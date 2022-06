¿Cuánto vale tu dinero?

Nuestro dinero cada vez rinde menos ¿Podemos hacer algo para cambiar eso? En estos últimos meses ir al supermercado o a la gasolinera ha sido una preocupación, pero sobretodo una angustia. Cada vez que vuelvo para hacer una compra me asusto, pues lo comprado la vez anterior ahora es más caro. Si no nos reinventamos llegaremos a un punto de quiebra.

En este espacio no pretendo hablar de economía, pues, aunque no todos sepan técnicamente qué implica la inflación y su papel en la ciencia económica, todos los ciudadanos la padecemos, a todos nos pega. En palabras sencillas la inflación significa que, de manera general, los productos aumentan su precio. ¿Está en nosotros evitarlo? La respuesta es “no”, pero podemos cambiar algunas prácticas para que el alza de precios no nos afecta abruptamente de un día a otro.

Como comenté, ir al supermercado, si antes era una distracción, se volvió un lamento. No importa si tus ingresos económicos son altos o son bajos, tu dinero independientemente de ello cada vez vale menos; y si no te has dado cuenta, el dinero, tu dinero, es tu esfuerzo, tus preocupaciones y tu tiempo. El tiempo que pudieras utilizar para tu disfrute lo utilizas para conseguir dinero, pero como cada vez vale menos tendrás que invertir más tiempo y esfuerzo para al menos mantener la misma condición de vida.

Los gastos básicos pueden ser muchos: servicios (agua, electricidad, gas, telefonía e internet), seguros (para auto, de servicios médicos y de vida, por lo menos), impuestos (predial y derechos de control vehicular, entre otros) vivienda, gastos escolares, cuidado personal, mantenimiento de nuestros bienes, vestimenta, alimentación, entretenimiento y mucho más.

Entonces ¿A qué me refiero con reinventarnos? Bueno, pues me refiero a que repensemos cómo gastar inteligentemente nuestro dinero, que como lo podemos ver, es nuestro tiempo invertido. Pues aquí algunos tips para que nuestro gasto tenga un mayor provecho.

⦁ Un punto muy importante es planear tu semana y las comidas que harás en ella para poder aprovechar lo que tienes en el refrigerador y no tener que desperdiciar alimentos porque se echaron a perder. Planear te permitirá comprar lo necesario, ni más ni menos.

⦁ Busca y utiliza lo que tienes en la despensa. Probablemente tengas tantos productos de los cuales no te has percatado, enlatados, conservados, cereales y otros. Aprovéchalos no dejes que se echen a perder, intenta nuevas recetas. Todo puede ser entretenido y divertido.

⦁ De la misma manera planea tu tiempo para el descanso, genera otras dinámicas. Si distribuimos el tiempo correctamente podemos desayunar en casa, planear rutas de movilidad, acelerar menos a tu vehículo (lo que es un ahorro significativo de combustible). Estas acciones pueden ser aprovechadas y disfrutadas en familia. Las prisas pueden ser muy estresantes.

⦁ Busca y compara precios en otros negocios. Personalmente esta semana comparé en diversas tiendas en una el tomate estaba a 34 pesos por kilo y en otra a 15 pesos, el aguacate en 140 pesos por kilo y en otra a 80 pesos. La calidad es la misma o mucho mejor y aparte incentivas la economía de todos.

⦁ Hablaba del combustible, procura cargar en las mañanas o por la noche cuando la temperatura se encuentre más fresca para que se conserve su estado líquido, evitando pérdidas. Las altas temperaturas ocasionan la evaporización.

⦁ No compres lo que no es necesario, hay que ser realistas. Cuántas veces compramos cosas que utilizamos una o dos veces y en ocasiones hasta en ninguna, solo acumulamos y acumulamos. Mejor utiliza ese recurso para cosas de provecho, ahorrar es una de ellas.

⦁ El entretenimiento es muy importante y más si hay pequeñas y pequeños en casa no es necesario gastar cientos de pesos el fin de semana, hay muchos parques divertidos en los cuales puedes hacer actividades muy agradables.

⦁ Aprovecha los recursos naturales. Abre puertas y ventanas para iluminar y ventilar los espacios. Desconecta y apaga lo que no estés utilizando.

⦁ Si tienes calentador de agua, una buena idea puede ser bajar la intensidad del calentador. Con las actuales temperaturas de Chihuahua la temperatura del agua es muy cálida.

Los anteriores puntos son solo algunas cosas que podemos hacer para eficientizar nuestro gasto, seguramente tú y tu familia pueden cambiar o implementar otras estrategias para hacer rendir el dinero. Es muy importante concientizarnos a nosotros mismos y a nuestra familia sobre qué es el dinero y cómo se debe utilizar. Dos piensan mejor que uno, así que no dudes también en hacer parte de la planeación a los más pequeños, será para ellos parte de su educación financiera.

Ahora bien, estos consejos están dirigidos al ahorro en el hogar. Pero ¿ahorrar dinero es suficiente? ¿Qué hay de las inversiones? Si bien, el ahorro por sí mismo representa un apoyo a nuestra economía personal, también habría que señalar algunas otras maneras de administración del dinero, como las inversiones, es cierto. Sin embargo, la realidad diaria de miles de ciudadanos es aquella donde se vive al día, y pensar en un dinero extra para invertir es, para muchos, apenas un sueño. Sea cual sea la situación, debemos prepararnos de todas las maneras posibles, y cada quien a su medida.

jpmartinez@uach.mx