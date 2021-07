Cuba no ha sido ni es el paraíso terrenal, como no lo ha sido ni es, ningún otro país...

Antes de entrar en materia, en la presente colaboración se reconoce y felicita al señor Óscar A. Viramontes Olivas, por la honestidad intelectual y OBJETIVIDAD e ‘IMPARCIALIDAD’ con que expuso “una serie de crónicas [¿las seis entregas para El Diario?] sobre algunas experiencias vividas en dos oportunidades que tuve al visitar la hermosa Cuba por motivos de investigación en la Habana, donde aparte de conocer sus avances científicos en materia agropecuaria me di la satisfacción de indagar sobre su cultura social, política, religiosa y económica en aquel país caribeño, meses antes del líder más representativo de aquella nación, Fidel Castro Ruz”.

Exposición que demuestra, lo que éste servidor experimentó y vivió durante sus varias estadías en la Isla más grande del Mar Caribe (114 524 Km2), el que usted como turista-visitante, se puede desplazar por donde quiera y guste sin traba alguna, sin tapujos, sin “alguien que lo conduzca o que lo induzca”, por los lugares que más conviene al gobierno socialista “dictatorial” que se transiten, vean, observen y perciban.

De tal manera, usted, apreciable lector, como turista cultural, turista ecológico, en busca de diversidad de ‘aventuras’, o como simple visitante, puede hacer uso de los siguientes servicios del transporte: autobuses turísticos (tres rutas que recorren los principales centros de interés de la Habana), taxis particulares y oficiales, ferry (lanchas que navegan por las aguas del Malecón), cocotaxis (trimoto, con cubierta redonda amarilla), bicitaxis (dos asientos y techo). O bien, puede rentar un vehículo, para pasearse por toda la Habana y lugares cercanos, o viajar hasta la famosa y hermosa Playa de Varadero, Playa Miramar, Viñales…

Con plena libertad y respetando el Estado de derecho y leyes de la República Socialista de Cuba, fuera de prejuicios y/o predisposiciones, hay mucho que admirar durante su estancia y recorridos que realice por la ciudad-capital: Habana “Vieja”, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Plaza de Armas, Capitolio Nacional, Catedral de la Habana, Paseo del Prado, Palacio de Bellas Artes, Acuario Nacional, Museo de la Ciudad, Museo de Casa Natal de José Martí, CASA DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS BENITO JUÁREZ, Casa Simón Bolívar, Antigua Muralla de la Habana, Vedado-zona comercial, Centros nocturnos-Cabaret Tropicana, Cabaret Parisién y demás cabarets particulares o estatales, discotecas, bares, restaurantes, la infaltable Bodeguita del Medio, el Floridita, Hotel Habana Libre, Heladería Coppel…

Por cierto, a los eventos pedagógicos-culturales convocados por la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe (AELAC) al que asistíamos principalmente docentes de Chihuahua, de todo México y de otros países de Latinoamérica y del Caribe, hasta de los propios EE.UU. y Canadá, se permitió invitar a otras personas que deseaban conocer Cuba, sin el compromiso de participar en los seminarios y talleres citados, Tal fue el caso de tres respetables y reconocidos empresarios chihuahuenses: la señora Victoria Touché y su cónyuge Fernando Hadad, así como el señor Rito Martínez.

El matrimonio Hadad-Touché, durante el vuelo de regreso y ya estando aquí en Chihuahua, expresaron su agradecimiento por la invitación, ya que habían comprobado que aun cuando Cuba carece todavía de muchos productos de primera necesidad, no les faltan los tres alimentos del día, los niños y adolescentes con sus respectivos uniformes y materiales escolares se observan todos los días camino a sus escuelas, no vimos en ninguna parte niños limpiando los parabrisas, pidiendo ayuda, y mucho menos hurgando en los botes de la basura o drogándose. No sobra agregar, que cuando se efectuó aquí un evento internacional de la AELAC, la señora Victoria Touché y el señor Fernando Hadad, invitaron a la doctora y educadora cubana, Concepción Pérez Naranjo, a cenar en su casa.

Ya en el campo pedagógico-educativo-cultural, constatamos la vocación, el profesionalismo, la preparación y la gran entrega que tienen los docentes del todo el sistema educativo cubano (al servicio del MINED) a sus educandos, a sus alumnos. Cómo no emocionarse, al ver a unos niños dentro de equis librería, cooperándose con algunas monedas para completar la compra de dos libros que necesitaban y les habían gustado más para su lectura. Qué piensas, qué sientes, cuando un escolapio cubano, te identifica como mexicano y de dice: “tío, no traes un bolígrafo que me obsequies”. No te pide un peso pata comer, o un pan, como muy lamentablemente todos los días sucede aquí en Chihuahua y en todo los EUM.

“Lo primero, el Maestro. Estudio y Trabajo. Una Educación Integral. Universalización de la Educación… Para consolidar la ESCUELA del FUTURO”. Grandes divisas, que la propia UNESCO reconoce se han puesto en práctica con resultados óptimos.

Cuantas veces asistimos a la hermana República de Cuba, para efectuar los Congresos de Pedagogía desde el de 1986, donde se analizan y buscan nuevas vías de solución a las variadas y complejas problemáticas educacionales; no permanecíamos enclaustrados en las aulas de la Universidad o en los asignados anexos del Centro de Convenciones para realizar nuestro trabajo académico-pedagógico, sino que nos organizábamos y nos tomábamos nuestro tiempo para en lo individual o colectivamente, visitar los centros de investigación científica de Cuba: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Técnicas, Ciencias Biomédicas, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales.

Como en 1981, tuvimos la oportunidad de estar por casi dos meses en la otrora República Democrática Alemana (RDA) o llamada también Alemania del Este (que construía el “Socialismo Real”), en que comprobamos su gran avance en todos aspectos, cabe sostener, que si no fuera por el criminal BLOQUEO ECONÓMICO-COMERCIAL que cruel e inhumanamente insisten los USA en imponer a Cuba, esta estaría en condiciones igual o mejores que las que conocimos en la citada nación europea.

A maestros y estudiantes del nivel básico, medio superior y superior que en su momento decidieron conocer la Isla Antillana que está construyendo la sociedad socialista, y tuvimos la oportunidad de asesora u opinar, les dijimos que Cuba no era el paraíso terrenal, que esencialmente por el BLOQUEO gringo o yanqui, y una vez que no se consolida el campo socialista (cesa sus funciones la URSS), el gobierno y el pueblo cubano, están batallando enormemente para solventar todas sus necesidades.

Termino con lo siguiente: La Pediatra cubana, activista social, hija de Ernesto Che Guevara, en un artículo que le publicó La Jornada (21/7/2021) titulado VIVO EN CUBA, en uno de sus últimos párrafos sustentó: ¿Ahora alguien puede decirme cuál es la preocupación del gobierno de Estados Unidos por el bienestar de mi gente [el pueblo cubano], si sostiene semejante bloqueo contra nosotros? Sinceramente no logro entenderlo”.