Covid 19: el dilema entre la vida o la crisis

Los hombres morían como moscas. Los cuerpos de los moribundos eran amontonados unos sobre otros. Se veían criaturas medio muertas tambalearse por las calles o apiñarse en su avidez de agua en torno a las fuentes. Los templos en los que establecían morada, estaban llenos de cadáveres de gente que allí había muerto. Son estas dolorosas palabras las del padre de la historiografía científica, el maestro griego Tucídides (460-396 A.C), a quien se le reconoce la mejor crónica de una epidemia en tiempos antiguos. Su descarnada narración demuestra la brutal tragedia que vivió en carne propia y a la que sobrevivió. Su semejante- angustiante-realidad, algo debe consternarnos en nuestro fatídico momento actual.

Nunca antes ante una tragedia mundial el discurso desde el poder podría haber sido tan fácil de estructurar. Por primera vez en la historia de la humanidad se justifica totalmente repartir las culpas de un problema de salud comunitaria, una crisis sanitaria global, entre todos los amados pero desaforados pueblos. LOS CULPABLES DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SOMOS TODOS. La sentencia parece irrebatible.

Que un hambriento chino se haya tragado un virulento murciélago, qué jodidos importa ya. El destino nos alcanzó, nos atemorizó, nos sometió. No somos tan potentes, inmunes, millonarios, inteligentes monos-sapiens, arrendatarios de este contaminado y quebrantado planeta azul.

Ahora el siniestro, pero sincero mensaje oficial de los gobiernos de todo el mundo podría perfectamente ser: Mira pueblo, existe una enfermedad que se llama sarscov2, generada por un maldito virus esférico invisible, que ronda y se esparce asesino de inolvidable nombre: Coronavirus. Del cual si te contagias y perteneces al terrorífico 5 por ciento de la población mundial condenada por vulnerable, te vas a morir irremediablemente. Porque en malahora, nada puedo hacer por ti para salvarte. Yo Estado no tengo vacunas, ni medicinas, ni terapias; nada que ofrecerte en ciencia cierta para tu recuperación, más que una cama de cuidados intensivos, con valientes profesionales médicos ayudándote a soportar y observar cómo te la juegas solitario ante la muerte. Tu personal sistema inmune es la única posibilidad de tu sobrevivencia.

Pero escucha pueblo, de lo que se trata es de que no contagies a nadie, si eres parte de los 8 de cada 10, bienaventurados portadores asintomáticos. Y algo más importante todavía: que ¡no te contagies! si eres endeble en tu salud. ¿Lo entiendes, verdad? Bien. Y eso sólo puede lograrse si te encierras en tu casa, te aíslas, hasta de tus familiares, si te proteges con sana distancia de tus congéneres, si te lavas las manos constantemente, usas cubrebocas y practicas una sanitización obsesiva de todo lo que tocas. Jabón, alcohol y cloro son las mejores armas contra un enemigo mortal que no podemos ver. No hay de otra, hasta que la bendita ciencia produzca una protección bioquímica efectiva. Entonces pueblo, comprende por favor: eres tú y solo tú, tu propio protector-salvador; lo quieras o no, lo aceptes o no, lo apliques o no. Hoy por hoy, yo autoridad, más no puedo hacer por ti querido pueblo; si no es que regañarte, multarte o hasta encarcelarte si desobedeces las reglas de la nueva profiláctica normalidad, perdóname. --Lógica atroz desde el poder, pero real--.

Tucídides: “En algunas casas los hombres estaban tan abrumados por el peso de sus desgracias, que omitían celebrar los lamentos por sus muertos. Todas las ceremonias de sepultura se trastornaron, se enterraba a los muertos lo mejor que se podía”. (Hace 2 mil 400 años de la terrible profecía).

No obstante, muchos en el bajo pueblo no pueden aceptar esa lógica de responsabilidad unilateral. Porque existen razones innegables para comprender que los buenos y justificados consejos de los gobiernos y los expertos en salud, son imposibles de llevarse a cabo para millones de personas en todo el mundo. Porque en el sistema capitalista, fin de la historia, el factor económico entra incontenible en mortal juego de contradicción ante una pandemia.

La respuesta desde el pueblo también es sencilla e igual de incontrastable: Mira Gobierno dime cómo me quedo en mi casa si tengo que trabajar para comer. A ver dime cómo me aíslo de todos los posibles contagiantes activos saludables si estoy obligado a salir de tu recomendada cápsula-antivirus, para poder llevar algo con que alimentar a mi familia. Lo tuyo es excelente consejo, pero para los que tienen seguro su ingreso, pensiones o ahorros para soportarlo, pero yo pueblo que he vivido al día durante toda mi vida dime ¿qué chingados hago? ¿Me vas a pagar Gobierno por quedarme en casa? Pues no verdad, entonces ¿de dónde jodidos saco para comprar gel antibacterial, cubrebocas, detergentes y demás productos de higiene para protegerme a mí y mi familia. Entonces por favor ¡déjame trabajar! ¡Reactiva la economía! Al final ¿me quieres muerto por la pandemia o por el hambre? Si no como ni me cubro con algo, todas mis defensas bajarán contra cualquier otra enfermedad ¿A cuál tipo de muerte me quieres condenar?

Tucídides: “Quienes se mostraban más compasivos con los enfermos y moribundos eran quienes habían padecido ellos mismos la enfermedad y habían escapado a la muerte. No sólo sabían de qué se trataba sino que sentíanse seguros, pues nadie contraía la enfermedad por segunda vez”.

Así que el dilema es y va creciendo a cada día que pasa. Desde las trabajadoras de los pecaminosos bares y cantinas, pasando por los saludables gimnasios y parques, hasta los pastores jefes de las iglesias protestantes, que ahora exigen como derecho humano, su redefinición de “giro” económico para reabrir sus templos equiparables a restaurantes, con el legítimo derecho de recuperar su diezmo laboral para sobrevivir en éste su armagedón económico. Lamentablemente demostrando, sin resquemor alguno, que ni la fe religiosa lo puede nada contra un mundo egoísta por materialista. Adiós al hermoso poema bíblico: “Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros, mucho más que ellas?”. En el estúpido capitalismo salvaje corrupto, Señor, del sálvese el que pueda, lo más seguro es que no.