Crimen sin castigo

“Donde está el gobierno federal, sus datos no reflejan la realidad del México feminicida,

de impunidad”

México, lugar hostil e inseguro para las mujeres, desde el arranque del 2023 a la fecha, el infierno de las violencias escala dimensiones nunca antes vistas, la sangre sigue esparciéndose en todo el territorio nacional, basta ver las imágenes de terror que dejan sin aliento. El índice de violencia, incrementa 24 por ciento respecto a 2022.

Desde la llegada de la 4T, el gobierno que se autonombra como feminista-humanista, registra más de 14 mil mujeres asesinadas y por desgracia, la cuenta sigue, cada 120 minutos se mata a una mujer impunemente, esto sin registrar a todas aquellas desaparecidas, cabe destacar, que el Presidente ha rechazado invariablemente el recibir a las madres buscadoras, alude que “se ponen muy locas…y son puras politiquerías”, esas madres tienen el alma desgarrada, buscan sin descanso justicia para reencontarse con lo más sagrado que son sus hijas, con la esperanza de encontrarlas vivas o muertas para llorar sus cuerpos.

El odio sigue latente, las mujeres siguen desafiando desigualdades, humillaciones, golpes, acosos, agresiones sexuales, feminicidios y desapariciones, ante esta es la realidad, llueven declaraciones oficiales por desmentirla, bombardean sus propios datos, culpando a otros sexenios, a otras corrientes políticas, a organizaciones internacionales de renombre, a las propias mujeres de los sucedido. Imagínese la insensibilidad del mandatario y su gobierno, si al cuestionarle uno de los tantos casos que han cimbrado al país, el asesinato de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno, respondió y cerro su “Mañanera” con un seco: “No oigo”.

En el Foro Mujeres de América organizado por el diario español EL PAÍS, el Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres, las panelistas coincidieron en que la violencia contra las mujeres no debe abordarse solo desde el terreno de la seguridad y la justicia, sino que se trata de un cambio a nivel social que también requiere de nuevos liderazgos y políticas transversales que aborden la educación, la salud, la pobreza y la desigualdad.

La periodista y analista de seguridad, Ana María Salazar Slack expuso que existe una relación entre la violencia generalizada que vive el país, con más de 100 homicidios diarios, y la violencia machista, con 10 mujeres asesinadas al día, “En México la violencia contra las mujeres no se va a reducir hasta que no se rebajen los índices de violencia generalizada en las calles y en los hogares”, considera importante abordar los conflictos como el de Colombia o el de México desde un enfoque con perspectiva de género. En definitiva, la política de abrazos no balazos no funciona.

Considera que además de la violencia física, existen otros tipos de violencia: simbólica, económica y psicológica contra las mujeres. Formas de agredir a las mujeres que siguen aceptadas en nuestra sociedad y que pueden transformarse en más violencia, como las recientes amenazas que vive la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Agrego la institucional y política, quien se atreva a criticar al ejecutivo federal, arenga la guerra de descalificativos y golpes bajos, sean gobernadoras, aspirantes a una candidatura, activistas, consejeras, ministras, legisladoras, periodístas, artistas, atletas, etc., ejemplos como los de Maru Campos, Xóchitl Gálvez, Denise Dresser, Lily Téllez, Ofelia Medina, Alessandra Rojo, Rosario Robles son solo algunas de la larga lista.

Lo cierto, es que las mujeres viven el calvario de un México bárbaro que las violenta bajo el amparo del Poder, producto del machismo enquistado en las esferas públicas y privadas, aunado a la irresponsabilidad y desinterés oficial y ciudadano.

Sin importar, que esta exigencia suene trillada, desde este espacio informativo seguiremos insistiendo hasta que los gobiernos realmente atiendan con realidades la agenda de género, la impunidad empodera a los agresores y condena a las mujeres de este país. Basta ya de minutos de miedo, de dolor, de silencio, es muy fácil descalificar.

Como dijo la actriz y embajadora de la ONU Emma Watson: “Luchar por los derechos de las mujeres a menudo nos convierte en sinónimo de que odiamos a los hombres. Solo sé que una cosa es cierta: necesitamos detener esos pensamientos”. Por hombres y mujeres con perpectica de género, Sumemos Voces. #Ni una menos.