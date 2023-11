La vieja asociación entre política y corrupción ha sido puesta otra vez en escena, merced a la detención de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos Delgado, apenas hace unos días, y otros funcionarios también implicados pero que de momento han puesto pies en polvorosa y pretenden evadir el brazo largo de la ley.

Fastidia verdaderamente que pasen los años y siga el fenómeno gozando de cabal salud y por el contrario, poco parece haber ocurrido para menguarlo, si es que, como algunos creen, es imposible su exterminio.

Un primer apunte es una queja contra quienes no ofician de políticos profesionales, y se solazan en ponernos a todos en el mismo costal. Creo que es un gran error. No existe tal cosa como una especie de pecado original consistente en que todos quienes seamos funcionarios públicos, y por el solo hecho de serlo, seamos corruptos. Falso que no haya un solo honesto. Pero además imputarlo así no ayuda a remediar el asunto, por un razonamiento de lógica elemental. Si alguien es considerado corrupto, aunque no lo sea, entonces carecerá de incentivos para comportarse con honestidad; si ya lo creen corrupto no gana nada con no serlo. Por ello la actitud constructiva y correcta es no generalizar, sino señalar puntualmente -nombre, apellido, cargo y acción- a quien incurra en ello. El anonimato de la generalización esconde a las personas concretas que si lo hacen. Y no, hay que ponerle rostro, pero puntual, preciso, personal, cuando quede acreditado. Como también reconocer a quien no lo sea.

Y aquí es donde empieza la solución. Quienes han analizado este fenómeno de tantas aristas, dicen que debemos empezar con la impunidad. Es decir, que se sancionen las fechorías de los corruptos. El pueblo tiene una expresión, “el que la hace, la pague”. Lo común es cierto, es evitar la sanción, por fallas de las leyes, de quienes las ejecutan. Por ello es una bocanada de aire fresco que la aun joven Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, a cargo del abogado Abelardo Valenzuela, haya podido armar el caso que ahora nos ocupa y lo exhiba con rostro y nombre, y por lo pronto merezca del poder judicial la vinculación a proceso de la funcionaria, mientras se desahoga el juicio, que llevará algunos meses inevitablemente, y aun se preserve su presunción de inocencia, aunque cuando los actos que se han conocido parezcan muy obvios, como la venta fraudulenta de terrenos. Lo cierto, además, es que esto debe ser apenas el principio, pues la escandalosa actitud de la defenestrada edil muestra indicios de que pronto podrían acreditarle otros delitos aún más graves. Y que también se exhiba la responsabilidad política de quienes la llevaron al cargo, partidos PT y Morena, aunque se quieran deslindar ahora. Hay responsabilidades ineludibles.

En el sexenio de Peña Nieto si mal no recuerdo y cito de memoria, hubo un connato de discusión sobre si la corrupción era algo intrínseco del mexicano, un rasgo cultural, una suerte de gen nacional, y por tanto inevitable. La respuesta obvia es que no, aunque si es endémico. De todos modos, hay que decir que esto hay en todos lados, así sean las naciones más desarrolladas. Por lo mismo, ha llevado en todo el mundo a la búsqueda de métodos de prevención, detección oportuna y sanción eficaz de este mal.

Desde que se diseñó la agenda de buena gobernanza, hace como treinta años, uno de los elementos centrales es la transparencia. También la rendición de cuentas, participación ciudadana. El razonamiento es simple: hay menos probabilidades de ser corrupto si el funcionario se siente vigilado. Pero hay otra circunstancia que debería estar haciendo pensar dos, tres y varias veces a quienes se les ocurra caminar por este torcido sendero: las nuevas tecnologías. En efecto, hoy con cientos de miles de teléfonos celulares en las calles, con sus posibilidades de información, su velocidad, los ojos y oídos vigilantes se han multiplicado en progresión logarítmica. Gracias a ello, por ejemplo, es que nos hemos enterado de la fastuosa mansión que el alcalde juarense se ha dado por morada, a un costo que ni la suerte de la tómbola de años recientes le puede justificar, y que con razón hace pensar a la comunidad juarense que “de dónde se hizo de mulas Pedro”, y que sin duda deberá ser investigado. Porque algo huele mal en Dinamarca…

Esto me lleva directamente a una advertencia que no debe ser tomada a la ligera, enunciada por la gobernadora Maru Campos. Dijo que como cayó esta alcaldesa podría haber más. Y eso es así precisamente por todo lo que llevamos dicho. Porque ahora la fiscalía anticorrupción está dando resultados. Porque la transparencia propicia que conozcamos mejor las actividades irregulares de los funcionarios. Porque las nuevas tecnologías captan más eventos y difunden la información. Y corona todo ello la voluntad de la gobernadora de tolerancia cero. Bien por todo ello, y que la vereda pedregosa de sancionar el delito se vuelva ancha avenida para ejecutarla de modo expedito. Y extirpar ese pernicioso cáncer social. Ya, de una vez.