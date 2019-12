Cruzando ríos, montañas y valles en busca del amor extraviado en el laberinto

Wachochi, Chih.- Mientras en este “perruno mundo” se carcomía en el umbral del envejecimiento, minuto a minuto, frase a frase por la antigua máscara de la violenta irracionalidad contra la humanidad y la destrucción de la Madre Naturaleza, que con esmero majestuoso la embellecen de modernidad y progresos falsificados para no pensar ni atreverse a luchar, como lo promueve y difunde ampliamente la TV-stupid (Televisa), el buen Gerónimo Garbeto Lobos, “el hombre de las mil batallas”, resucitó otra vez, a los treinta tres días, después de haber navegado otra aventura bohémica y amoroso mas a bordo de un barco de papel y soles, en turbulentos y venenosos mares donde submarinos nucleares, navíos cargando aeropuertos y ciudades con marineros idiotizados y amaestrados como robots con piel de hienas prehistóricas, prestos a rematar a la vida en medio de la pudrición de la civilización de los animales “con razón” y de dos patas.





-Pronto sabré quien soy, de dónde vengo y a dónde voy-, dijo sigiloso el bardo rebelde, e hilo de inmediato: -cuando lea mi interior, desde mi carne, sangre, lágrimas, sesos, huesos y kawaras, y desde el exterior de mi piel, bajaré y entrevistaré a mi espíritu -“Espíritus en el cielo”-, cual ave en pleno vuelo cruzando los pantanos pútridos. Entonces aplacaré y combatiré a la bestia infiltrada que traigo saltando en mi cuerpo y mente, que ruge como un león hambriento y deshabitado. Sacaré a ese “pequeño Hitler que llevamos adentro” que nos destroza día y noche, en el primer momento en que nos distraemos, atacándonos ferozmente-, caviló el poeta insurrecto.





Fue entonces cuando se dispuso a cabalidad y plena conciencia social a descubrirse; a rascar su interior, como si sacara paladas de tierra de una tumba. Ese pensamiento social que tanto le costó forjarse en la Universidad de la Vida, entendido este mensaje como la real y cruel “lucha de clases” que reveló y sacó a flote don Carlos Marx, el que cambió la historia truculenta y escondida por los millonarios, pero viva entre ricos contra pobres; burgueses contra el proletariado explotado y entre patrones contra trabajadores. Recordó lo que en la tierra de Simón Bolívar escuchó alguna vez: “En el mundo no habrá paz/ mientras haya explotación entre el hombre por el hombre/ y exista desigualdad”.





A partir de esta visión de la división de clases sociales, el rebelde con causa y piel cobriza latinoamericana, inició el “descubrimiento” de su vida, estimulado por la ojeada de sus años y sueños históricos, aunado a los viajes a países americanos en resistencia y lucha, donde descubrió y reforzó el valor de la vida, y que en ocasiones repetía: “por ella vale la pena morir. ¡Salud!”. El descubrimiento de sus huellas por la faz de la Tierra en decadencia, las logró rescatar a pico y pala, desde antes de que naciera, hasta después de que muriera, luego de que se recordara, o se atisbara, en las lecturas e incitación de la letras, a tomar las armas, pero de la sabiduría y la paciencia. Fueron como ojos reveladores plasmados en las hojas con tinta roja; libros forjados por los hechiceros y magos de la “gran ciencia del saber”; profetas visionarios que escribieron para sus amigos del futuro sin saber quiénes eran ni a dónde irían, sin estrecharles la mano, como a Gerónimo Garbeto Lobos.





Esos puños desvelados bajo el amparo de las lámparas sin sueño, no hicieron alarde de “intelectuales o humanistas tipo burgués”, sólo soñaban y pintaban la libertad, la paz y el “pan nuestro de cada día”, sin meterse con los ventrículos de la asnocracia parlamentaria y partidista, ni con los “corruptus brutus” o gobernantes asnocrátas. En esos conspiradores de bien, que inspiran al poeta rebelde, descubrió que no eran pecadores de ignorancia asnocrática, ni nada que se parezca, porque tienen “uno no se qué” de poder de persuasión irresistible, al resumir en brillantes palabras el mundo (“Lo concreto es lo más poético. El detalle exacto, sin bordados adicionales”, recordó a Lawrence Ferlingheti, poeta estadounidense de los años sesenta), y que con lujo de detalles y fina lija, daban a conocer de la existencia de las cosas, pensamientos y aspiraciones de la vida pasajera de los hombres y mujeres por este mundo terrenal en que nos tocó vivir, con amor y desamor, con paz y guerra, con soledad y solidaridad, entre vida y muerte; de triunfos y reveses, de errores y virtudes y altibajos. De todo hay en la vida y “Viña del Señor”, matizó el rebelde.





Gerónimo Garbeto Lobos, el rebelde con causas sociales, llegó a la “cabaña del poeta”, luego de cavilar sin dormir, cuando la estrella del día nacía. Abrió las puertas de la percepción del mundo, y se sentó con el pecho erguido, la frente en alto y los pies sobre la tierra, en su habitual taburete espiritual. Meditando, echó a andar su imaginación y sus dedos. Antes, tomó bocanas de aíre espiritual y suspiró; de esas inspiraciones que le salen del corazón sin permiso por la presencia o ausencia de la bella-semati. Dijo entre sus adentros: “¡Hemos dicho basta y echado andar!”. Y empezó a meter reversa y sexta a la película que se había filmado en el transcurso de años atrás, para atrapar, tal cual, los recuerdos de su vida y de otras personas a quien había conocido, amado y amara eternamente. La red de la historia se iniciaba, como asentó palabras arriba, desde antes de que naciera, y después de que muriera, con la finalidad enganchar los días impredecibles por venir





Con la idea fija llena de fulgor y entusiasmo, sabia y limpia, Gerónimo Garbeto Lobos, antes de entrar en acción con sapiencia, paciencia y madurez en la búsqueda del tiempo desfilado y presente y del amor perdido, se froto las manos sobre la flama de la vela prendida en un pequeño altar en honor a San Ernesto Che Guevara o San Ernesto de la Higuera, como se conoce y veneran en Bolivia. Se montó sin vacilaciones a rescatar el tiempo aferrado y al amor imposible, el que ha tenido y arrullado, pero que se va y vuelve en “ese eterno correr del tiempo”.

–Voy a escribir una larga carta a mis [email protected] del futuro, aunque no me conozcan, les enviare poemas envueltas de amor, porque “escribir es amar”-, sostuvo Gerónimo Garbeto sin vacilaciones, cuyo humanismo, socialismo y cristianismo le habían inculcado desde joven, un primo político –al fin “grillo” de nombre Jesús como el Cristo sacrificado- que fue sacerdote, pues colgó los hábitos, pero seguía aferrado y promovía con fe la Teología de la Liberación: opción por los pobres. Ahora Gerónimo Garbeto, estaba frente a la ventana blanca y sumergido en un panorama interior serrano, con ríos, bosques, flores, llanos, variopintos, piedras verdes milenarias, libros y papiros con esa fragancia de aventuras de cristianismo y socialismo.





Gozando como testigos de las buenas intenciones de Gerónimo Garbeto, estaban la flama encendida permanente –“ven mi Dulce Señor y enciende mi fuego”, como escrito está al ras de la tabla del altar y en su corazón-, a la vez de atisbar con ternura y respeto el rostro del valiente guerrillero sacrificado, el Che, cuyos emblemáticos ojos combatientes expresan amor. Además estaba sobre su cabeza la gloria alada, el sol y los relumbrantes y espirituales ojos de Niz, una mujer hecha con toda la mano de Dios. A un costado del escritorio del bardo rebelde estaba el libro de Camilo Torres Restrepo de la Editorial ERA, “Cristianismo y Revolución”, impreso en México en 1972 de pasta negra y protegido con hule. Esa gran obra maestra y literaria, la cual había comprado en cinco pesos en la Librería Kosmos de Chihuahua allá por 1985, estando despastada y arrumbada entre los estantes de los libros usados. Tenía un precio de 235 pesos y luego le bajaron a cinco. “Rescaté una joya literaria y revolucionaria; el precio era lo de menos, lo bueno es que hurgando lo encontré”, pronuncio alegre Gerónimo Garbeto el día que lo compró.