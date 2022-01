Corral está acorralado por todos lados

En los ciclos de la política se cumple una vez más el dicho “los carniceros de hoy, serán las reses de mañana” o aquel que los salinistas y los zedillistas se espetaban en las discotecas “como te ves me vi; como me ves, te verás”. Los ciclos, la rueda de la fortuna en la política hace que los que antes tenían el poder, al girar la rueda de la fortuna, necesariamente lo pierden. Y por eso ahora tenemos a Corral, que de acusador pasó a ser acusado, ¡cayó en desgracia política! Pues ahora ya no hay ni cómo se salve de ser procesado penalmente por diversos y graves delitos por montos desviados de aproximadamente 1600 millones.

La lucha por el CEN del PAN rumbo al 24, gira al son de la pugna que sostienen los grupos anti Marko Cortés para desplazarlo.

En Chihuahua, el grupo de la gobernadora apoya a Marko Cortés, dejando a Serrato la defensa del líder panista, para que siga en la Presidencia del PAN y les reparte algo del pastel de las candidaturas, obviamente están en la puja, por la candidatura presidencial.

En tanto Morena le disputa con todo su poder de movilización social, el espacio público a la derecha local, incidiendo a través de la fracción de diputados con diversas banderas de gran sensibilidad social, como lo son la del replaqueo por innecesario y costoso, la de la revalidación vehicular, los amparos y el referéndum para generar la oportunidad a que los ciudadanos opinemos y decidamos si estamos de acuerdo o no, con los préstamos de todo tipo que se están pidiendo por el gobierno prianista.

Esa es la gran disputa, principal para seguir posicionándose en la lucha por el poder en el norte del país.

En relación a la pugna entre panistas en Chihuahua, se concreta a través de las diversas denuncias contra Corral por delitos presuntamente cometidos por varios peculados, varias omisiones para permitir extorsiones a ex funcionarios duartistas y obviamente por cometer continuamente fraude procesal, al mentir a las autoridades electorales y federales sobre el hecho de NO ser nacido en México, sino en Estados Unidos. Por ende estaba cuando mintió continuamente a las autoridades electorales, y está, impedido para ser candidato a cualquier puesto de representación popular, tal y como lo dijo el presidente AMLO.

Todo México sabe ahora que Corral ha venido mintiendo a los chihuahuenses y a las autoridades electorales desde los 21 años, respecto a que no es mexicano de nacimiento. Lo cual tiene graves implicaciones penales y administrativas en su contra. Y claro que eso debe ser analizado por esas autoridades e imponer las sanciones administrativas y penales a que haya lugar.

Como se puede ver, no solo se deben adicionar a las querellas por los desvíos de dinero que no quiso entregar, lo cual es peculado, a la FECHAC, a FICOSEC, a la UACJ, a la UACH, a Pensiones Civiles etc, etc, por un monto aproximado a los 1600 millones; sino también las sanciones a que haya lugar imponer, por esa forma de defraudar y mentir ante las autoridades electorales, para obtener ilícitamente varias candidaturas a puestos de representación popular, ya que NUNCA debió ser admitido como candidato y mucho menos recibir la investidura de los puestos que fue obteniendo bajo ese modus operandi fraudulento.

Y todo lo anterior repercute en la lucha dentro del PAN por las candidaturas en el 24, pues genera un fuerte impacto a sus proyectos personales, como lo es, anular a Corral, como adversario sin legitimidad legal, en la lucha al interior del PAN por cualquier candidatura a la que aspire el que hoy se ve en camino a varias citas penales.

Lo anterior no es un asunto de radicalismo patriotero, sino simplemente, de cumplimiento a la Constitución General y a la Constitución de Chihuahua. Los constantes fraudes en este tema de la nacionalidad estadounidense de Corral, deben imponerse los castigos legales procedentes.

Evidentemente proceder penalmente en Chihuahua contra Corral, incide en la lucha que sostiene en el PAN por la conservación del CEN del PAN y por ende la candidaturas en el 24. Por eso el equipo de Palacio local, posiblemente, con las querellas penales de facto, inciden directamente en esa lucha por el poder al interior del PAN.

En efecto, al judicializar las querellas locales a Corral, también lo pueden anulan para obtener todo tipo de candidaturas en el futuro.

Además AMLO le dio un golpe fulminante a cualquier búsqueda de candidaturas por Corral, al determinar con todo el poder de la investidura presidencial, que al no ser mexicano de nacimiento, Corral no debe ni podrá lograr ningún tipo de candidatura en el futuro.