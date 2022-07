¿Cuánto gana la alta burocracia 'autónoma'?

¿Qué opina usted de los sueldos de alrededor de 181 mil pesos mensuales netos y 260 mil brutos que percibe un consejero del INE como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama? ¿Está de acuerdo? ¿Y de los 140 mil pesos netos que gana un Juez federal o 270 mil pesos netos que gana un ministro de la SCJN y un magistrado electoral del pleno? ¿Y de los ingresos de los altos funcionarios de los organismos “autónomos” que ganan mucho más que el presidente? ¿Lo considera proporcional al trabajo que realizan?

Estas preguntas son oportunas, ya que en próximos días se revelarán los sueldos y salarios de todos los servidores públicos del país, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece sano dado que esa información debe estar en los portales de transparencia a un solo click, como lo está en la nómina federal donde en la página “Nómina Transparente” aparecen todos los sueldos de los servidores públicos del Gobierno Federal sólo ingresando el nombre completo (los cuáles no ganan más de 111 mil pesos que es lo que gana el presidente al mes después de reducirse el sueldo ya que antes ganaban 181 mil pesos netos los presidentes y más de 260 mil pesos brutos), pero no así de los servidores públicos de los organismos “autónomos” como el INE, los cuales no sólo no están transparentados sus ingresos sino que además ganan más que el presidente de la República por mucho, y a esos ingresos se les suman vehículos particulares de lujo, telefonía celular, apoyo para “alimentación”, gasolina y seguro de gastos médicos mayores (lo cual no baja de cinco mil pesos mensuales), mismos “apoyos” que reciben los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.

Estos sueldos no son del agrado de la población mexicana y no tanto por lo alto de los mismos, sino por lo bajo de los salarios en el país y las carencias que existen, lo cual se torna desproporcionado y hasta grosero. Por eso fue bien recibida la medida de reducción de sueldos del presidente al ingresar en su Gobierno y que al día de hoy ninguno gana más de 111 mil pesos, ni tampoco apoyos extras, que aunque no es poco, si se torna más proporcional. Y es que con los sueldos que se reciben en México, llegar a percibir esos ingresos por ejemplo de 181 mil pesos libres, más auto, más gasolina, más celular, más apoyo de “alimentación”, (como si necesitaran más apoyo con ese sueldo) más seguro de gastos médicos mayores, se torna grosero. Lo mismo con los ingresos de los jueces, magistrados y ministros federales (aunque su labor sí presenta más riesgo, pero no como para esos ingresos).

Asimismo, los legisladores fueron otros que se redujeron el sueldo ya que de ganar más de 200 mil pesos los senadores se lo bajaron a 105 mil y los diputados de ganar más de 140 mil pesos se lo bajaron a 75 mil pesos. Pero si esto sucedió con los legisladores y el Gobierno Federal por qué no se pudo hacer lo mismo con los organismos autónomos.

Porque mientras los legisladores federales y servidores públicos del Gobierno Federal sí han acatado el Presupuesto de Egresos de la Federación y la ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, que establece en su artículo 9 que ningún servidor público recibirá una remuneración igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República, los titulares y consejeros y demás altos servidores públicos de los llamados organismos “autónomos” como el INE (181 mil pesos), el Banco de México (250 mil pesos), Instituto Federal de Telecomunicaciones (141 mil pesos), Comisión Federal de Competencia (144 mil pesos) y los magistrados y ministros electorales del Poder Judicial de la Federación (270 mil pesos) ganan mucho más, al igual que los demás altos servidores públicos de dichos organismos.

Hay que hacer el reconocimiento aquí de dos consejeros del INE que se rebajaron el sueldo para estar acorde con la ley, ellos fueron los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña (101 mil pesos y renunció al vehículo asignado y gasolina) y José Martín Faz Mora (111 mil pesos) desde 2020, no así sus compañeros homólogos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los cuales siguen ganando 181 mil pesos este año, mucho más que todos los servidores públicos del país. Ojalá y que cuando se dé a conocer lo que ganan sigan el ejemplo de sus compañeros, así como el del presidente, altos funcionarios y legisladores, aunque lo dudo, porque ambos ya han manifestado que ese sueldo es acorde a lo que hacen y no se lo van a rebajar ¿Usted qué opina?