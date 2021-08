Cosas de pasan; De lo global a lo domestico

G. Arturo Limón D.

Recordaban que cuando preguntaron a Donald Rumsfeld por el saqueo de Bagdad (durante la guerra de intervención diseñada desde Estados Unidos para quedarse con el petróleo de esa nación, en 2003), respondió anodinamente: "Son cosas que pasan".

Si, la estupidez fue algo que caracterizó a este hombre que llevo al nación iraquí a los límites del horror recuerdo los bombardeos sobre Bagdad en un momento y la reconstrucción después, realizada por compañías norteamericanas que como en Dubái, bajo otro modelo expoliador acaparan la obra pública y los presupuestos gubernamentales, no hay tiempo para dedicarlo Rumsfeld aquí extensamente, pero sí para decir que fue el artífice del engaño perpetrado en el derribo de las Torres Gemelas y lo sucedido en septiembre 11/2001 así como todo lo que vino después al invadir Irak, Afganistán, Libia y la intentona de tomarse también Siria sin contar con el cruce de Moscú que hasta hoy los ha contenido.

Como señalé antes lo que se ha vivido ya por 18 años con el asalto de Estados Unidos y sus aliados en el atraco energético a Medio Oriente, por parte de las compañías petroleras norteamericanas bajo la bandera del ejército de los Estados Unidos.

AFGANISTÁN, EL RELOJ DE LA VUELTA Y VUELTA

Si la verdad es que a casi dos décadas transcurridas, bien a bien, nadie pude confirmar siquiera que Osama Bin Laden hubiese estado involucrado en lo que algunos suponen la demolición programada de las Torres Gemelas, y el anexo 7 que dicen que contenía los archivos del caso Enron, un desfalco millonario infringido a los estadounidenses, desde una industria gasera que se hizo boom financiero en la época de George Bush padre, estas demoliciones o destrucciones programadas, que se simularon eran producto de un ataque terrorista, dieron origen a la escalada de violencia sobre Oriente Medio que aun no concluye y acaba de tener un capítulo más en la retirada sin pena ni gloria o diremos, con más pena que gloria, de ese territorio de los efectivos militares norteamericanos que dejan de sí como lo hicieron antes en Corea, Vietnam, Irak y otros lugares siempre arrasados por ellos, dejando una estela de sangre e intereses que lastima solo de verla, querer entenderla es solo ver girar sin fin un reloj cuyas manecillas de egoísmo y avaricia, parecen girar sin descanso mostrándonos una vez y otra lo descarnado del modelo depredador de los intereses y el gobierno norteamericano, aquí la muestra.

INE, UN ÁRBITRO CON LAS MANECILLAS PERDIDAS

La escalada de mentiras que se ven realizadas desde un órgano autónomo, como se supone debiera ser el Instituto Nacional Electoral INE, cuando se suma en complicidad, con los detractores al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno que representa el cual fue electo legítima y legalmente en proceso sancionado por ellos mismo y que ahora buscan menoscabar, si no es así que alguien explique su actuar faccioso e interesado durante la pasada consulta del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes, dejando sin recursos y casillas instaladas suficientemente para que se realizara a satisfacción ese proceso y la llamada revocación del mandato, que está por celebrarse el próximo 2022 e igualmente sea saboteada por el actuar negligente de dicho Instituto y que como reloj y gestor de la democracia parece no corresponder a los estatutos que le dieron mandato y vacila en el actuar omiso, e interesado de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama entre otros, que no los únicos, dedicaos junto con los adversarios del Presidente a manipular esta consulta también.

CORRAL, CUANDO EL RELOJ RETROCEDE

Para cuando usted este frente a estas líneas estará cruzando la frontera de los 16 días previos al término de un mandato que de gobierno tuvo si acaso el nombre, porque no lo fue, me refiero al de Javier Corral Jurado. que llegó con un voto democrático considerable dado por una ciudadanía que le otorgo una confianza que él dilapido, al no corresponder su actuar como mandatario con sus promesas de campaña, que venían animadas decía Pablo Cuarón de un corazón (recuérdese aquella promesa de eximir el pago de estudios universitarios a los estudiantes de la que luego. simplemente se desdijo) ese corazón, que se extravió cuando advirtió que gobernar era mas que declarar, cuando toco ese recio rostro de un pueblo ávido de justicia y trabajo que en Chihuahua es necesario, desde el barranco a la montaña , la llanura y el desierto para hacer fructífera a esta tierra que es noble y entregada pero que está habitada de personas tan inteligentes que saben discriminar y valorar la que trabaja, del que pasea, al que solo juega, así sea golf o tenis, en tiempos laborales del que amanece y anochece asumiendo responsabilidades de mejora. Vivimos y vimos padecer violencia en la entidad como nunca y campear a la indiferencia y la no gobernabilidad, citar casos, ¿para qué?

Quedan infinidad de crónicas que dan constancia de que aquí decían que no pasaba nada cuando estaba pasando todo, así fuera la Pandemia que se llevó la vida de un excelente ser humano que actuara como Secretario de Salud o de las impensadas decisiones como la que dijera en días pasados en la prensa;" Regreso a clases será el 30 de agosto "si no funciona, nos regresamos": Javier Corral", decirlo es una cosa, vivirlo otra, cuando los que están poniendo a enfermos y en unos casos a los fallecidos son los ciudadano, no, no hay retorno y no lo hay como en el tiempo hay solo una legítima y sentida demanda , ¡que se vaya" quien no supo cómo usar el privilegio que es gobernar un Estado que muchos se equivocan respecto a su grandeza suponiendo es la mera geografía de su 248, 087 kms cuadrados, NO LA GRANDEZA DE CHIHUAHUA ESTA EN SU GENTE, Y ES A ELLA A LA CUAL EL GOBIERNO QUE TERMINA LE QUEDO A DEBER, NO ESTUVO AL TAMAÑO DE LA TAREA.

Si alguien lo duda solo dese una vuelta por la Ciudad deportiva en Chihuahua capital, jamás lució con tal cantidad de hierba crecida y mucho menos jamás se atentó así al destruir un referente como lo era la Ciudad Vial Infantil, para una vez retirada la malla, simplemente poner concreto en un par de canchas de básquet hasta ahora, que se suman a las muchas que hay ya ahí, de verdad no hay comparación destruir no es crear.

Y declarar 30.000 millones de pesos de inversión en obra pública, no hace que eso suceda, cual si fuera magia.