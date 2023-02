"Hacia donde debe dirigirse el esfuerzo es a ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia... para salir de la situación de deterioro y empantanamiento actual".

Cuauhtémoc Cárdenas, Por una democracia progresista

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Cárdenas es uno de los personajes políticos más respetados de México. Puede uno estar de acuerdo con él o no, pero ha promovido convicciones honestas, ha defendido la democracia y ha respetado a quienes piensan diferente. Encarna los ideales de la izquierda progresista. Eso no evitó, sin embargo, que el presidente López Obrador lo descalificara: "Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento", pero "es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más". Que AMLO afirme que si Cárdenas no se alinea al 100 por ciento con sus posiciones se convierte en un defensor de la oligarquía parece un mal chiste, pero es una actitud usual en un presidente que piensa que él y solo él representa al pueblo.

En su libro de 2022 Por una democracia progresista, que sirvió de base al documento "Punto de partida" del Colectivo por México, Cuauhtémoc escribió: "Vivimos actualmente uno de los momentos en que más se requiere que quienes se identifican como demócratas, progresistas, de izquierda, socialistas., se acerquen entre sí para analizar y discutir la problemática nacional. Debe abrirse un debate amplio sin exclusiones. Nadie puede arrogarse el derecho de calificar a los demás". Es la posición de un demócrata incluyente.

Cuando Cárdenas se separó del PRI y lanzó su candidatura presidencial en 1988, López Obrador se mantuvo en el partido dominante. Después de las elecciones del 6 de julio, Graco Ramírez lo buscó. "Le hice ver la importancia de enfrentar el fraude electoral y de que él pudiera separarse del PRI y ser nuestro candidato [en Tabasco]. Él mostraba dudas. Tenía esperanzas de participar en alguna candidatura del PRI que ya estaba por postular a Salvador Neme como abanderado para gobernador". Finalmente, AMLO habló en septiembre con Cuauhtémoc, "en el despacho de Andes, en las Lomas, donde fue la casa del general Cárdenas". Aceptó salir del PRI y fue postulado como candidato a gobernador por la izquierda. "Más tarde participó en la fundación del PRD en 1989".

López Obrador parece haber olvidado la historia en común. Hoy ha impulsado un vergonzoso culto a la personalidad y en el camino ha descartado a muchos militantes de izquierda que alguna vez fueron sus compañeros. En su movimiento, la única decisión que cuenta es la suya.

Las diferencias entre Cárdenas y el presidente no son nuevas. El 20 de mayo de 2021, en una conferencia titulada "El futuro de la izquierda", el ingeniero señaló: "Difícilmente diría yo que tenemos un gobierno de izquierda, por más que se digan de izquierda". En Por una democracia progresista plantea la necesidad de una "ardua tarea de reconstrucción, construcción y encauzamiento., políticas distintas a las que han estado vigentes en estas últimas cuatro décadas, con objetivos diferentes".

El presidente celebró ayer que Cárdenas se haya deslindado del Colectivo por México: "Me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado". Reconoció que "No leí el documento" del grupo, pero aun así afirmó que contiene una crítica "exagerada, sin fundamento, porque están fuera de sí". Cuauhtémoc, efectivamente, anunció que "no seguiría participando más", por "consideraciones de carácter político", pero eso no descarta que su libro haya sido la base del movimiento.

Las diferencias entre el presidente y el ingeniero no han desaparecido. Cárdenas propone un gobierno de izquierda progresista, que surja de un consenso de las fuerzas democráticas. López Obrador quiere mantener un régimen basado en "lo que diga mi dedito".

Subcontratación

AMLO prohibió la subcontratación de trabajadores porque dijo que por ella bajaba el empleo formal cada diciembre. ¿Resultados? En diciembre de 2022 se perdieron 345 mil 705 empleos formales registrados en el IMSS. En diciembre de 2021, 312 mil 902.

www.sergiosarmiento.com