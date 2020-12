Cruzada contra el Banxico

Usted puede analizar detenidamente la argumentación del Banco de México (banco central) respecto de las reformas y adiciones a su Ley, aprobadas por el Senado del Congreso de la Unión. Basta que obtenga en el sitio de Internet del Banco, acceso al comunicado de prensa del 9 de diciembre pasado, y en el encontrará las ligas a la Nota de Análisis y a la Nota Técnica (https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B365915E9-3B20-E100-F794-5081BF93B426%7D.pdf).

En el artículo del pasado miércoles del que suscribe, podrá encontrar el vínculo digital a la Nota de quien lidera aparentemente la Cruzada en los medios (Senador Monreal). La titularidad de la embestida la puso en evidencia el Presidente de la República en su mañanera del miércoles juzgando como testaferros de los organismos financieros internacionales (“los machuchones” según el Presidente) a la Junta de Gobierno del Instituto Central en pleno. La evidencia de que estamos ante el montaje de una cruzada queda meridianamente clara en el artículo del Senador en El País, cotidiano de alcance mundial, bajo el título: El Banco de México: su autonomía y el valor real del dólar (https://elpais.com/mexico/opinion/2020-12-15/el-banco-de-mexico-su-autonomia-y-el-valor-real-del-dolar.html). En él, insiste en sus puntos de vista y desdeña los argumentos técnicos del Banxico.

El senador Ricardo Monreal supone en el epígrafe que, “banco central y las autoridades financieras no quieren ver interrumpido su letargo de comodidad”. Ante el argumento de la Junta de Gobierno, en el sentido que el Dictamen aprobado por el Senado, afecta la autonomía del Banxico, en su artículo el senador sostiene que “Estos reclamos son infundados y carecen de lógica jurídica”. Conjuntando los dichos del Presidente y el Senador resulta: “voy de frente y si no te quitas, te apachurro”.

Aunque la Cámara de Diputados (cámara revisora), ha manifestado por sus voceros abrir un diálogo y ajustar el Dictamen aprobado por la Cámara de Senadores; ante el embate del Presidente, puede estar seguro estimado lector que se trata de un juego de aparente debate.

La amplia mayoría de los especialistas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, algunos titulares de Bancos, los analistas que publican en medios masivos, y este comentarista suscriben los argumentos técnicos, incluyendo los relativos a los normativos del Banco de México, en el sentido de adherirse a la conveniencia --se retoman en los esencial, textos del comunicado del 27 de noviembre-- de que el efectivo en moneda extranjera que ingresa a nuestro país por actividades legítimas, principalmente el que traen algunos migrantes mexicanos, así como turistas extranjeros, fluya de manera sencilla, segura y económica en apoyo de quienes reciben dichos recursos y de sus familias, y del fortalecimiento de la economía de sus poblaciones. Sin embargo, es posible que ingresen flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas, lo que puede representar un riesgo importante y trascendente para el sector financiero nacional en su interacción con el sistema financiero internacional.

Este riesgo es atenuado por las instituciones financieras que ofrecen el servicio de recepción de moneda extranjera en efectivo (casas de cambio con registro ante CNBV y ventanillas de Bancos), a través de procesos consistentes con la regulación aplicable conforme a los estándares internacionales. Adicionalmente, las instituciones financieras cuentan con convenios de corresponsalía, a fin de regresar el excedente de efectivo en moneda extranjera al país de origen. No obstante, apunta el comunicado referido, a los procesos antes descritos, persiste la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita se incorporen en el circuito de efectivo en moneda extranjera que administra el sistema financiero.

El dictamen aprobado, implica que los riesgos antes descritos se transfieran al Banco de México al imponerle la obligación de recibir dichos recursos en efectivo. Lo anterior podría dar como resultado acciones cautelares y sanciones por parte de autoridades del exterior que incluyen, entre otras, la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera en sus jurisdicciones, el congelamiento de cuentas y recursos e incluso la confiscación de éstos.

Para el senador Monreal, estas operaciones se justifican dado que: “Esto implica el incremento de reservas de divisas de extranjeras en México”. En consecuencia, “Las reformas aprobadas por el Senado tienen un impacto positivo”.

Esta visión de las Reservas Internacionales (RI) recuerda al que escribe, la tienda de abarrotes del abuelo en el “Barrio” de Santa Rosa, entre más billetes en la caja, mejor. Que la configuración y operación de las RI están sujetas a normas y reglas que todos los jugadores legítimos en los mercados financieros internacionales aplican con rigor, no importa, México se cuece aparte. Si no para que sirve el “principio de no intervención”.

De modo que no se preocupe por las implicaciones respecto al sistema financiero internacional al incorporar recursos en efectivo excedentes de procedencia ilícita. Y dado el caso, si se puede mediante cambios a las leyes forzar al banco de México para acumular efectivo de procedencia ilícita, con el mismo procedimiento se puede ‘salvaguardar” al Banxico, modificando el Código Penal Federal, para poner libre de mácula las operaciones que realice el Banco Central, con divisas que no se pueden devolver a su país originario. De cualquier forma, los riesgos señalados por el Banxico, en el Comunicado citado, y recuperados en todos los siguientes comunicados y las Notas de Análisis y Técnica, habrían de concretarse con o sin “legalidad a modo” y pese al desacuerdo del Ejecutivo Federal y su rijoso paladín en el Senado de la República.

Tal vez, el Senador Monreal y el Presidente decidan descansar armas hasta finiquitado el periodo “Guadalupe-Reyes” que como se sabe es un lapso de “paz”; para volver a la contienda, con todo, luego de Santos Reyes y de comer “rosca” acompañada de chocolate espeso.

De lo que se puede estar cierto, es que, si cualquiera de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México considera conveniente reiterar en todo o en parte el asunto, tendrá replica contundente inmediata de la 4T, por medio de los actores citados u otros comisionados.

En conclusión, es probable que en febrero próximo el conflicto cambie de cancha para dirimirse en el Poder Judicial, atendiendo a una acción de inconstitucionalidad.