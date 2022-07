Cortes de listón

Ciudad Juárez.- El gobierno de Javier Corral, el más inepto y perverso en la Historia de Chihuahua, tiene varias características. La que más se ha evidenciado en días recientes es precisamente su colusión con el crimen organizado. “El Chueco”, presunto homicida de los dos sacerdotes jesuitas y el guía turístico de Cerocahui, pudo operar sin límites durante el mandato de Corral. Mucho se ha hablado de ese grupo criminal respecto a los círculos más cercanos del corralato. Pero no vamos a hablar del tema en esta entrega.

Otra de las características que le distinguió fue la de inaugurar o arrancar obras inconclusas y pararse el cuello con ellas. Durante su mandato, Corral se jactó de haber concluido el Aeropuerto de Creel, además de las obras del transporte semimasivo de Juárez. Ni una ni otra fueron empezadas, y ni siquiera concluidas durante su mandato. Tenemos que el proyecto del Aeropuerto de Creel fue empezado en tiempos de Reyes Baeza, siendo durante el gobierno de César Duarte que mayor inversión se le destinó. Estando listo para ser inaugurado, Corral ni siquiera fue capaz de eso, es decir, de inaugurar una obra ya concluida.

En cambio, prefirió empezar obras públicas que desquiciaron por meses el tráfico en nuestra ciudad. El arranque de varios frentes de obra a la vez, para echar a andar el sistema de transporte semimasivo, fue una pésima idea de Corral que únicamente sirvió para que su lugarteniente, Gustavo Elizondo, presuntamente se embolsara cantidades de dinero por ello. No existe lógica política o administrativa de abrir varios frentes a la vez y estrangular la ciudad sin concluir lo que empezaron.

Esta es quizá la forma de operar de los gobiernos que fracasan. En meses recientes, el gobierno de la 4T inauguró el Aeropuerto Felipe Ángeles. Este aeropuerto ya existía, aunque para uso exclusivamente militar. El logro de la 4T fue hacer un galerón que simula ser terminal aérea, y manejar en promedio seis vuelos diarios; una cantidad ridícula para el tamaño de la Ciudad de México.

Igualmente, el viernes pasado, el presidente López Obrador inauguró una refinería que no refina gasolina, y aparentemente no lo hará hasta 2025. Entonces, ¿qué caso tenía inaugurar dicha obra?

Debo decir que en lo personal, no me parece mala la idea de tener una refinería. Los países tienen que garantizar lo que en geopolítica se conoce como “soberanía energética”. Sin embargo, lo que resulta absurdo es que inauguren obras sin que las mismas estén concluidas, e incluso, sin que las mismas sean funcionales.

Estamos ante un gobierno que lo único que busca es el aplauso fácil y dar la ilusión de cumplir promesas, no cumplirlas en sí. Resulta bastante absurdo (digno de un país bananero) que se le aplauda con bombo y platillo inaugurar una obra que no va a funcionar. Un “twittero” comparaba el espectáculo ridículo del pasado viernes como si “un escritor presentara un libro que lo único que tiene es índice y carátula, pero cuyo contenido no ha sido escrito”.

Desafortunadamente, tanto el gobierno de Javier Corral como el de López Obrador son gobiernos de simulación, de apariencias. Muestra de ello es la insistencia del presidente López Obrador en viajar en avión comercial; cada que el presidente viaja en un vuelo comercial, otro vuelo militar despega paralelamente cargando a toda la comitiva de él. Es decir, el gasto se sigue haciendo, pero el presidente simula ser cercano al “pueblo bueno”, ese ente amorfo y etéreo al que él dice representar.

El próximo capítulo de este absurdo kafkiano es el Tren Maya. La única estación de destino del Tren Maya es la misma que la de la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles: el fracaso.