¿Cuántos muertos más se necesitan para acabar con la indiferencia social?

Para finales de la administración de gobierno del 2004-2010, cuando se empezó a recrudecer la violencia, la gente no creía que el problema fuera en realidad tan grave, no creía que hubiera balaceras, luego levantones y desaparición de personas, ejecutados y aparición de desmembrados, aun y cuando los medios daban cuenta de todo ello.

En lugar de eso, las notas policiacas generaban morbo, en las familias y grupos sociales surgían teorías sobre qué es lo que pasaba y en los medios, hay que decirlo, generó una competencia desmedida “por ganar la nota y la fotografía”, temas sobre los cuales, por cierto, hay muchas tesis hoy en día.

La gente empezó a ver la realidad del problema hasta que la inseguridad pegó en el círculo familiar, en los grupos de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo; fue hasta ahí cuando se empezó a tener una dimensión real.

Sólo así la gente medio entendió que “el narco era la aberración del éxito”, como bien dijo Leoluca Orlando, el ex fiscal antimafia en Sicilia, cuando vino a un Chihuahua con miles de muertos, lo mismo que en el país.

Tal parece que así estamos como sociedad con el SARS-COV 2 o Covid 19, ya que hay hoy en día quien no cree que exista, algunos piensan que es pura teoría y que la gente está muriendo por otras causas, otros que es meramente un tema político.

Hay quienes creen que existe y están conscientes del problema pero no hacen nada por cuidarse y cuidar a los demás. Parece que están esperando a ver que la gente cercana se contagie, enferme y en el peor de los casos, los seres queridos mueran.

En Chihuahua el problema es real ya que hay una cifra alarmante de casos. En los últimos ocho días aumentó más de 60 por ciento el número de personas hospitalizadas por Covid-19, ya que de 490 aumentó a 738, lo cual se vio también en el número de casos de personas intubadas, que pasaron de 109 a 151 casos, lo que representa un aumento del 38.5 por ciento.

Los hospitales se siguen saturando al grado de que tan solo el Seguro Social necesita 300 camas y requiere ampliar su capacidad hospitalaria y así pasar de 400 a 700 tan solo en el IMSS.

La situación es tan grave que los hospitales requieren aumentar de 430 equipos respiradores a 600.

Las cifras son preocupantes ya que han perdido la vida más de mil siete personas.

De hecho, esta enfermedad que ha cobrado la vida de muchos adultos mayores, parece que se ensaña también con los adultos jóvenes de entre 20 y 50 años; de un total de 21 mil casos registrados, 17 mil 300 son de este rango de edad, lo cual se entiende porque son quienes más permanecen fuera de casa.

Es importante agregar que no por ser jóvenes se está exento de morir, ya que han perdido la vida 715 adultos jóvenes de entre 20 y 59 años, mientras que el rango de edad de los 40 a los 59 años, representa 601 de los 715 registrados.

Chihuahua hoy es el único estado en el país que está en semáforo rojo y hay que decir que este semáforo no es preventivo sino más bien lo es por contagio, es decir, que ahora más que nunca hay muchos casos ya que las personas no están siendo atendidas en hospitales, si no que se atienden en consultorios, farmacias y hasta solos, lo cual agrava el problema porque no se tiene un registro cien por ciento seguro.

Estamos hoy en día como cuando se empezaron a registrar muchos muertos por la inseguridad de años anteriores, pero con la diferencia de que ahora como sociedad sí podemos hacer algo para reducir el problema.

Hay que cuidarse, si es posible no salir a la calle, si se sale, mantener la sana distancia, usar cubrebocas y de ser posible lentes, cargar gel con alcohol y lavarse las manos cada vez que se pueda.

Sin caer en paranoia, pero sí pensar que cualquier cosa que toquemos puede estar contaminada.

Las cifras ahí están, actuemos pronto, antes de que llegue el frío y así no se empeore la situación con los casos de influenza y resfrío tan comunes en esta temporada.