronterizos obtuvieron ilegalmente por muchos años, en la que los padres presentaban al recién nacido como si hubiera nacido en esta frontera, y así gozaban en su momento de ambas nacionalidades, pero una cosa es ser mexicano por naturalización, y otra muy distinta ser mexicano por nacimiento.

En un evento en Ciudad Juárez, ya como gobernador del estado, el 30 de julio del 2019, donde Corral entregó más de tres mil actas mexicanas a personas que cuentan con doble nacionalidad, se puso como ejemplo personal de lo importante que es obtener un documento de identificación como nacidos en México.

“Yo nací en Estados Unidos y hoy soy residente en México”, afirmó tajante frente a los miles de asistentes.

Sin embargo, cuando la prensa lo cuestionó al respecto, se dijo extrañado: “Yo tengo doble nacionalidad desde siempre y así he sido candidato a todo y eso resulta inquietante para quienes ignoran la Constitución y las leyes en esta materia”, dijo Corral en ese momento.

Nadie que tenga la doble nacionalidad, puede ser gobernador de Chihuahua, y él lo fue merced a sus mentiras y falsedades, incluso en documentos oficiales.

La afirmación anterior encuentra plena justificación, y validez, en las declaraciones que hiciera el propio presidente López Obrador en una de sus mañaneras, en la que reveló que Corral habría sido invitado por su gobierno a ser embajador de México, pero que no pudo ser precisamente por la doble nacionalidad de Corral.

"Invité a participar a un exgobernador del PAN, a Corral, nada más que tiene doble nacionalidad, y... y... para ser embajador se requiere tener una nacionalidad, ser mexicano, y entonces hay que renunciar... entonces... estamos buscando, que todos ayudemos de alguna forma...", dijo en esa mañanera el presidente López Obrador (https://youtu.be/rta4zqrzGug).

Ese es Javier Corral Jurado, un sujeto tan pusilánime que rehuyó abiertamente a una confrontación pública, abierta, en un programa del periodista José Buendía en el que yo participé, y en el que Corral declinó, cobarde como es, a una confrontación directa con el que esto escribe, aunque después, en el uso exclusivo del micrófono se explayó a sus anchas en adjetivos contra mí, a sabiendas de que no tendría respuesta directa. Cobarde y abusón.

Mis referencias al exgobernador no tienen nada que ver con asuntos personales, sino única y exclusivamente a su talante mitómano, autoritario y mentiroso, como periodista, como analista político, es mi deber señalar estas desviaciones en la conducta de quienes han ostentado el poder público en Chihuahua, como lo he hecho por varias décadas, aunque no les guste a los interpelados. Y como lo seguiré haciendo en lo sucesivo, gobierne quien gobierne. Les guste o no les guste.

