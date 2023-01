Cosas pequeñas igual a cosas grandes

Imagínate que vas caminado y de forma sorpresiva un vehículo a alta velocidad se dirige hacia ti, te va a atropellar ¿No usarías tu instinto de supervivencia y piernas para salir corriendo, o brincarías para evitar ser arrollado? Pues de igual forma hay que correrle a la pereza, y para hacerlo cuentas con algo que se llama voluntad, un arma muy poderosa. La pereza no es exclusiva de niños y jóvenes, también lo es de adultos, mamás, papás, profesionistas y lo que le sumes.

Hará unos ocho años, el Almirante William H. McRaven pronunció un discurso ante graduandos de la Universidad de Austin, Texas, expuso diez lecciones que aprendió del entrenamiento como SEAL, equipos de operaciones de Tierra, Mar y Aire de las Armada de los Estados Unidos; tiempo después escribió el libro Tiende tu Cama; comentó que por las mañanas sus instructores se presentaban en su cuarto, lo primero que inspeccionaban era su cama, que las esquinas fueran cuadradas, las cubiertas bien tendidas, la almohada centrada justo debajo de la cabecera y la manta cuidosamente doblada a los pies de la base.

Bueno, pues en esa tarea sencilla, mundana y un poco ridícula como diría el Almirante, que obligadamente realizaba cada mañana, encontró sabiduría, haber realizado la primera tarea del día, lo que le generó un sentimiento de orgullo y animaba hacer otra y otra tarea. Y así al final del día esa tarea se había convertido en muchas tareas cumplidas.

El ejemplo anterior no es más que la educación de la voluntad por medios prácticos: una es la docilidad para obedecer tanto a padres, maestros o superiores; cuando eras pequeño hacías muchas cosas en contra de tu voluntad, contra tu gusto y a la fuerza: desayunar, bañarte, hacer la tarea; en esa etapa de tu vida no entendías porque debías hacerlo; hoy eres adolecente o joven, y en el obedecer debes encontrar la motivación, es decir el bien que obtienes en aquello que se te indica u ordena realizar.

Otro medio práctico, lo es ser bastante fuerte para mandar sobre el cuerpo, puesto que si no eres capaz de gobernarte a ti mismo, levantarte a las seis de la mañana, bañarte todos los días, estudiar una hora al día, leer un libro al menos durante media hora diaria ¿cómo pretendes el día de mañana dirigir una empresa o gobernar si no puedes con lo anterior? de ahí espero comprendas porqué en el proceso de formación de tu voluntad los padres y maestros insistimos y persistimos, en que realices aquello que es necesario para tal logro.

Como medios positivos están: ordenar las accionas de la inteligencia y la voluntad; a la primera le corresponde tener ideas que han de ser guía y estímulo de la voluntad, también presentar a la voluntad lo verdadero y lo bueno, para que esta decida correctamente, por ejemplo, bueno es estudiar una hora al día, ¡trabajar! rezar…; verdadero es que si haces deporte el cuerpo se perfecciona físicamente; en esa bondad y en esa verdad encontrarás tu incentivo o motivación para la formación de tu voluntad, porque te das cuenta que aquello te beneficia, te hace mejor persona y en consecuencia te decides a obrar para ser mejor y a la larga alcanzar tu fin último.

Adolphe Tanquerey respecto a la formación de la voluntad dice que se le debe imprimir decisión, firmeza y constancia, esto es, después de considerado lo que vamos hacer, es necesario decidirse inmediatamente, la decisión debe ser firme, decir quiero y lo voy hacer cueste lo que me cueste y poner manos a la obra, esa es la firmeza, no esperar a mañana, siempre hay que insistir y persistir en aquello que me ha de perfeccionar moral e intelectivamente.

Las pequeñas acciones como tender la cama, diría el Almirante William H. McRaven, refuerzan el hecho de que las pequeñas cosas de la vida son importantes y que, si no puedes hacer bien las cosas pequeñas, nunca harás bien las cosas grandes. Empieza pues a educar tu voluntad con cosas pequeñas para lograr cosas grandes.