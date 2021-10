Corrupción y tragedia

La indiferencia ante la injusticia, te hace cómplice de ella.

Anónimo

LA TRISTE REALIDAD

Una nota más este año, como hemos leído múltiples en tantos años, nos alertaba, y a la letra decía;

“Chihuahua– La falta de alimentación adecuada ha generado la muerte de por lo menos cinco niños con problemas de desnutrición severa, para los cuales no se ha tenido el medicamento necesario cuando los pacientes llegan al hospital.

Así lo denunció Juan Villalba, líder de la sección 12 del Sindicato de Salud en Guadalupe y Calvo, y dijo que estas muertes se han registrado en el lapso comprendido entre junio y septiembre del año en curso

…En cuanto a desnutrición moderada, la cifra actual es de 276 nuevos casos registrados por la dependencia, contra 189 acumulados en el 2020. La desnutrición leve suma mil 092 casos contra 870 del año anterior.

En este contexto, gobernadores indígenas de los municipios de Guachochi y Bocoyna manifestaron preocupación debido a que se esperan cosechas pobres y en consecuencia poco alimento disponible para enfrentar la temporada invernal que se avecina. Aunado a ello, señalan la falta de personal médico en la región así como la persistencia de padecimientos como la desnutrición y la tuberculosis…

Los entrevistados indicaron que la desnutrición, el alcoholismo y la drogadicción son los problemas más frecuentes entre la población serrana, y aunque las muertes por desnutrición se dan todo el tiempo, no se registran debido a que la gente de la etnia no acude a tramitar un acta de defunción. De igual forma hicieron hincapié en que de nada sirve que se tengan clínicas y espacios para atención médica, si no hay personal que preste el servicio. “Los que atienden van cada 20 días o cada mes a las clínicas y la gente que se enferma tiene que hacerle como pueda. Hay mucha desnutrición y tuberculosis pero a veces esas muertes nadie las toma en cuenta porque no están en el registro civil”, apuntaron. ” (Salud Ochoa, Diario de Chihuahua septiembre 2021)

Es necesario jamás perder de vista esta tragedia que es la mortandad infantil en la zona serrana, nunca podremos soslayarla mientras vemos esto…

LA TERCA MEMORIA

Hay un viejo refrán que circula en los corrillos políticos que dice a la letra que; “los carniceros de hoy serán las reses del mañana” sería necesario revisar la siguiente nota http://www.chihuahua.gob.mx/dos-tercios-trabajadores-desarrollo-social-aviadores

esta nota tomada del portal del gobierno daba voz ni más ni menos que a Víctor Quintana, a la sazón Secretario de Desarrollo Social del entrante gobierno que a la letra declaraba; “No reportaban trabajo pero sí cobraban en total un millón 200 mil pesos mensuales

RUEDA DE PRENSA GOBIERNO DEL ESTADO NOVIEMBRE 10 DEL 2016

A la letra señalaba en ese momento que, “Cuando Víctor Quintana asumió la Secretaría de Desarrollo Social, lo primero que le sorprendió, fue el desbarajuste económico heredado de la administración saliente: el gasto de un presupuesto mayor utilizado en épocas electorales; la sangría de pagar a dos tercios del personal que se consideran aviadores -gran parte de ellos de los seccionales del PRI-; así como dejar de pagar becas a adultos mayores y apoyos a gente vulnerable.

El titular de Desarrollo Social indicó que hay faltantes importantes que impactan programas como el de adultos mayores y a organizaciones de la sociedad civil y una de esas agravantes lo fue el gasto de un millón 200 mil pesos mensuales (14.4 millones al año) para pagar "el sueldo" de 355 aviadores”

“… El presupuesto anual de esta secretaría es de aproximadamente 337 millones de pesos anuales y en la revisión de cuentas, el secretario de Desarrollo Social encontró que previo a las elecciones se asignaron 700 millones, duplicando así el presupuesto de años anteriores.

"Encontramos que no se utilizó adecuadamente para combatir la pobreza, pero eso no es lo preocupante; lo preocupante es que en años electorales, como en el 2012, se duplicó. Por eso estamos solicitando auditorías para que se vea en qué se utilizó ese ejercicio del presupuesto", indicó Quintana.

Si fuera solo una nota de arranque de quinquenio que hubiese tenido un cambio se felicitaría, la realidad no fue así y tiene que venir la gobernadora en funciones la Maestra María Eugenia Campos Galván de manera personal y directa a señalar a menos de un mes de cumplir el arranque de su encargo que se han encontrado en esa misma Secretaria dirigida por más de tres años casi cuatro por el mismo Quintana que; “se revisa exhaustivamente a empleados de la anterior administración para detectar que no correspondan a más trabajadores que sólo acudían a cobrar un sueldo de hasta 20 mil pesos.

“Es una obscenidad, una grosería para los chihuahuenses, saber que de sus impuestos con su trabajo se les pagaban a 583 personas que cobraban 20 mil pesos sin hacer nada” (Solo para contrastar los 14.4 millones anuales que denunciaba el Secretario Víctor Quintana en noviembre 10 del 2016 Quintana se convirtieron en 11,660, 000 que es la resultante de los %83 por 20.000 pesos que señala la Gobernadora Campos Galván ¡Vaya mejoría! Para el retroceso)

Agregó que no únicamente en esa secretaría se hallaron nóminas y plantillas “infladas” por lo que ya se revisa a cada uno, y de cada dependencia para conocer sus funciones en el puesto asignado.”

PREGUNTA… ¿AUN SIN RESPUESTA?

Recomponer lo anterior es vital para la administración que inicia, no es posible que siga sin corregirse esas lacerantes acciones DE REAL CORRUPCION , que también involucran por acción u omisión a los secretarios que sucedieron en el cargo a Víctor Quintana, ellos son; Luis Aguilar y Javier Galindo, NINGUNO DE LOS TRES DIO SEÑAS DE ENTENDER Y ATENDER LA REALIDAD DE LOS NIÑOS RARAMURIS QUE AQUI SE HAN SEÑALADO, SI, ELLOS QUIENES HAN MUERTO Y SIGUEN MURIENDO, SIN QUE HAYA QUIEN LES ASISTA GUBERNAMENTALMENTE HABLANDO, QUE LES APOYEN YA SEA A ELLOS Y/O A SUS PADRES, ALGUNOS DICEN QUE PORQUE SON INVISIBLES, QUIZAS COMO LOS BECARIOS, AVIADORES, FUNCIONARIOS CORRUPTOS O LO QUE SEAN, ESOS QUE ESQUILMAN EL DINERO DE NUESTROS IMPUESTOS EN SALARIOS INDEBIDOS.

MIENTRAS LOS PEQUEÑOS HACE AÑOS, MUEREN DE HAMBRE.

EXHORTO

No se trata de danzar o morir, no se trata de correr y ganar, se trata de luchar para realmente vivir, es tiempo de dar la real batalla por los niños y jóvenes para que en la Tarahumara dejen de prevalecer el despojo, el desplazamiento por la injusticia y enseñoree la Dignidad par que su gente toda, pueda realmente no sólo sobrevivir y en comorir, ni sobrevivir sino realmente existir. G.A.L.D.