¿Dónde están en este día?

Con mi recuerdo y estimación a un hombre que en el verano del año 1998 cuando acompañado de mi esposa casi como único equipo de campaña buscando lograr la gubernatura estatal, transitaba las calles del poblado de Creel y fui cuestionado de mi quehacer por un par de gentiles caballeros que a la par recibieron amables los limones que entregaba a ellos, una de estas personas desconocida entonces para mí que era el Sr Arnoldo Cabada de la O quien se auto presento con gentileza y amabilidad y recuerdo que me dijo sencillamente, “le felicito por su esfuerzo y por favor cuando vaya a Juárez venga al canal 44 que será bien recibido” así fue en varios momentos de la campaña lo hice, ahí conocí a Alejandro Cacho un excelente periodista y a su hijo Armando a quien envío mi sentido pésame por el fallecimiento de su señor padre y a su familia un abrazo solidario.

CREDIBILIDAD, CONGRUENCIA, E IDEOLOGÍA

Esta triada de valores, advierto hoy ya se extraña, en virtud de lo que vemos que padece esta elección, ausencia de hombres y mujeres serios que luchen con pundonor, sólo vemos saltimbanquis, chapulines presupuestívoros, saltando sin ton ni son. Buscando el poder para ellos, o su grupo sin pudor, dejando de lado al pueblo que para ellos ha de ser mero elector. G.A.L.D.

REFLEXIÓN

Si no fuera patético lo que vemos actualmente en el campo de la política, les digo que no tomaría el tiempo en reseñarlo, pero lo que todos vemos cuando lo queremos ver, es lo lamentable que es el espectáculo que se vive en el ambiente político, así sea este en el plano, INTERNACIONAL, NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, en cada cual se cuecen habas y de ¡qué tipo! Veamos aquí.

EL AFFAIRE TRUMP /BIDEN

Cercano y lejano, este evento pareciera que no nos toca, pero vaya que nos afecta, el juicio a Donald Trump hace evidente como en pocos momentos de la historia norteamericana la disputa por el poder en dónde el enemigos esté en casa, ya no es Moscú, Pekín, Berlín, Hanoi o la Habana ahora tiene a la amenaza en casa y el color de su cabello es rubio, el espejo enterrado por cuatro años en la Casa Blanca está refulgiendo y quiere ser vuelto a enterrar ahora definitivamente buscando para él no solo el castigo sino en el olvido si el destierro político para siempre a quien tuvo el pecado de hacer ostensible su sentir xenofóbico expresándolo cuando Obama y Biden ejecutaron acciones como las deportación que excedieron el mandato del excéntrico rubio con piel naranja.

YA DEJEN GOBERNAR A LÓPEZ OBRADOR

Desde el cuestionar, en ocasiones aun sin razonar todo acto de gobierno hasta la procaz maledicencia los detractores del Presidente pierden credibilidad cuando incapaces de sostener su dichos solo los olvidan, baste ver el magistral artículo de Pedro Miguel esta semana en La Jornada titulado ¿Y el cerro?

Aludiendo claro está, al cerro que se ventiló impediría el arribo o despegue de aeronaves al Aeropuerto Felipe Ángeles en lo que antes fue la base aérea de Santa Lucía a donde justamente llegó en vuelo de 11 minutos desde la Ciudad de México AMLO con cubre bocas, como manda la etiqueta sanitaria hoy día el viaje deja sin palabras a los detractores que insisten en poner tapaboca al presidente cuando él es capaz de usarlo cuando es necesario, de los infundios del cerro, nadie se acordó, por eso como con las fallidas acciones al inundar el Zócalo de mentiras con FRENNA en meses pasados, la oposición no tiene credibilidad.

López Obrador aún mantiene esa credibilidad de mi parte en virtud que lo recuerdo al frente de los Chontales encarando en el 1996 la intentona del gobierno zedillista de la venta de la petroquímica en Tabasco y arengando a que la lucha sería sin violencia, con la razón y la verdad.

IDEOLOGÍA ¿Y ESO PARA QUÉ SIRVE?

Alguien cita la siguiente frase “En el siglo 21 no se necesita ideología, todo es por dinero” y así parece durante este proceso electoral que viene no solo Chihuahua sino el país entero, vemos a los candidatos que creen que los ciudadanos somos candidatos y no advertiremos que lo que les mueve es justamente eso el afán del lucro y no de servicio.

Lo hemos vivido desafortunadamente dos periodos consecutivos aquí en Chihuahua viendo a Duarte y Corral quienes son hoy más semejantes que nunca en el equívoco manejo del poder para servirse y no para servir. De sus partidos ni hablar, hace décadas desde la época de Salinas y Diego Fernández de Cevallos en las concertaciones que acabaron quemando las boletas electorales del robo electoral perpetrado por Salinas en el 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas.

Escribía en ese entones lo reitero ahora que si hubiera una frontera entre ambos partidos sería incluso más delgada que el pelo más delgado de un piojo.

Cierro señalando que los enredos que vemos se dan desafortunadamente en la ¿selección? O tráfico de candidatos es preocupante. Y para desgracia cumple lo que Daniel Estulin dice, al señalar que “Si queremos que la gente crea algo, lo único que tenemos que hacer es organizar una encuesta que diga que tal cosa es así, y después darle publicidad, preferentemente, por la televisión” como puede verse este comentario es de amplio espectro y aplica a casi todos o cualquier partido que bien haría en reconvertir procedimientos para tener credibilidad en su proceso.

EN LA CONGRUENCIA ESTÁ LA ESENCIA

Decía Pascal que; “si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas” la congruencia es el gran desafío no solo para la política sino para la vida en general, ejemplos de incongruencia sobran los de congruencia son más escasos son esos hombres que decía Seneca son capaces de ser dueños de si mismos, y aun cuando los hay no los dejan ver esas personas que como resortes se mueven impulsados por avaricia, interés y poder que en sus casos son lo que les hace moverse, así los vemos ir de un partido a otro, sin tapujos de ningún tipo abrazando a quien ayer vituperaban pero no por perdón, sino por mera conveniencia, pueden apellidarse como se apelliden pueden ir de un partido tricolor a uno azul, naranja, amarillo, guinda o reconvertirse en viceversa lo que no pueden es engañarnos, los dudamos sabemos o hemos llegado a reconocer a quien e identificar a quien ama el servicio (los hay y de cierto son pocos congruentes) y a quien va a cualquier parte para servirse (esos son los chapulines incongruentes). Y como a las plagas hay que combatirlos.

COROLARIO

A PROPÓSITO FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD y dado que desde aquí solo puedo enviarles palabras, les comparto una de mis frases favoritas sobre el amor, se debe al genio de Ralph Waldo Emerson quien dijo sobre amar y servir lo siguiente; “Sirve y serás servido, el que ama y sirve no se escapa de la recompensa”.