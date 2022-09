Cruzada por la Educación; lealtad al pueblo

Hay un tema que siempre he tenido presente desde que incursiono en política, incluso desde antes, porque somos producto de ello. Me refiero a la educación. Es algo en lo que pensaba siempre y decía que de llegar a una posición de gobierno sería una prioridad, claro está, en la medida de las facultades de la mencionada posición. Pero independientemente del cargo o de la posición misma, haríamos los esfuerzos necesarios para trabajar ello, porque es base y fundamento en el desarrollo de toda sociedad.

Con ello no estaríamos descubriendo el hilo negro, pero sí damos al clavo con la solución de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, ahí está la clave para resolver las broncas más sobresalientes de inseguridad, de salud pública; nos da las herramientas necesarias para el desarrollo económico y una creciente gama de posibilidades en este terreno, pero también en muchos otros campos que representan un reto para la administración pública.

Por eso me asalta a cada rato la frase que le fue atribuida al pensador y educador chino, Confucio, quien explicaba en pocas palabras la grandeza de este asunto: “La educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza engendra la paz”. A final de cuentas, la educación concentra los principales beneficios de todo gobierno y garantiza la estabilidad que la sociedad necesita.

Así que no hay vuelta de hoja, ahí está en buena medida la solución, y apostarle a ello siempre nos dará buenos resultados, incluso en los malos momentos, cuando todo o mucho se cree perdido.

Además, creo que es una tarea inherente al hombre y a la mujer, que desde su nacimiento están recibiendo educación de su madre, toda su infancia están sujetos a sus padres en las actividades más elementales, de ellos aprenden, a ellos confían naturalmente su formación. Los padres por instinto y a la vez con plena conciencia educan a sus hijos, guían sus pasos sin más razón que forjar buenas personas, buenos ciudadanos. Finalmente, cuando no hay interrupción de ningún tipo los hijos repiten la dosis a sus propios hijos y así sucesivamente.

Hay obligación moral y constitucional de proveer educación por parte del Estado, y aunque a la esfera Municipal no le está conferida dicha responsabilidad propiamente, sino a las instancias Estatal y Federal, nosotros debemos ser solidarios y aportar nuestro granito de arena en esta tarea esencial para el desarrollo de buenos ciudadanos.

No podemos sustraernos aunque quisiéramos, es primordial que haya esa contribución de la autoridad, del nivel que sea, para que todos acaten las leyes y reglas que rigen a nuestra sociedad, para que haya orden y concordia a fin de llevar a cabo los objetivos de cada cual.

La educación nos toca a todos, incluso a los gobiernos municipales, desde el ámbito de nuestra competencia podemos contribuir mucho, generar condiciones, hacer gestiones…

Y aunque no nos corresponde por ley resolver las necesidades de las escuelas públicas, sí estamos atados a dicha responsabilidad por una cuestión de solidaridad, de lealtad a nuestro pueblo, a las mismas instituciones educativas que nos vieron crecer y nos brindaron su mejor enseñanza. Pero también por no pecar de omisión, porque abundan las necesidades, es enorme la población estudiantil y escasos los recursos. No podemos respaldarnos en la comodidad de nuestra jurisdicción e ignorar la necesidad, al menos un servidor y nuestro equipo de trabajo estamos convencidos en que debemos participar de una u otra forma.

Claro que fuera de todo idealismo, hay muchas limitantes, no hay un presupuesto que los gobiernos municipales dispongan para este propósito, pero eso no debe ser obstáculo para llevar a cabo acciones encaminadas a resolver problemas del sector, a minorar la carga que los ciudadanos tienen para llevar a sus hijos a la escuela.

Hace unos meses lanzamos la “Cruzada por la Educación”, que tiene como propósito obtener recursos extraordinarios para apoyar la rehabilitación de escuelas públicas de nuestra ciudad. A la par de los apoyos y proyectos que tiene programado el Municipio para este año.

Conseguimos el permiso de la dirección de Juegos y Sorteos a cargo de la Secretaría de Gobernación, para realizar un sorteo de un vehículo y con ello poder rehabilitar al menos cuatro escuelas.

Para esto, se lanzó una convocatoria con este fin y fueron 61 instituciones de nivel primaria y secundaria las que participan, en breve se darán a conocer las cuatro beneficiarias, quienes obtendrán por partes iguales las ganancias del mencionado sorteo. El viernes pasado se llevó a cabo la rifa del vehículo y mañana daremos a conocer el nombre del ganador.

Estamos hablando de un millón de pesos aproximadamente los que se repartirán entre las cuatro escuelas ganadoras, algunas de ellas con necesidades básicas que no han podido atenderse, como agua potable, drenaje, equipamiento. Este recurso no estaba programado, es adicional al presupuesto y es muestra de que se puede lograr atender necesidades que no son de muestra competencia, pero que sabemos urge atender.

En ese marco hemos apoyado a varias escuelas de distintos niveles, porque estamos convencidos en que la apuesta es segura y los beneficios son para todos. Por ejemplo, esta semana rehabilitamos la “Escuela Primaria Benito Juárez”, que está a punto de cumplir su primera centuria, y presentaba serias deficiencias en el drenaje, pero también se reparó la barda perimetral, una cancha y un domo. La inversión fue de 879 mil 632 pesos.

En el mes de julio realizamos las jornadas de votación del Presupuesto Participativo 2022, donde varias instituciones educativas se están viendo beneficiadas ya con los 352 millones programados para ello. Entre las obras se encuentran una unidad deportiva y cultural del colegio de Bachilleres 9, un puente peatonal para el Bachilleres 6, además de aulas culturales entre otras obras que ayudarán sin duda a que haya mejores accesos a las escuelas y en general mejores condiciones.

Con la intención de auxiliar a los padres de familia en el recién iniciado ciclo escolar, también en el marco de “Cruzada por la Educación” estamos haciendo la entrega de 110 mil mochilas con útiles escolares, 10 veces más que los apoyos de este tipo entregados en años anteriores, con una inversión de 50 millones de pesos. Con lo cual damos un poco de tranquilidad a los padres de familia y sus hijos que en cada período tienen que desembolsar muchos recursos cuando existen tantas necesidades en sus casas.

Son muchas las cosas que se pueden hacer en el rubro de la educación siempre que haya voluntad y compromiso para hacerlo. En nuestra administración estaremos brindando apoyo constante, buscando recursos extras, tocando puertas, todo por el bien de nuestras niñas y niños, por el futuro de nuestra querida Ciudad Juárez y nuestro querido Chihuahua.

