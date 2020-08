Culpables en el sofá

No hay referencias de castigo o penalización al aborto en los textos más antiguos, el código Hammurabi castigaba el aborto provocado a la mujer a golpes y contra su voluntad, la Biblia no dice nada a menos que lo busquen en Temerías 27 y medio. En un mundo donde había precarios métodos anticonceptivos es probable que el aborto haya sido una práctica más o menos liberalizada, aunque en condiciones brutales.

El aborto provocado no fue considerado como una práctica ilegal sino hasta el siglo XIX, cuando cambios en las doctrinas de la Iglesia Católica establecen que la vida se inicia con la concepción. Sin embargo, a pesar de esto, no fue sino hasta el siglo XX cuando el aborto se hizo más frecuente y seguro, hasta llegar a nuestra época en la que es una práctica muy común.

La primera legalización del mundo tuvo lugar en la Unión Soviética en 1920. Tras ella se van sucediendo en cascada otros países de régimen comunista: 1956: Polonia, Hungría y Bulgaria; 1957: Checoslovaquia. En Gran Bretaña se despenaliza el aborto con la Abortion Act, en 1967. En 1975 Tribunal Supremo de EEUU dicta sentencia liberalizadora que influyo en liberar el aborto en Francia, Austria y Suecia (1975), Alemania y Dinamarca (1976), Luxemburgo (1978), Holanda (1981), Portugal (1984), España (1985), Grecia (1986) y por último Bélgica (1990).

Es curioso que un estudio realizado sobre los mejores países para formar unan familia coordinado por la OCDE y utilizando indicadores como tiempo de convivencia, acceso a la educación, felicidad y seguridad sean más altos en países que ya han despenalizado el aborto como Austria, Dinamarca, Suecia y Bélgica. Y el peorcito de todos los países analizados es México, formar familias felices en México es un mito que sostiene a punta de serenatas el 10 de mayo.

Como dato adicional cabe señalar que el DIF sólo consolidó 4 adopciones en el 2019 y que 32 niñas son violadas cada día en México según datos del Instituto Nacional de la Mujer.

Sin embargo, México tiene estados como Nuevo León cuyo gobernador es el único caballo que rebuzna, donde el aborto es ilegal bajo cualquier concepto, incluyendo el peligro de muerte para la madre, lo cual es una aberración constitucional porque la ley no puede obligar a nadie a morir.

En Tucumán Argentina una niña violada de 11 años exigió su derecho al aborto “Quiero que me saquen esto que el viejo me metió”. La niña fue ingresada al hospital Eva Perón, donde el médico tratante la retuvo contra su voluntad hasta el final de la gestación. Imagine usted una niña violada, embarazada, encerrada en una habitación de hospital durante largos días, sin el consuelo de sus padres y forzada a la maternidad. El médico fue amonestado por una mala praxis de la medicina pero en mi opinión debió ser encarcelado por secuestro.

Una vez le pregunté a un miembro del Movimiento Familiar Cristiano porque era pecado que una mujer en peligro de muerte optará por la interrupción del embarazo, la respuesta fue bárbara. Como la madre ya está bautizada su entrada al cielo al morir es segura, pero el producto no está bautizado, por lo tanto, iría al purgatorio, así que es deber de la madre sacrificarse e ir al cielo para que así al nacer el producto sea bautizado y también tenga la opción de ir al cielo y no al purgatorio. Zafo, yo no quiero nada con un Dios tan brutal, claro, para tranquilidad de mi consciencia teísta, esto no está en ningún lugar de la Biblia, son armadijos machistas y pecadores que le sacan jurisprudencia a la ley de Dios.

Y mire que soy lectora de la Biblia y conozco las traducciones del griego, pero de esas cosas no hay nada. Durante los primeros años del papado se consideró que no era pecado que una joven menor de 14 años abortara, una edad muy adulta por los estándares medievales.

Luego viene a mi mente ese extraño capítulo de la Biblia donde Dios para castigar al rey David por andar de cusco, le quita la vida al bebé que engendró.

Un buen amigo católico, de esos que tienen más hijos que habitaciones donde ponerlos, me dijo que el no al aborto venía del mandamiento “no matarás”, pero Caleb, David, Sansón, etc. tienen una larga lista de vidas cegadas, me responderán que hubo circunstancias que llevaron a esas muertes y lo mismo dicen las mujeres que recurren al aborto.

Por otro lado la ley y la normatividad médica dicen cada cual lo suyo, el estado de Chihuahua considera la vida desde el momento mismo de la concepción, pero médicamente el embarazo sólo existe desde el momento que el cigoto se implanta en el útero y la implantación se consolida. Y esto tiene razón porque la mayoría de las mujeres vivimos un par de microabortos a lo largo de nuestra vida, es de decir que la implantación del cigoto no se consolida por las más diversas razones, salud materna, stress, anomalías cromosomáticas, aunque genera cierto dolor abdominal algunas mujeres ni lo notan, esos cigotos van al purgatorio, del que no se habla en la Biblia, por voluntad de Dios.

Por otro lado, la ley considera que las mujeres nos reproducimos por bipartición, la mayoría de los casos de aborto se siguen porque se localizan restos del producto, lo que nos da suficiente evidencia genética para ir por el sujeto y enchiquerarlo. De la manera que está diseñado el tipo penal en este momento, me imagino a un sujeto tomando caguama con su compa, leyendo las noticias y diciendo: Mira la loca que me tire el otro día, se va la cárcel por puta y por abortar. Y los dos rompen en carcajadas y le dan un trago a su caguama.

El tipo penal tendría que especificar qué puesto que el delito es imposible de llevar a cabo sin la concurrencia de un hombre y una mujer el acto penal no se puede llevar a cabo sin la concurrencia de un hombre y una mujer.

Y después de tanto revisar documentos médicos, histórico y legales, todavía no sé por qué una niña de 11 años debe ser sometida al parto y la maternidad ¿Usted sí lo sabe?