Cosas de griegos

Sobrestimamos el internet y subestimamos a los griegos, el aprendizaje persona a persona es tan importante que si no existiera, una parte importante de nosotros sería sociópata; no se estudia sólo para conseguir dinero, es una visión muy reduccionista de la educación, ni siquiera estudiamos para cambiar al mundo, estudiamos para cambiarnos a nosotros mismos, esto es posible no sólo por los contenidos que transmiten en la escuela, sino por la intención de transmitirlos, las reglas y el marco de referencia en que se transmiten y las relaciones de aprendizaje que se generan, porque hasta para hacer trampa en la escuela hay que tener gracia.

Cuando mi pequeña hija nació, nació en temporada de alergias, veía a alguno de nosotros estornudar y estornudaba inmediatamente por imitación, en un intento de comunicación estornudaba, estaba aprendiendo. La escuela hace escuela y es insustituible, los ademanes del profesor, su gesticulación, la voz que pone énfasis en algo, su tolerancia a ciertas conductas y su castigo a otras, son insustituibles. Ya me parecían bastante malas las escuelas privadas, como reflejo de una sociedad de castas, y luego la pandemia nos avienta en pleno rostro la escolarización en casa. Escolarizar a un niño en casa significa escindirlo de la realidad y envía un claro mensaje de segregación donde los otros no merecen el privilegio de su presencia.

A que a usted también le dejaron tarea para las vacaciones, a que lloraba el domingo por la noche con los quebrados, a que le ponían una cruz más grande que la de nuestro señor Jesucristo si el mapa estaba un poquito chueco, a que le dijeron –Nada más vienes a calentar la silla-, incluso el divino Enrique Servín, mi maestro de poesía, le exigía a cada integrante del taller que hablara mal de tu texto y te decía –Sin defenderse. Era angustiante, cierto, pero esa escuela formó a los ciudadanos que crearon la pluralidad política, avanzaron en ciencia y tecnología, y amplificaron los derechos humanos.

Si la vida no es hoy más laxa que ayer, qué van a hacer estos niños y jóvenes con pedacitos de educación. Un niño que habla con su maestro de manera directa recibe un jugoso 100% de información, aun cuando esa información desapruebe su conducta, un niño que escucha conversaciones en internet pierde el 80% de la información emocional y los valores verbales que sería deseable adquiriera.

Muchos cursos para padres se centran en desarrollar la capacidad del padre para hablar con su hijo, pues de otro modo su construcción conceptual y lingüística se verá disminuida. Por otro lado, se hace hincapié en un modelo interactivo de educación, pero la interacción por excelencia estriba en que el maestro explica y el alumno pregunta. Es difícil saber en qué momento el concepto de interacción se deformó tanto que quedó circunscrito a la tecnología, la interacción es un hecho fundamentalmente presencial.

¿Sabe usted porque se han vuelto tan populares las maestrías on line? porque usted puede pagarle a un pobre pasante de la carrera y ponerlo a hacer su maestría. Por eso uno de mis grandes esfuerzos es corroborar que mis alumnos estudien y acompañar a mis hijos en el proceso de estudio, para construir la interacción que a través de la pantalla no se da.

Por otro lado, y al margen de la curiosidad intelectual, la especie tiende a la conservación de la energía, la pereza es un mecanismo prehistórico que almacena el esfuerzo para los malos tiempos, así que en el aula aparecen procesos que el maestro, al menos en un inicio debe forzar, – A ver, guarden silencio y abran el texto en la página 27. Omar empiece la lectura.

El niño o el adolescente, incluso el profesional, dejará ir la vista de un lado a otro de la pantalla sin que sus sonidos y colores lo atrapen, porque no existe la presencia de un maestro que lo llame a la construcción del proceso cognitivo, asimismo, se genera sobrecarga de trabajo por una saturación de contenido insustancial, consecuencia de no saber si el contenido que se está proveyendo es suficiente para suplir lo presencial.

Algunos autores han advertido riesgos en el sentido que el énfasis en el uso de las tecnologías puede llevar a un segundo plano la consecución de los objetivos educacionales. Esta situación es planteada como uno de los rasgos tecnocráticos que persisten en proyectos de tecnología educativa, donde el diseño, la creación y la elaboración de proyectos y programas educativos digitales, queda disociada del proceso de enseñanza que al fin y al cabo, debe educar para la vida cotidiana. Si no sirven para vivir no sirven. Situar la tecnología por encima de la pedagogía y la didáctica, estamos olvidando que la incorporación de la educación a la tecnología, no es un problema tecnológico, sino que está intrínsecamente ligado a los problemas económicos, de carácter cultural, social y formativo; muchos niños no tienen acceso a un dispositivo electrónico, y en el caso de que los padres puedan proporcionárselo, muy pocos de ellos tendrán el capital cultural que se requiere para identificar material significativo en el vasto mundo del internet.

Siempre fui una maestra de las rudas, por eso soy una madre muy implicada con los aprendizajes de mis hijos, no quiero que adquieran conocimientos para vivir en una pandemia, lo que aprenden debe servir también después de la pandemia.

Mientras mis hijos y alumnos bregan contra lecturas y cuestionarios, en las colonias periféricas de Chihuahua, los niños no tienen internet y sus padres no tienen un aprendizaje de los medios de formación informáticos, se limitan a mandar wasap a la Shirley porque el Kevin ya anda de pedote y no le ha dado un cinco. Se trata de adultos infantilizados por sus circunstancias, y poco pueden ayudar sus hijos en la discriminación de información para la vida. Son las mismas colonias ubicadas en los polígonos de pobreza donde la información apenas significa nada, donde hay niños que creen que es divertido matar perros y el asesinato es un juego, pero somos maestros y estaremos aquí para ayudar a nuestros alumnos a entender un mundo que parece rompecabezas incompleto, porque como los griegos decían: el alumno aprende del maestro.