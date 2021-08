Corral ya se va, pero se queda… igual que Duarte

En la medida que se acerca el 8 de septiembre, un extraño silencio y miedo, envuelve a los funcionarios de Palacio. La enfermedad de la melancolía, tiene paralizado al gobernador y deja muchas promesas incumplidas, así como deudas y quiebras por todos lados en Chihuahua. Salió peor que Duarte. El miedo y la tristeza se leen en el lenguaje corporal de Corral, ante su inexorable soledad y ausencia de poder.

De seguro ya hubo un funcionario que en un acto de sinceridad le dijo a su exjefe Corral: “¡como me das pena!, ¡cuánta tristeza siento por ti Javier, púes ahora sí vas a sentir el frío de la soledad y la amargura por las traiciones de aquellos que te adularon las peores acciones de tu arrogancia, de tu personalidad autoritaria, y que tú solo, te buscaste estos 5 años; ¡ahora vas a empezar a sentir lo que es, estar con el agua hasta el cuello, con el mismo terror que lo hiciste sentir, a tus adversarios. En cada respiro que hagas, sentirás entrar el fuego de las brazas de todo el mundo que te exigirá la rendición de cuentas. ¡Pobre de ti Javier!. ¡No quisiera estar en tu pellejo ni por todo el oro del mundo!

El poder es muy peligroso cuando el que lo tiene carece de convicciones y valores firmes en su personalidad. Por eso se les nota el miedo a los funcionarios de Corral; el miedo los invade hasta en sus ojos tristes, sin vida, pues cometieron mucho daño y excesos en el uso del poder.

¡Qué duro ha de ser para una personalidad autoritaria y arrogante como la de Javier Corral, el saber que ya no es, ni será el centro de la parafernalia del poder; para empezar a verse como una pieza de caza, de la ansiedad panista, para expulsarlo por traidor a su partido!

Y lo peor para el gobernador Corral, que ya dejó de ser, es que de acuerdo a la información que reúne el equipo de la transición de la gubernatura, estará siempre, muy cerca de pisar la celda de su odiado rival César Duarte.

¿Será cierto que nos toque ver a un extraditado del sexenio pasado y a un peculador de este quinquenio, cohabitando en el mismo espacio penitenciario? Todo indica que sí.

Ese es el significado relevante de la enraizada expresión social: “Corral salió peor que Duarte”. No hubo obras públicas, ¿pero los miles de millones de pesos destinados a ellas, en que se usaron, dónde quedaron?....¡¿quién lo desvío?!

En efecto, por todos lados de la transición surgen noticias alarmantes sobre los desvíos de dinero y con los elementos necesarios para concretar los peculados graves y la posible responsabilidad de ciertos funcionarios de Corral en Pensiones, la UACJ, UACH, Salud, Fiscalía, Educación, Junta de Aguas, Congreso, Trabajo, Consejería Jurídica, Obras Públicas, no hay una sola oficina de la administración de Corral que no anuncie desde ya, futuros problemas penales, por el ilícito uso del dinero público puesto en sus manos. Lo mismo o peor que Duarte.

Si la finalidad del gobierno de Maru Campos va ser “cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”, tendría que diseñar una estrategia para enjuiciar la administración de Corral en cuanto proceda. Suponemos, que la gobernadora ya sabe qué va a hacer con la corrupción del gobierno de Corral, de tal forma que atiendan por otro lado, el trabajo y la búsqueda de resultados, la solución a las necesidades generales y la búsqueda de la paz social. Pues para no variar, la corrupción del gobierno de Corral es tan amplia, que deja infiltradas por la criminalidad a todas las policías de Chihuahua. Puras crisis y broncas deja.

Los problemas del “exgobernador” Corral no sólo son por no querer pasar información de su administración al equipo de transición, sino también por los que va a provocar en cuanto se vaya. Estos se ven venir en varios frentes: lo derivados por el seguimiento a las carpetas penales de la corrupción en su gestión; y los problemas que quiere crear, al llevar a la FGR y a la UIF los expedientes que no pudo ganarle a la gobernadora aquí en Chihuahua.

Muchos problemas deja y muchos más planea crear pronto. No estaba preparado para ser y para dejar se de ser el poderoso.

¿O será que es miedo, el que siente Corral no sólo por dejar el poder, sino también ante la posibilidad de cohabitar con Duarte?