Cortinas de humo: la agenda del poder

Aunque algunos historiadores y corresponsales de guerra ubican el término “cortinas de humo” a partir de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, en 1862, otros indican que se trata de una estrategia militar que, aunque no la definieron como tal, sí la usó el hombre primitivo para distraer a sus enemigos en momentos de ataques entre tribus.

Cuando los pueblos nómadas pretendían establecerse en territorios ajenos a sus dominios, encendían grandes cantidades de pastizales para evitar que los enemigos pudieran observar el número de guerreros que existían para hacer frente a la confrontación.

Algo similar hicieron los invasores romanos al momento de avanzar en la instalación del imperio en otras latitudes, porque incendiaban pasto y generaban enormes cantidades de polvo conforme llegaban a los puntos estratégicos militares de sus enemigos, evitando así, igual que el hombre primitivo, delatar la cantidad de hombres armados.

Mientras las cortinas de polvo y humo escondían la cantidad de guerreros, se diseñaban estrategias para atacar por otros ángulos, hasta generar la invasión sin mayores contratiempos.

Pero el término de cortina de humo se usó por vez primera en el mar, en el ámbito militar, en la Guerra de Secesión de Estados Unidos con la quema de paja y utilizándolo a modo de táctica para obstaculizar la visión del enemigo.

Su uso deliberado como estrategia bélica se incluyó a partir de la Primera Guerra Mundial, en donde los tanques de ataque eran precedidos por una espesa cortina de humo que los camuflaba para sorprender al enemigo; pero los alemanes descubrieron que la cortina de humo era menos efectiva entre más oscura fuera.

Por eso introdujeron una novedosa pantalla de color claro más efectiva y que se confundía con el cielo y mezclaron ácido clorosulfónico y anhídrido sulfúrico, lo que les permitía más tiempo para esconder sus estrategias y con ello confundir de mejor manera al enemigo en el campo de batalla.

A partir de entonces, las cortinas de humo fueron adoptadas en política, en marketing, en la comunicación de medios, pero, sobre todo, en el poder; ya no se enciende paja, ni se usan ácidos y tampoco se levanta el polvo de las tierras desérticas para esconder ejércitos. Ahora se usan motivos supuestamente reales, pretextos, fake news para distraer y tratar de ganar batallas.

Los especialistas en marketing político, saben perfectamente que el manejo de crisis en una situación en la que se pone en riesgo el nombre o prestigio de una persona, sobre todo cuando se trata del poder mismo de una nación, debe contenerse a partir de una cortina de humo.

Lo hemos visto a lo largo de la historia, con cortinas de humo que buscan que el colectivo olvide lo más rápido posible una situación de riesgo, cambiándola por una de menor importancia, pero con más humo que el fuego mismo.

Hoy, los especialistas en manejos de crisis políticas conocen a la perfección la estrategia de la cortina de humo, pues intentan modificar la percepción de una nación entera, con el distractor más insignificante pero efectivo e inmediato.

Esta es la agenda del poder hoy en día. Quienes llegan a conducir territorios, naciones enteras, entienden perfectamente que las crisis serán un día sí y al otro también, pero deben estar preparados para enfrentar con cuidado que las situaciones graves a su alrededor, muchas de ellas ajenas a su voluntad, tengan salidas naturales.

Ese ese el problema: cuando no está a su alcance -voluntaria o involuntariamente- la solución de un conflicto que afecte su imagen, los hombres y las mujeres del poder tendrán que sucumbir a la estrategia de la cortina de humo para evadir, eso sí, de manera simplista, las consecuencias.

Lo de menos sería que los gobernados exijan explicaciones, pero no encontrarán respuestas porque no las ven: están del otro lado de la cortina, escondidas, perdidas en medio de una humareda que no permite la visibilidad real de las situaciones.

Cuando hay una crisis económica, la cortina de humo es la mejor salida y se llena de casos ridículos con los que la gente se entretiene; puede haber un riesgo grave de devaluación, pero el humo se utiliza para distraer a los interesados, es decir, a toda una nación.

En la carrera armamentista, los grandes fabricantes de misiles y sistemas de sensores y radares, crean cortinas de humo mediante buques de guerra para esconderlos no solo del ojo humano, sino de los misiles de guía térmica. Así es la política: cada vez se crean mejores estrategias para esconder lo realmente importante de sus enemigos. Cualquier semejanza, es mera coincidencia.

