¿Cuántas Debanhis?

“Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor

que ya no maten, chavitas de mi barrio,

como dónde vive usted, yeah, yeah, yeah.

Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor

que nos alumbren los parques de mi barrio,

pa´andar segura por ahí, yeah, yeah, yeah.”

Versión modificada de una canción de Gloria Trevi

Ha cobrado relevancia en los medios nacionales el caso de una mujer, joven, desaparecida, buscada por su familia y autoridades, para luego ser encontrada muerta, después de muchos días. A esta descripción de hechos -que de manera sucinta acabo de escribir-, se le podrían poner muchos nombres. Demasiados. Más de los que una sociedad podría aguantar.

Eso le ocurrió a María Fernanda, a Ingrid, a Irma, Irlanda, Brisa, Rubí Marisol, etc. Lo mismo o similar. A tantas y tantas mujeres, que ya no se cuentan por decenas o cientos, sino por millares.

Buscando a una, encontraron a: Sofía, Jaqueline, Alma Delia, Regina Montserrat y algunas más.

El asunto de Debanhi Escobar, ocurrido en Nuevo León, lo conocemos por los medios masivos y por las redes sociales. Siguen las interrogantes y pocas respuestas. Hay argumentos, pero no hay lógica en ellos. Hay excusas, pero no hay resultados. Y aunque los hubiera, -suponiendo que los hubiera-, eso no le devolverá la vida. Eso no le dará tranquilidad o paz a la familia. Eso no representará justicia para nadie.

Se tienen identificados los casos de desaparición de 847 mujeres en lo que va de 2022. Una cifra inaudita. Entre las que se encuentran poco más de 120 menores, de entre 10 y 14 años de edad.

Hay quienes creen o dicen que las mujeres exageramos. No es así. Es un dato alarmante saber que hay alrededor de 10 mujeres desaparecidas al día. Entre 15 y 19 años la mayoría de ellas.

Las entidades de: Estado de México, Nuevo León y Veracruz, encabezan la lista de feminicidios.

Ocurren en promedio mensual, 71 feminicidios en México.

No son números; no son cifras únicamente; no son datos fríos; no son estadísticas estimado lector. No. No es eso.

Se trata de historias. Se trata de familias destrozadas. De un dolor inexplicable de las madres de estas niñas y jóvenes. Es una impotencia social. Es un coraje más allá de cualquier límite. Son días, semanas y hasta años de búsqueda incesante. Es tratar de avizorar una esperanza, cuando todo parece acabado. Es perseguir un indicio, una señal, un aviso, con la intención de encontrar viva a tu hija, esposa, madre o hermana. Es un peregrinar y un suplicio para ir a todas las instancias existentes en busca de ayuda. Es poner carteles o letreros en la mayor cantidad de lugares por si alguien puede dar información. Es mover lo posible y lo imposible para implorar escucha de las autoridades. Es sumarse a colectivos o asociaciones para que en conjunto te presten mayor atención. Es sororidad.

Ya es momento, de exigir justicia. De gritar y de llorar. Aunque eso, jamás sea suficiente.

Ya es momento…