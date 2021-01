Crónica del cuarto asalto

“El que se hace temer por sus vecinos, lo consigue desdeñándolos”

El Arte de la Guerra. Sun Tzu

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) responde según la crítica, por instrucción del mandatario federal con un gancho al hidalgo al órgano electoral, resolvió que la transmisión de las “Mañaneras” no atenta contra el proceso electoral; recordemos que en el round anterior, el INE apelando a la legalidad, particularmente al numeral 134 constitucional, anunció que el poder público NO debe entrometerse en la contienda electoral, está en juego la renovación de 500 curules en el Congreso federal y 15 gubernaturas, por ello anunció prohibir la trasmisión íntegra de las conferencias matutinas, ya que el uso discrecional e insidioso de espacios oficiales atenta contra el principio de equidad electoral.

Hasta ahora, el contra golpe es el más recurrente del presidente, sin importar que sea ilegal, TODO lo que incomode a los intereses del aparato va directo a consulta pública.

Ni juntando todos los spots de campaña de las y los candidatos a los diferentes cargos de representación, se aproximan al tiempo oficial que ocupa el presidente cada mañana para seducir a la audiencia, sea hablando de las bondades del gobierno, o de NADA para luego arremeter contra sus adversarios políticos. No se requiere ser jurisconsulto para darse cuenta que hay disparidad entre los contendientes, hay intromisión electorera. Esto se replica en todas las entidades donde se juegan las gubernaturas.

AMLO dijo: “No debe confundirse propaganda con información. Qué es propaganda, que yo esté llamando a votar por un partido. No nosotros nunca vamos a hacer eso”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que no se ha propuesto suspender las conferencias matutinas, dijo que los criterios de los últimos dos años establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión de esos eventos, al considerarse que se realiza en ellos una promoción de los logros de Gobierno, cuya difusión está prohibida por la Constitución en estos periodos. Insisto, los únicos que pueden hablar de las bondades en tiempos electorales son los partidos políticos y las y los candidatos.

El presidente ante su alegato de presunta censura, arremetió una vez más contra la casa máxima en materia electoral, ahora con un “Uppercut”, lo acusó de hacerse de la vista gorda con los gobiernos anteriores, que sí hacían propaganda electoral. Dijo: “Que no se dio cuenta el director (sic) del INE que en el anterior gobierno federal nombraron delegados para ir a promover el voto en municipios del Estado de México? ¿Qué nombraron secretarios, que el que estaba de secretario de Salud fue de delegado del PRI a Ecatepec? … Eso tiene que ver con la propaganda política. Nosotros lo que hacemos aquí es garantizar el derecho que tiene el pueblo a informarse. Por eso digo, pregúntale a la gente si quieren que ya no haya mañaneras… Los gobiernos anteriores sólo daban a conocer lo que les convenía y que su gobierno no hará ningún acto de propaganda, pero sí vamos a estar informando al pueblo”.

Además señaló que revisará que las empresas particulares de medios de comunicación no atenten contra la privacidad de los usuarios, son tendenciosos.

El Consejero Presidente respondió a través de un video en redes sociales: “Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar, por su parte los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso tomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales”.

Como andará el tema de las “mañaneras”, una aliada histórica del presidente, la escritora y activista Elena Poniatowska, en entrevista hablo sobre la utilidad y sus fines, dijo: "Es un exceso del presidente López Obrador con tantas mañaneras, es un abuso del poder presidencial obligar a los periodistas que vayan todas las madrugadas a hacer preguntas a modo".

Tras la indignación de los simpatizantes del mandatario, la escritora de 88 años cambió su versión en una entrevista de radio con MVS Noticias, en la que señaló que el periodista que la entrevistó "pone de su cosecha", aunque no desmintió sus declaraciones, "Yo creo que es una nueva forma de información muy valiosa y válida, y creo que los periodistas la apreciamos, claro que sí". Por desgracia, vivimos tiempos de la Chimoltrufia “No nos hagamos tarugos, pos ya sabes que yo como digo una cosa digo otra, pues si es que es como todo, hay cosas que ni qué, ¿tengo o no tengo razón?".

La controversia real es que el presidente no bajará guardia para dejar de transmitir sus conferencias íntegras en este año electoral, donde 94 millones de personas podrán votar el 6 de junio para renovar la Cámara de Diputados y 15 gobiernos estatales, el target: mantener el poder desde el Legislativo. Por ello, el INE insiste que estas ruedas de prensa pueden considerarse propaganda gubernamental porque el gobierno presume sus logros, exhibe a periodistas críticos y ataca de forma directa a opositores.

Ciro Murayama, consejero electoral agrego: "El presidente no puede entrar a la cancha electoral para beneficiar o perjudicar a ningún jugador. La neutralidad y la imparcialidad son principios constitucionales".

Impensable e irresponsable, que quienes comandan los destinos de la República, bajo el lema de la ruta democrática, vean al Estado mexicano como una arena de boxeo, de forma habitual respondan a la crítica constructiva con un “crochet”, golpe lateral a la cabeza del contrincante. En el contexto actual, donde la pobreza, el desempleo, el COVID-19, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, los feminicidios, la persecución política-judicial a quienes opinen diferente o por venganza, el acoso a los medios de comunicación y entes autónomos no oficialistas, la violación a los derechos humanos, ecocidios, corrupción, abuso de poder, donde la intromisión electorera por parte de los gobiernos es la constante. Se vislumbra un hastío generalizado, reconocen que tres partidos han ocupado Palacio Nacional, y todos, cada quien a su estilo muy particular, operan como el gatopardo.

Como dijo Alain Touraine, sociólogo francés: “La democracia sería una palabra muy pobre si no fuera definida por los campos de batalla en los que tantos hombres y mujeres combatieron por ella. Si necesitamos una definición fuerte de la democracia, es en parte porque hay que oponerla a aquellos que, en nombre de las luchas democráticas antiguas, se constituyeron y siguen constituyéndose en los servidores del absolutismo y la intolerancia”. Por un México libre y democrático, Sumemos Voces de conciencia.